Rapport från Rolls-Royce chaufförsskola: ”Julia, bring the car”

Vi har lärt oss köra med stil i skolan inga pengar i världen kan köpa dig inträde. Hit kommer bara speciellt inbjudna. Häng med när vi blir utbildade i att köra celebriteter och toppolitiker.

Artikeln publicerades i auto motor & sport nr 4-2017

I ankomsthallen på Londons flygplats Heathrow står chaufförerna på rad och väntar, men där finns ingen skylt med mitt efternamn på. Nej självklart inte! Detta är generalfel nummer ett om man ska hämta upp en person som kräver diskretion. Ska du hämta Madonna är det sannolikt det dummaste du kan skriva på ankomstskylten. Åtminstone om hon ska förbli anonym.

Att färdas i en Rolls-Royce kan tyckas vara allt annat än diskret och av samma anledning finns också ett behov av professionella chaufförer. Jag rycks ur mitt dagdrömmande av att någon knackar mig diskret på axeln "My name is Neil and I'm your driver ... this way madame". Jag följer honom till en Phantom och resan mot Rolls-Royce huvudkvarter i Goodwood kan börja.

Efter att vi har tagit oss igenom den brittiska rusningstrafiken på A21 svänger vi av och när varannan människa på gatan går klädd i tweed anar jag att vi är nära. Nyfikna blickar söker sig in i kupén, men tack vare den breda C-stolpen och det förskjutna baksätet blottas inte passagerarnas ansikten. Man ser ut men inte in. Skulle man vilja ha mer avskildhet kan man dra för den elektriskt styrda gardinen i skirt ulltyg.

Jag ska gå utbildningen "The White Glove programme", som vänder sig till de som kör Rolls-Royce. Det är en så kallad "a money can't buy course". Du kan inte köpa dig en plats för pengar – du blir erbjuden den. Bakgrunden till utbildningen sträcker sig tillbaka till 1910 då Henry Rolls och Charles Royce insåg att det behövdes en praktisk förarutbildning för att de skulle få fart på bilförsäljningen och för att fordonen skulle framföras och hanteras på korrekt vis. De som köpte Rolls-Royce bilar var nödvändigtvis inte de som skulle köra dem.

Det vanligaste var att den som tog hand om hästarna även fick ta hand om automobilerna. Väldigt få människor kunde köra bil på den tiden. Och att hantera dåtidens växellåda och koppling var inte helt enkelt. I utbildningen ingick grundläggande mekaniska kunskaper, förarprov samt vett och etikett. Synen på den moderna chauffören har förändrats och idag ställs helt andra krav.

Borta är chaufförshatten och handskarna, idag handlar det mer om att smälta in och vara streetsmart. Förr var det endast chauffören som satt på läder, det var tåligare. Baksätet var klätt i sammet.

Sedermera när gemene man lärde sig att köra bil spelade Rolls-Royce kurs ut sin roll men Andi McCann såg att det fanns ett behov av att återuppta den.

"Det är lättare att få en racingförare att ta på sig en kostym och lära honom att knyta en slipsknut än att lära någon att köra bil. Apex, kurvtagning och en känsla för trafikrytmen kommer inte över en natt."

Och det som framför allt utmärker en duktig chaufför är enligt McCann kvaliteten på körningen följt av korrekt klädsel och känsla för service. Jag förstår precis vad han menar. Hur många gånger har man inte åkt bil med någon som "taxigasar" (pumpar på gasen) och ätit kebab med vitlöksås till lunch? Inget ont om kebab men är jag intresserad av vad någon har ätit till lunch frågar jag hellre vederbörande än att få informationen "luftburen".

Detta är en etikettregel som Andi McCann aldrig tummar på. Han är väldigt noga med vad han äter ett par dagar innan han ska köra och avstår helt från vitlök och andra starka kryddor 24 timmar innan körning. Jag börja ana att detta är en kurs som vår vett- och etikettexpert Magdalena Ribbing skulle bli alldels from av!

