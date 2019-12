Cadillac nya strategi: riktiga modellnamn – och blir fullt ut elbilsmärke 2030

Cadillac överger de nuvarande, alfanumeriska modellnamnen och satsar på allt fler elektrifierade bilar. Målet är att samtliga modeller blir elbilar senast 2030.

Vi fick se en elektrisk konceptbil i början av året, men utan några närmare detaljer.

Alfanumeriska modellnamn är ganska vanligt hos europeiska biltillverkare. Som exempelvis Audi med A1–A8 och BMW med X1–X7. Cadillac har flera gånger försökt att slå sig in på den europeiska marknaden och en del i dessa satsningar har varit alfanumeriska modellnamn.

I Cadillacs modellflora hittar vi namn som CT4, CT5 och CT6. Suvmodellerna – som är mer av crossovers – heter XT4, XT5 och XT6. Det enda "riktiga" modellnamnet hos Cadillac idag är Escalade, den klassiska fullsize-suven.

Men nu ska Cadillac vända på skutan och återvända till sina klassiska, "riktiga" modellnamn. Övergången sker i etapper i takt med att nya, elektrifierade bilmodeller introduceras.

Det var under torsdagen som nya Cadillac-chefen Steve Carlisle berättade om framtidsstrategin under en pressträff.

"Vi går in i det nya decenniet som en biltillverkare med förbränningsmotorer," sa Steve Carlisle, "men vi avslutar som en elbilstillverkare."

Steve Carlisle sa även att "It's the end of the ICE age for Cadillac" vilket låter mycket roligare på engelska. ICE står för "Internal Combustion Engine", förbränningsmotor. Därmed kan man ge ICE age (istiden) två betydelser.

Perioden med alfanumeriska namn blev ganska kort för Cadillac. Ända sedan Cadillac grundades 1902 har man haft vanliga modellnamn, men även blandat upp med siffror. Det var i början av 00-talet som CTS och XLR dök upp och ersatte Seville, DeVille, Fleetwood, med flera.

Cadillacs hittills enda försök med en elektrifierad modell var ELR, en påkostad och lyxig variant av Chevrolet Volt som lanserades 2013. Cadillac ELR blev en totalflopp och produktionen avslutades i februari 2016. Endast 2.958 bilar byggdes, vilket gör ELR till en samlarbil.

Efter flera misslyckade försök att öka försäljningen får Cadillac en sista chans att lyckas – vilket ska ske med hjälp av elbilar.