Därför har Koenigsegg ett spöke på bilarna

Du har säkert sett att Koenigsegg har ett litet vitt spöke på bilarna. Men har du koll på varför? Christian von Koenigsegg berättar den intressanta historien.

Spöket är en hyllning till den gamla flygplansskvadronen som höll till i Koenigsegg "nya" fabrikslokaler.

Det finns saker man ser om och om igen, utan att riktigt reflektera över det. Så plötsligt ställer någon frågan, och man inser att man inte vet. Det lilla spöket på Koenigseggbilarna kan säkert vara en sådan detalj för många.

Det bästa när något handlar om Koenigsegg är alltid – ALLTID – att låta Christian von Koenigsegg förklara saken själv. I filmen nedan berättar han den intressanta och fina historien om det lilla spöket.

Den något kortare och naturligtvis inte alls lika underhållande versionen är att det lilla spöket hamnade på bilarna efter den stora branden som drabbade Koenigseggfabriken i Ängelholm år 2003. Branden förstörde den klassiska fabrikslokalen och man tvingades flytta till en intilliggande flygplanhangar.

Hangaren har anor från 1930-talet då den har inhyst Sveriges äldsta flygvapenskvadron. Christian berättar att byborna sällan såg flygplanen utan bara hörde den, eftersom de ofta lyfte och landade i mörker. Flygplanen var som spöken... Så småningom nådde ryktet om spökplanen hela vägen in i hangaren och "spöket" hamnade på planen.

Den gamla skvadronen hade dessutom ett motto skrivet på flygplanen: "The show must go on". Och när Koenigsegg flyttade in i hangaren kom förslaget att Koenigsegg skulle använda spöksymbolen så att; "The show would go on"...

I filmen längre ner ser vi några flygplan med spöksymbol och "The show must go on" skriven på kroppen.