McCann har ett förflutet inom Formel 1 där han arbetade med ett projekt som syftade till att minska förarnas trötthet och öka deras uthållighet under race. Han coachade ett flertal framstående racingförare och bara genom att optimera deras sittposition kunde man se en effekt på deras koncentration och varvtider.

Han betonar vikten av att sitta rätt när man kör bil (se separat ruta) och att den miljö vi vistas i påverkar oss mer än vi tror. I synnerhet de material vi rör vid och omges av. Han förespråkar i största mån naturmaterial och skulle personligen aldrig bära mobilen i bröstfickan eller ha skor med gummisulor. "Telefonen ligger alltid i min portfölj eftersom jag känner hur den dränerar mig på energi." McCann har ägnat mycket tid åt studera hur material påverkar vår fysiska prestation. I detta hänseende kan en Rolls inte bli en mycket bättre arbetsmiljö. Omgiven av läder, ull, trä och cashmere, ibland även guld.

Rolls-Royce har ohotat lyckats behålla sin ikoniska status som biltilverkare och för att värna sin exklusivitet har man bestämt att inte bygga fler än 4 000 bilar årligen – oavsett efterfrågan. På marknaden finns fyra olika modeller där Phantom (ny generation lanseras i år) till 90 procent körs med chaufför. Att ha en heltidsanställd chaufför är idag ganska ovanligt även om det förekommer. Dagens generation kör hellre bilen själva och detta har Rolls-Royce tagit fasta på när de lanserat de senaste modellerna Wraith, Ghost och Dawn.

Efter en initial kontakt i backspegeln brukar Andi McCann vinkla bort backspegeln för att ge passagerarna "privacy". Man vill inte gärna ha ögonkontakt hela tiden.

Det går ändå att urskilja fyra olika chaufförstyper.

Den klassiska chauffören är en person som är anställd av och som arbetar för en privatperson, de är väldigt få, tänk dig en butler. Man föredrar att resa med bil för att inte behöva vara beroende av avgångstider och samtidigt kan man arbeta ostört i bilen.

"Det gäller att tänka på sin diet, det värsta jag gör i en bil är att dricka vatten"

Sedan finns företagschauffören som vanligtvis är anställd av ett företag för att eskortera ledningen och deras gäster. Hit räknas även de chaufförer som är knutna till hotell. The 13 i Macao är ett hotell med vansinnig extravagans. Grundaren och ägaren Stephen Hung är den som genom tiderna har beställt flest Rollsar på ett bräde. Trettio stycken röda bespoke Phantoms har levererats till hans hotell och nu senast två stycken med gulddetaljer i 24 karat.

Sedan har vi märkeschaufförerna som arbetar för ett specifikt bilmärke till exempel racingförare och slutligen "occasional drivers" som jobbar för en familj vid enstaka tillfällen.

Dagens arbetsplats är en Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, den förlängda versionen mäter 3 820 mm mellan hjulaxlarna, och ger gott om plats för samtliga passagerare. Baksätet går att räta ut likt en solstol och dessutom kan man även höja själva golvet för att ge avlastande fotstöd. Allting manövreras via mittarmstödet.

Och detta är också dagens första programpunkt. Vi går igenom bilen. Nummer ett är att parkera bilen på välkomnande sätt parallellt med andra yttre linjer och med bra avstånd till störande objekt. Se till att hjulen är raka. Utvändigt ska den skina. Folk förväntar sig att bilen ska vara ren. Är det dåligt väder får man se till att bilen åtminstone är ren invändigt. Värm upp eller kyl kupén i god tid innan avfärd. Alla stolsryggar ska vara parallella och svankstöden i minimiläget. Se till att alla vred är i normalläge och att armstöden är nedfällda. Temperaturen ska stå på drygt 20 grader.

Paraplyerna som finns i dörrsidorna fyller många funktioner – skydd mot både regn och envetna paparazzis.

