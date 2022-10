Energikrisen: Eon höjer laddpriserna rejält

Efter laddoperatören Mers chockhöjning av laddpriserna fördubblar nu Eon sina priser på grund av de skenande elpriserna.

Ännu en svensk laddoperatör väljer nu att höja sina priser.

"Ökade kostnader för elhandel och elnätsavgifter" angavs som skäl när laddoperatören Mer nyligen meddelade att man chockhöjer sina laddpriser den 1 november med mellan 36 och 386 procent. Nu kommer ett snarlikt besked från eljätten Eon, något Realtid var först med att rapportera.

"Anledningen är ökade energikostnader som en följd av det rådande omvärldsläget. För att fortsatt kunna driva en hållbar verksamhet tvingas vi justera våra priser för publik laddning", skriver Eon i ett mejl som skickats ut till kunder hos Eon, Virta och Ica Ladda.

Priserna höjs med ungefär 3 kronor per kilowattimme (kWh) den 13 november för alla typer av laddning som Eon erbjuder. Det motsvarar ungefär en fördubbling av priserna. Exempelvis höjs priserna för långsam destinationladdning från 2,50–3,40 kr per kWh till hela 5,50–7 kr per kWh.

Dyrast blir det nu om man väljer att betala genom Eon för någon av Vattenfall eller Mers 51–350 kW snabbladdare; från 5,75 kr per kWh till saftiga 9 kr per kWh.

Tabell: Så mycket dyrare blir Eons laddpriser

Typ Gammalt pris (kr/kWh)

Nytt pris (kr/kWh)

"Ultrasnabbladdning" (51–350 kW) 5,25 8,25 Snabbladdning AC/DC (≤50 kW) 4,50–5,95 7–8,50 Destinationsladdning AC 2,50–3,40 5,50–7 Vattenfall och Mer Laddstation AC 3,5 6,5 Vattenfall och Mer Laddstation DC (≤50 kW) 5,75 8 Vattenfall och Mer "Ultrasnabbladdning" (51–350 kW) 5,75 9

De lägsta laddpriserna gäller kunder som har ett elhandelsavtal och laddkort med Eon. De dyraste gäller vid engångsbetalning.

Källa: Eons hemsida