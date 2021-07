Så ska Tesla öppna upp Superchargernätverket för andra märken

Tesla ska börja öppna upp sitt laddnätverk i år. Eftersom andra märkens elbilar inte kan använda Teslas "Plug & Charge"-teknik kommer förarna behöva ladda ner en app. Tillverkaren hoppas kunna sänka priserna för alla – förutom bromsklossar.

Snart ska fler elbilar kunna ladda vid Supercharger-stolparna.

Förra veckan kom nyheten att Teslas nätverk av snabbladdare ska börja öppnas upp för andra bilmärken i år. Som vanligt med Tesla var nyhetskällan vd Elon Musks twitterflöde och detaljerna få – mer än att det på sikt skulle gälla alla länder.

Under tisdagen presenterade man sin kvartalsrapport för Q2 (april–juni) som innehöll flera ljuspunkter. Störst av alla var att man gick med en ny rekordvinst: 1,3 miljarder dollar (drygt 11,2 miljarder kronor), fyra gånger så mycket som under samma period 2020. Bidragande är att man nu har en mycket hög vinstmarginal på sina bilar, hela 28,4 procent.

I samband med kvartalsrapporten hölls också en frågestund då Elon Musk passade på att berätta hur den utlovade öppningen av Superchargernätverket ska gå till.

Måste ladda ner Tesla-appen

Eftersom Tesla tillverkar det mesta själva har deras bilar och Superchargers från börjat haft en egen teknikstandard som gjort det möjligt att "Plug & Charge". Det duger att ha ett betalmedel (som ett kreditkort) inlagt i bilens infotainmentsystem, så är det sedan bara att ansluta kabeln till bilen för att påbörja laddningen.

Riktigt så enkelt kommer det dock inte gå att göra det för förare av andra tillverkares elbilar. Istället kommer de behöva använda Tesla-appen.

– Vi tänker oss en riktigt enkel sak där du bara laddar ner Tesla-appen och stannar vi en Supercharger. Du bara indikerar vilket stall du står i, pluggar in bilen, även om det inte är en Tesla, och så kan du gå in I appen och säga åt den att sätta igång stallet och hur mycket el den ska ge. Det här borde fungera för nästan alla tillverkares bilar, sa Musk under frågestunden.

Teslas V2-laddstolpar är redan idag numrerade på utsidan. Förare av icke-Teslor kommer behöva ange det i Teslas app manuellt för att starta sin laddning. Hur det blir med de nyare, onumrerade V3-stolparna återstår att se.

I Europa är förfarandet dessutom än enklare eftersom Teslas Superchargers använder CCS-standarden (i enlighet med EU-krav). Stolparna har därmed redan rätt kontakt för de flesta elbilar, med undantag för vissa asiatiska – exempelvis Nissan Leaf som använder den mindre vanliga CHAdeMO-standarden.

På andra marknader som Nordamerika kommer förare av andra elbilar behöva köpa till eller eventuellt hyra en adapter för att kunna ladda vid Superchargers i landet – som där använder en egen kontaktstandard.

Dyrare för bromsklossar

Priserna ska på sikt kunna bli lägre för alla när Tesla öppna upp sina laddare för fler, menade ingenjörschefen Andrew Baglino som är ansvarig för drivlinor och energi, under frågestunden.

– Det är viktigt att nämna att en ökad användning av nätverket faktiskt minskar våra kostnader, vilket låter oss sänka priserna för alla kunder och göra nätverket mer lönsamt. Det låter oss utöka nätverket fortare, sa Andrew Baglino.

Alla får det dock inte billigare. Även om Tesla nu ska lägga på ett riktigt ordentligt kol med utbyggnaden av sitt laddnätverk så finns det en oro att öppnandet av stationerna för fler elbilar ska leda till köer. Det gäller särskilt när även elbilar med långsammare laddning kommer börja använda dem. Därför kommer förare av dessa få betala extra.

– Om laddhastigheten är superlångsam kommer det debiteras mer eftersom den största begränsningen vid Superchargern är tid och hur upptaget stallet är, sa Elon Musk.

Denna dynamiska prissättning, som Tesla kallar det, kommer dock även innefatta så kallade "Happy Hours" med lägre priser under perioder då belastningen på nätverket är låg.