Samma hygienkrav gäller dig som chaufför, kom hel och ren. Klä dig efter situation. McCann menar att handskar och chaufförsmössa är passé om inte situationen kräver det. Det är viktigare att smälta in och han betonar vid upprepade tillfällen att en chaufför inte är en "undersåte" (subserviant) utan en professionell yrkesperson. Självklart ska kundens behov tillgodoses men det är trots allt ditt ansvar att se till att ni ankommer på ett säkert sätt. Har du gjort din läxa har du koll på vägarna.

Att planera sin resa är A och O och det betyder inte att man knappar in destinationen i Waze (en navigationsapp som ger dig väganvisningar i realtid). Har man studerat kartan noggrant vet man vilka vägar som är avstängda eller var det finns pågående vägarbeten. McCann har alltid för vana att memorera flera alternativa vägar. En komfortväg och en expressväg. Mobilen har han på ljudlös under färd och absolut inte sammankopplad med bilen, privata samtal får man hantera på fritiden – för väntetid är ett stående inslag i en chaufförs vardag. Han minns när han körde Rolls i Bangkok, då fick man vara uppfinningsrik för att hitta parkering och bra väntplatser. Att knyta kontakter och skaffa sig vänner runtom i världen är inte fel och att behärska olika språk underlättar också.

"Kommer du i tid har du kommit för sent"

Kommer man i tid har man kommit för sent, det är du som ska vänta på kunden och aldrig tvärtom. Det gäller att tänka på hur man parkerar bilen, för att underlätta insteg och inte utsätta passagerarna för fara. Av respekt för "The Spirit of Ectasy" går man bakom bilen för att inte visa henne eller passagerarna ryggen, det är samtidigt den kortaste vägen runt bilen. Phantom EWB är 6 092 mm lång

Tänk att öppna och stänga en dörr snyggt och ljudlöst kan vara så svårt. Försök få till rörelsen i ett kliv!

McCann har för vana att alltid ta med sig ett USB-minne med bra loungemusik men avråder starkt ifrån jazz. "Tro mig, det är risky att spela om man inte känner kunden", säger han. Under sina utbildningar uppmuntrar han chaufförerna att lära känna sina kunder. Ta reda på vad de gillar och hur de vill ha det.

"Jag har kört Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce vd, under många år. Och efter att vi har arbetat en tid tillsammans råkar jag veta att han uppskattar mintpastiller. Jag ser alltid till att det finns kylt vatten, dagens tidingar och så har jag en mobilladdare av hans fabrikat med lång sladd i bilen när jag hämtar honom."

"What happens in the car stays in the car"

"Att vara chaufför åt någon är speciellt och efter många och långa resor tillsammans är det naturligt att man pratar med varandra. Men det gäller förstås att respektera folks integritet. 'What happens in the car stays in the car' och jag har för vana att låta kunden säga första ordet. Men när man väl har blivit förtrogna rekommenderar jag att man tar ett samtal om hur personen vill ha det och vad de gillar."

Se till att anlända i god tid när du ska hämta upp passagerarna, du vill inte gärna att bilens kylfläktar eller det "tickande" ljudet från avgassystemet ska höras. Bilen ska ha hunnit svalna.

Ett oumbärligt tips är att knyta kontakter lokalt. Bli bekant med personalen på bensinstationen så att du kan svänga förbi och byta ut de ljumma vattenflaskorna mot några kalla från kylen. Vattnet håller sig kallt mycket längre om du ställer det i dörrsidorna istället för i mugghållarna.

"Yrket i sig är väldigt socialt och under mina år som chaufför har jag fått se en hel del. Det finns inga gränser för vad som är möjligt. Jag minns en gång, inga namn nämnda, men det var en mycket känd rockstjärna som vi åtagit oss att eskortera under hans vistelse i Österrike, han var spekulant på en Rolls-Royce och innan ankomst hade han låtit meddela via sin personliga assistent att han ville ha det franska bubbelvattnet Badoit på glasflaska. Det visade sig då att Badoit på glasflaska endast såldes i Frankrike, vilket han förmodligen också visste. Men det var troligtvis ett eldprov och vi löste det genom att få ett par flaskor influgna."

