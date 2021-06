Tesla Model S Plaid+ skrotas av Elon Musk

"Finns inget behov av Plaid+" twittrar Musk.

Nyligen testades prestandamodellen Tesla Model S Plaid+ på racingbanan Laguna Seca Raceway i USA. Bilen slog nytt rekord för elbilar, men bara med minsta möjliga marginal.

Det tidigare rekordet hålls av Model S Plaid och trots en extra spoler, trimmade elmotorer och finputsat chassi var skillnaden mot Plaid bara någon tiondel. Det är kanske därför som Musk stoppar Plaid+. På twitter skriver han:

"Plaid+ is canceled. No need, as Plaid speed is just so good."