Vi provkör Honda Civic Type R: "Den gör dig bättre än vad du är"

I begynnelsen hade Honda Civic Type R varken stereo, fönsterhissar eller AC –ingen prestanda skulle gå förlorad på sådant trams. De japanska ingenjörerna må ha mjuknat på ett par punkter men när herr Yamamoto presenterar nya Type R handlar det mestadels om cambervinklar, aerodynamik och det nya Ringenrekordet förstås!

Den nya bilen har tagit sig runt Nürburgring på 7 minuter och 43,8 sekunder. Nya Civic Type R kommer 350 meter längre än föregångaren på samma tid. Imponerande, hur lyckas de? Det slår mig samtidigt att det kommer att komma en dag då vi når den fysiska gränsen för nya varvrekord på Ringen. När?

Det var i samband med förra generationen som VTEC-motorn fick turbosällskap, det kändes som igår. Förra Civic Type R fick bara leva i två år eftersom den kom så sent i modellcykeln. När Honda nu lanserar den nya generationen har man valt att inte suga på karamellen lika länge. Civic Type R är redo för att lanseras globalt och ska också för första gången på allvar bryta sig in på den amerikanska marknaden.

Bra sittställning, sköna stolar och förbättrad sikt.

Solen steker asfalten på Lausitzring i forna Östtyskland. Jag smörjer in ansiktet med SPF 30 medan de grekiska motorjournalisterna hoppar över solkrämen. Vi får en snabb dragning före bankörningen. Handsvett, puls, pirr i magen, allt det där som kommer när adrenalinet börjar pumpa.

Låt oss summera förbättringarna i nya Type R innan vi ger oss ut på banan: bilen har tappat 16 kilo, fått lättare stolar, mer kolfiber, aluminiumhuv och mindre bränsletank. Numera ryms bara 46 liter misosoppa. Honda ville få ner bilens tyngdpunkt (–35 millimeter) och genom ökad spårvidd och större hjulhus har ingenjörerna kunnat stuva om bränsletankens placering. Föraren sitter 25 millimeter lägre än tidigare.

Genom att optimera luftflödena i avgassystemet har motorn fått tio extra hästkrafter. Som ni ser är det tre trumpeter som tittar ut baktill – de yttersta leder ut avgaserna medan den mittersta har dubbla funktioner. I upp till 2.000 r/min ska det förbättra motorljudet och vid 3.000 leds luftströmmen om och blir negativ, det blir ett insug (!) istället, som ska avleda tråkigt buller- och vibrationsljud från motorn. Honda kallar det booming.

Och nog har det blivit tystare. Wastegateljudet som var ständigt närvarande i föregångaren hörs bara om man spänner öronen. Men ljud har aldrig varit Hondas gren, däremot är man duktiga på aerodynamik.

Bilen har vuxit en del, 165 millimeter på längden och två millimeter på bredden. Axelavståndet har ökat samtidigt som bilen blivit 36 millimeter lägre. Den stora grillen är borta och ersatt av ett luftintag på huven. Karossen får mig att tänka på flygplan. Veck, vortex-ploppar (ovanför bakrutan), slitsar, vingar. Honda Type R Airlines, get ready for take off!

Ett aerodynamiskt monster, luftmotståndet har sänkts med tre procent.

Jag hoppar in, noterar hur smakfullt det känns, det är prydligt och personligt som på en sushibar. Stolarna är lika sköna som vanligt. Bilen startar i Sportläget som standard. Det finns ytterligare två lägen, Comfort och R+. Jag rullar ut på rakan, värmer upp handleder, däck och sinnen. Utsökt känsla i ratt, växellåda och pedaler. Jag minns att föregångaren kunde slita i ratten när man pressade på men med den nya framhjulsupphängningen med dubbla fjäderben och lägre länkarmar och förbättrad styrning finns inte ett tillstymmelse till torque steer. Och 320 hästar på framhjulen har aldrig känts så bra!

Den sexpetade växellådan har spaken nära kroppen, utväxlingen är sänkt och varvtalsmatchningen (som går att stänga av) räddar mig när jag av misstag får i tvåans växel istället för fyran. Skönt i vardagen och för de som inte häl-tåar. Med det nya komfortläget finns det inte längre några ursäkter att inte köra japansk GTI till vardags eller på långresan. Men är man kung på strippen då? Ja, det går osunt snabbt framåt. Har man kul på banan? Chassibalansen är som sig bör understyrd, men vilken balans (multilänk bak), vilket sug denna bil har till marken.

Civic Type R är vänlig men bestämd. Den gör det du vill att den ska göra men tillåter misstag utan att kasta dig av banan och det tackar jag för. Det är lätt att känna sig snabb i nya Civic Type R. Type R gör dig bättre än vad du är.

Infotainmentsystemet har fått sig ett rejält lyft och känns inte längre som en gammal Game Boy.

Snabbfakta: Honda Civic Type R

Motor: R4, turbo, bensin, 320 hästkrafter vid 6.500 r/min, 400 Nm vid 2.500–4.500 r/min. 6-växlad manuell låda. Framhjulsdrift.

Tjänstevikt: 1.380 kilo.

Prestanda: 0–100 km/h 5,7 sek. Toppfart 272 km/h.

Förbrukning: 7,7 l/100 km.

Pris: 341.900:– (GT-versionen 379 900:–). Aktuell i september, till Sverige levereras 100 exemplar.

Plus: Snabb, komfort, sportstolar, marknadens bästa självkörningsassistans, design, styrning, växellåda, bra utrymmen, lättkörd.

Minus: Inget fränt motorljud, låter lite "snällt", vindljud i mycket hög fart.

Betyg: 3,5/5

