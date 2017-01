Forskarna förvånade: Priset på elbilsbatterier minskade med 35 procent på ett år

Studien nämner Teslas Gigafactory som en faktor som pressar ned batteripriserna.

Elbilar är ofta är billigare att äga än motsvarande bil med förbränningsmotor – det märks i auto motor & sports nybilstester. Men att försäljningen ändå går förhållandevis trögt beror till viss del på att elbilar kan vara betydligt dyrare än motsvarande fossilbil. Samtidigt är räckvidden kortare.

Att sänka priset på nya elbilar har alltså högsta prioritet, och priset för elbilarna bestäms till stor del av priset på litiumjonbatterier. Priserna är på väg ned, enligt en ny studie, och forskarna kallar minskningen för "spektakulär".

Batteripriserna har sjunkit stadigt mellan 2010 och 2015, men minskningen som skedde 2014–2015 var uppseendeväckande: hela 35 procent. Det beror på flera anledningar men främst förändringar i batterikemin, nya tillverkningsprocesser och ökad prispress.

Minskningen behöver alltså inte innebära att batteritillverkarna har kvar samma försäljningsmarginal på batterierna som för några år sedan. Vissa företag pressar priserna för att försvara sin marknadsandel.

Priset för ett genomsnittligt batteripaket minskade från 1.000 dollar per kWh till 350 dollar mellan 2010 och 2015.

Ett annat problem som elbilsmotståndare brukar hävda är att strömmen som används för att ladda elbilar är "smutsig" och kommer från kolkraftverk. I Sverige är elmixen betydligt bättre än i många andra länder och enligt den här rapporten genomfördes rekordstora investeringar i förnybara energikällor under 2015.

Rekordet nåddes trots att både olje-, kol- och gaspriserna föll kraftigt, något som annars brukar stoppa upp satsningar på förnybara energikällor.

Studien är gjord av Frankfurt School of Finance and Management i samarbete med FN:s milöprogram och Bloomberg New Energy Finance.