"Rolls-Royce är mycket selektiva med hur de marknadsför sig och gör aldrig traditionell reklam. Det Jaguar, för att ta ett exempel, lägger på ett event i samband med en av Brad Pitts filmpremiärer, motsvarar kanske det vi har i budget under ett helt år. Vår strävan är inte att synas så mycket som möjligt", berättar McCann.

I bagageluckan på Phantom finns en dold förvaring för chaufförens tillhörigheter, det rymmer ungefär en kabinväska.

Slutligen handlar det om att kunna erbjuda "The magic carpet ride" och det spelar ingen roll om Rolls-Royce lagt sin själ i att bygga de mest komfortabla bilarna om chauffören inte kan köra. "Du kan ha kört klanderfritt i två timmar och så avslutar du med en dålig inbromsning – detta är vad kunden kommer att minnas!

Därför lägger vi väldigt mycket fokus på körteknik. Ligg alltid steget före i din körning. Börja svänga innan du kommer in i svängen, skär genom kurvorna där det är möjligt och ge inte gas förrän hjulen är rakställda.

Börja bromsa dubbelt så tidigt som du är van vid för att värma upp bromsarna. Jag brukar gradera stoppen efter dimensionen på glasen, det bästa stoppet du kan göra är ett champagnestopp."

"Champagnen ska inte röra sig i glasen när du stannar! Man ska inte känna av accelerationen heller, så var lätt på foten. I övrigt håller jag avståndet, tumregeln är 'car and tarmac', du ska se både bil och asfalt till framförvarande fordon. Till och med i stan håller jag rejält avstånd, skapa dig säkerhetsmarginaler hela tiden, det är lika mycket av hövlighetsskäl som jag inte ligger för nära. Att köra i trafik kräver konstant uppmärksamhet och bedömning av situationen. Personligen backar jag aldrig med passagerare i bilen, det är inte trevligt. Och kom ihåg att det är du som är proffset, det är därför du ständigt ska ligga steget före i din körning. Fullt fokus så slipper du överraskningar. Och sist men inte minst kör aldrig långsamt!"

Utbildningen avslutades med examensmiddag med fasan på menyn ... och jag kan inte vänta till jag får tillfälle att tillämpa mina nyvunna chaufförskunskaper i adekvat fordon. Finns det någon frivillig?

Så kör du som ett proffs 1. Om du är "i tid" är du försenad. Du ska vänta på kunden – inte tvärtom.

2. Säkerhet och elegans först. Parkera snyggt och rakt så att passagerarna kan kliva in på ett tryggt sätt. Håll vettigt avstånd till trottoarkanten och ge damer en hjälpande hand. (Arabvärlden undantaget.) Dörren öppnar och stänger du tyst och ljudlöst, använd soft-close om det finns.

3. Backa inte med passagerare i bilen. Tänk även på att gå bakom bilen. Varken passagerarna eller "The spirit of ecstasy" (på kylaren) vill se din ryggtavla.

4. Var påläst på området och bilen. Planera din körning. Att ha koll på ombyggnationer, dåliga vägar och genvägar hör till ditt jobb.

5. Se till att bilen är ren både in- och utvändigt. Ha behaglig temperatur i kupén. Alla vred och stolsinställningar ska vara i normalläge. Se till att det finns förfriskningar.

Paraplyerna i dörrsidorna är standard. Liksom för lack och klädsel finns de i en uppsjö av kulörer.

Fem vanliga fel du gör när du kör 1. Att man inte lyfter blicken och läser trafiken. "Taxigas", kraftiga inbromsningar, tvära svängar är inte avkopplande. Här gäller det gamla tricket med ett glas vatten på instrumentpanelen och ägg under pedalerna.

2. Har du lust på sniglar i vitlök eller chorizo kanske du ska avstå om du vet att du ska köra drottningen till Nobelfesten? 24 timmar innan körning bör du tänka på din diet. Undvik starka kryddor!

3. En smutsig bil är en ledsen bil. En Rolls-Royce ska alltid vara nytvättad, mikrofiberdukar är din bästa vän. Handtvätt? Ja!

