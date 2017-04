Nya Lynk & Co 03 – kompaktsedan från Volvos systermärke

Volvos systermärke visar nu sin andra modell Lynk & Co 03. Konceptbilen är en sedanmodell med design som är tydligt kopplad till suven, 01. Officiell premiär på Shanghai Auto Show.

På bilsalongen i Shanghai får den andra modellen från Lynk & Co världspremiär. Men redan nu kan vi se bilder på nya det nya konceptet med namn Lynk & Co 03. Modellen är en kompaktsedan och desigspråket känner vi igen från suven, Lynk & Co 01. Bilder på produktionsversionen har redan siktats ute i trafik.

Designen är inte det enda som 01 och 03 har gemensamt, modellerna delar även plattform, Compact Modular Architecture. CMA är utvecklad tillsammans med Geely och Volvo, och alltså samma plattform som Volvo ska använda till nya 40-serien. Volvo XC40 och Lynk & Co 01, samt Volvo S40 och Lynk & Co 03 kommer därför ha många likheter.

Lynk & Co avslöjar inga detaljer om drivlinan men produktionsversionen av 03-konceptet förväntas erbjuda 3- och 4-cylindriga motorer, samt ett plug-in hybridsystem. Hybridmotorn kommer att kombinera en 1,5-liters 3-cylindrig motor med en elmotor på framaxeln. Längre fram är också helt elektrisk drivlina trolig.

Sedan tidigare vet vi att Lynk & Co satsar på smart teknik, bilarna ska vara världens mest uppkopplade och "smartphones på hjul". Man fokuserar också på nya, flexibla sätt att äga bilarna, bland annat genom prenumeration, där man som användare betalar en månadsavgift och kan byta mellan olka fordon. En annan ägandemodell innebär att dela bilen med andra. Alla modeller kommer med en app som ska göra det lättare med samåkning.

Lynk & Co-bilarna ska byggas i Kina, men säljas globalt. Försäljningsmålet är mycket ambitiöst med 500.000 sålda bilar om året, inom fem år. Försäljningen startar i Kina under andra halvan av 2017, samt i Europa och USA i slutet av 2018.

Shanghai Auto Show öppnar på onsdag, 19 april 2017.

Geelys nya bilmärke Lynk & Co första modell någonsin var kompaktsuven 01, och den visades under hösten 2016.

