Foto & video: Elbilen Kia EV6 på svensk mark

Kia EV6 är först ut på den nya elbilsplattformen som ger snabb laddning. Vi kan även avslöja detaljer om elbilarna som kommer efter EV6.

Plattformen E-GMP som Kia delar med systerbolaget Hyundai är en av de modernaste inom bilindustrin. Tillsammans med Porsche och Audi är de ensamma om att använda 800 volts elsystem.

Det gör det möjligt att snabbare laddare. Kia EV6 klarar att ladda från 10 till 80 procent på 18 minuter. Det är inte bara elsystemet som gör det möjligt utan även effektiv batterikylning, något som även gör det möjligt att dra släp upp till 1.600 kilo.

Plattformen ger också möjlighet till V2L – Vehicle-to-load, vilket innebär att bilens batteri kan fungera som en gigantisk powerbank och ladda en elcykel eller en annan elbil som fått batteritorsk. Max laddstyrka är 3,6 kW.

Kia EV6 kan inte bara laddas utan även ladda en en annan elbil eller en elcykel. Det kallas V2L.

Kia har försökt ge EV6 en smidig och sportig look med rundande former. Det kraftigt sluttande taket bak påverkar tyvärr det maximala lastutrymmet. Det skiljer 287 liter mellan EV6 och Ioniq 5, 1.300 respektive 1.587 liter. Under insynsskyddet rymmer båda omkring 500 liter.

I framsätet sitter man skönt, men i baksätet är avståndet mellan golv och dyna för litet. Knäna hamnar högt och låren får dåligt med stöd av sätet. Det är helt enkelt inte så bekvämt.

Bilen som visades upp på Lidingö hade silvermetallic-lack med matt yta. Kia i Sverige vet inte ännu om ytan tål automattvätt.

Grundpriset är 569.900 kronor före klimatbonus för den bakhjulsdrivna versionen med 228 hästar. Lägger man på 30.000 kronor för Plus-paketet får man det mesta man kan önska sig, som 360-graders kamera och läderklädsel (vegansk).

Hittills har kunderna dock främst valt den högre nivån GT-line som även bjuder på matis-lyktor och ett bättre ljudsystem, men då måste man också välja fyrhjulsdrift. Det gör kanske inte så ont med tanke på att man även får 325 hästkrafter och möjlighet att accelerera från 0 till 100 km/h på 5,2 sekunder.

Tycker man att det är för långsamt kan man lägga 750.000 kronor och få EV6 GT som har 585 hästkrafter och som hör 0-100 km/h på 3,5 sekunder.

Efter EV6 kommer en större elsuv med sju sittplatser och större lastutrymme. E-GMP-plattformen är inte aktuell för mindre bilar, istället kommer en annan plattform att användas för mindre modeller. Den plattformen kommer att vara gemensam för elbilar och modeller med förbränningsmotor.