4. Var påläst på märkets historia och lär känna bilen så att du kan guida dina passagerare i hur man justerar sätena, aktiverar massagefunktionen et cetera.

5. Backa aldrig med passagerare och parkera aldrig med fronten mot en vägg.

Sömmar och broderier går att få efter eget tycke och smak i en oändlig variation.



En korrekt sittställning 1. Säteshöjd Justera höjden så att du har god överblick framåt och över motorhuven.

2. Sätets längd Det är vanligt att man sitter med för snäv benvinkel vilket ger dålig kontakt med gas- och bromspedal. Detta är den största anledningen till att man blir trött vid körning. Ökad säteslängd avlastar den stora benmuskulaturen och låter istället mindre fotmuskler arbeta.

3. Sätets lutning Också en stor orsak till trötthet. Sätet ska vara tippat så att det ger ett lätt stöd under låret. Om det är för tippat kommer knät att peka för högt upp vilket gör så att pelvis ger en krummad rygg, vilket i sin tur ökar tröttheten i ryggen.

4. Ryggstödet En balans mellan vertikal och horisontell lutning ger den ultimata avlastningen, vid korekt position behöver du inte stöd för ländryggen.

5. Rattens inställning När du kör ska du greppa "kvart i tre" på ratten. För bästa avstånd bör du luta ryggen mot sätet samtidigt som du håller raka armar med handlederna ovanpå ratten "klockan 12". Då har du rätt avstånd.

6. Rattens höjd När du greppar ratten kvart i tre ska händerna vara strax under axelhöjd i en avslapand position.

7. Sista detaljen Justera backspeglar och eventuell head up-display till rätt höjd.

Rolls-Royce ratt i tvåfärgat läder. Man är kända för att ha väldigt tunna rattar – härligt.



Anders Läck, hyrkuskdirektör

"Vissa gånger gäller det att vara bestämd"

Anders Läck har många strängar på sin lyra. Han har en unik bilsamling med bland annat Cadillac W16, Mercedes 600 Pullman som tillhört den gamle kungen Gustav VI Adolf, och en Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé för att nämna några bilar. Läck började köra taxi på 60-talet, mest som ett extraknäck. Sedan förvärvade han Palmquist hyrverk och sedemera Freys Limousinservice. Idag driver han Hyrverk1 Limousinservice där det finns möjlighet att hyra någon av hans bilar med chaufför.

• Du har arbetat som chaufför i många år, har du något särskilt minne?

Många! Jag skulle köra Rolling Stones till stadion för de ville se den ryska stadscirkusen som var på besök i Stockholm. Men de hade inga biljetter. Så jag körde med bestämdhet in genom sceningången och hoppades på det bästa, och det gick. Vissa gånger gäller det att vara bestämd och tänka att "det löser sig".

En annan gång skulle jag köra den finska presidenten Kekkonen i samband med Kung Carl XVI och Drottning Silvias bröllop. De hade ätit lunch på Operakällaren och presidenten kände sig inte så "kurant" så han behövde vila sig en stund på sitt hotell. För att senare hinna till festligheterna ute på Drottningholm fick vi poliseskort hela vägen. Det har nog aldrig gått så fort att köra till Ekerö. Eskortkörning är lite speciellt på det viset eftersom man håller högre hastighet än övrig trafik, det var en häftig känsla. Bilen var en Cadillac Limousine från 1966.

• Du har en vit Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, varför?

Det är den ultimata chaufförsbilen vid festligare tillfällen. Rolls-Royce är liksom "No. 1" så är det bara, och det har de lyckats förvalta väl – därför kändes det givet att ha en sådan i min vagnpark.

• Vad utmärker en god chaufför?

Att han eller hon kör lugnt och sansat, kan läsa trafiken, är duktig på språk och är service minded!

• Har folks körstil förändrats över tiden?

Ja, förr använde man blinkers i alla lägen, idag är det sisådär med den saken. Människor tycks göra allt annat än att köra just bil idag. När jag kör bil har jag fullt fokus på det, för mig är det avkoppling.