Nu är det klart: Northvolt väljer både Skellefteå och Västerås

Den långa jakten på rätt kommun är över. Northvolt väljer att bygga den nya batterifabriken, som kallas "Northvolt 1", i Skellefteå. Om några år ska fabriken ha en kapacitet på 32 GWh och över 2.000 direkta jobb. Fabriken kan följas av fler fabriker senare.

Utvecklingsavdelningen, "Northvolt Labs", läggs i Västerås och skapar mellan 300 och 400 högkvalificerade jobb. Där ska Northvolt också bygga en "demolina" för att visa hur fabriken kan komma att se ut.

"Vi ser båda kommunerna som vinnare", säger Peter Carlsson, vd för Northvolt.

Under onsdagen kom uppgifter om att Northvolt skulle välja både Västerås och Skellefteå. Enligt uppgifterna lyckades inte Västerås lösa alla problem kring energiförsörjningen. Västerås skulle därför bli tekniskt center för Northvolt medan produktionen skulle ske i Skellefteå – och uppgifterna visade sig alltså stämma.

"Det här är inte bara ett viktigt besked för de här kommunerna. Det är ett viktigt besked för hela Sverige och Europa", säger näringsminister Mikael Damberg (S).

