10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket – till rätt pris

Här är guiden du inte kan vara utan om du ska sälja din bil på Blocket. Följ våra tio punkter och du får sålt bilen snabbare, säkert och till rätt pris.

För att få sin bil såld krävs det mer än en suddig mobilbild från gatan. Läs vår guide för att lära dig knepen.

Bilhandlaren har gett dig ett skambud för din inbytesbil. Bättre att sälja privat på Blocket, tänker du, och få upp priset. Det går att tjäna många tusenlappar, jämfört med bilhandlarens pris.

Men det gäller att tänka rätt för att kunna genomföra en smidig affär på Blocket.se, den överlägset mest populära kanalen för begagnade bilar. Om du gör fel upplevs kanske din bil som mindre intressant och förblir osåld under lång tid. Men gör du rätt kan den bli såld samma dag som annonsen sätts in!

Nedan har vi listat tio tips som du bör tänka igenom för att du ska göra en riktigt bra annons. Rätt utformad blir din bil såld snabbt och till rätt pris. Sälj din bil snabbare genom att följa våra råd.

Skriv en lista med allt som ska göra. Bocka av och sätt in annonsen när allt är klart.

1. Gör en lista med de åtgärder som ska utföras innan bilen är helt klar för försäljning. Det är mycket som snurrar i skallen när man ska sälja en bil på egen hand och då underlättar det med en "to do lista" där allting finns med. Samla ihop alla dokument som servicebok, besiktningsprotokoll, kvitton från reparationer, registeringsbevis, med mera. Glöm inte extranyckeln. Sätt inte in annonsen förrän du är klar med allt på listan.

Ta snygga foton med riktig kamera, inte mobilen. Och använd många, nio stycken är optimalt.

2. Ta bra bilder på bilen. Snygga foton kan vara helt avgörande när en presumtiv bilköpare väljer mellan din bil och de andra som också annonseras ut på Blocket. Ska du sälja en Volvo V70 på Blocket konkurrerar du med över 4.000 andra V70 som också är till salu. Det gäller att sticka ut, vilket du bland annat gör med bra bilder på bilen.

Vi har gjort en guide till hur du tar bättre bilder för nätannonser: "10 saker du måste veta om bilderna när du säljer din bil". Klicka på länken för att hoppa dit och bli en bättre fotograf. Maxstorleken på bilderna har ökat genom åren, nu är det 1280x960 pixlar. Du kan ladda upp en större bild, men den beskärs då.

Tvätta, putsa och dammsug. Eller ännu bättre – lämna in bilen på rekond.

3. Gör bilen riktigt snygg inför försäljningen. Du kan göra det själv om du är kunnig, men i de flesta fall rekommenderar vi att en bilrekondare gör jobbet. Det kostar några tusenlappar, men besparar dig många timmar och bilen blir så oerhört mycket snyggare.

Tänk också på om det är något slitet eller skadat som behöver bytas ut. En ny vindruta kan till exempel göra mycket för helhetsintrycket, jämfört med en gammal och repig.

Nils Jangen gjorde en fantastisk annons med väldigt rolig text och bildmontage. En av de mest lästa annonserna på Blocket!

4. Skriv en bra annonstext. Skriv i ett ordbehandlingsprogram, då ser du eventuella stavfel, klipp sedan in texten i Blockets annonsruta. Maximal textlängd i en Blocket-annons är 2.000 tecken.

Var informativ och ärlig, det lönar sig alltid. Skriv ner allt som är intressant, beskriv bilens egenskaper eftersom inte alla köpare har detaljerade kunskaper om hur olika bilmodeller skiljer sig åt. Skriver du "rymlig och lättlastad" eller "bränslesnål" finns det förmodligen någon som värdesätter just det, eller kanske använder de sökorden.

Tveka inte att vara rolig, om du har den förmåga. Annonser med humor blir uppskattade och även här handlar det om att sticka ut i mängden.

Gör en sökning med samma miltal och årsmodell som din egen bil. Hur ligger priserna?

5. Svara snabbt på frågor som du får via telefon, mail och sms. Var kontaktbar på alla tre områden, vissa köpare föredrar telefon, andra mail eller sms. Var en aktiv säljare, är du inte snabb nog finns risken att intresset flyttas över på en annan bil. Rena skambud – där ditt pris kanske halveras – behöver du inte svara på, de skickas ut som "skräppost" till tusentals annonsörer.

6. Kontrollera var ungefär ditt bilpris hamnar i förhållande till andra, motsvarande bilar på Blocket. Försök göra en realistisk bedömning vilket pris du borde kunna få ut. Om du lägger ditt eget pris i den övre delen av skalan kan det dröja länge innan bilen blir såld, ligger du i den lägre delen ökar chanserna för att få till en snabb affär. Tänk på att den absoluta botten på prisbilden inte syns, det var så billiga bilar att de såldes direkt, till ett för köparen attraktivt pris.

7. Låt köparen pruta. Vissa köpare tycker det är vansinnigt roligt att pruta, slå av några tusenlappar på priset så får du bilen såld snabbt. Bättre det än att vänta flera veckor för att möjligtvis få lite mer betalt. Men låt inte köparen pruta allt för mycket om annonsen är färsk, då kan du avvakta och hoppas att det är fler som blir intresserade. Känner du dig obekväm med prutning kan det vara läge att ta hjälp av någon mer erfaren kompis. Att vara två "säljare" är alltid en fördel.

Hur ska du få betalt av köparen på ett säkert och smidigt sätt? Det finns flera alternativ, se listan nedan.

8. Fundera igenom i förväg hur pengarna ska överföras från köparen till dig. Om någon vill genomföra en snabb affär är det bra om du känner till alternativen:

A) Postväxel. En sådan skaffar köparen hos sin bank och ni tar gemensamt den till din bank där man kontrollerar och säkrar postväxeln. En bra och säker metod, men det förutsätter en veckodag när banken har öppet. Av den anledningen är det bäst att lägga ut Blocket-annonsen på en måndag, då finns det fem bankdagar framför dig.

B) Digital överföring från köparens bankkonto till ditt bankkonto. Bankerna har olika maxbelopp för den här typen av överföringar, kolla detta innan. Metoden funkar bäst om ni har samma bank, då sker som regel överföringen sekundsnabbt och du som säljare får bekräftat att beloppet kommit in. Har ni inte samma bank måste du som regel vänta till nästa helgfria dag innan pengarna syns på ditt konto – törs du det? Det finns metoder att avbryta överföringar, vilket gör det ännu mera osäkert om ni inte har samma bank. Men tänk efter om det finns konton i familjen från andra banker än din egen.

C) Swish är en relativt ny betalningsmetod som snabbt blivit populär. Via en app i din mobiltelefon kan du överföra både små och stora belopp, sekundsnabbt. Hur stora belopp varierar mellan bankerna, vid bilköp får man oftast skapa ett tillfälligt ändrat maxbelopp och det görs digitalt med din bankdosa. Även här måste du alltså i förhand kolla vad som gäller i just ditt fall.

D) Kontant betalning med sedlar funkar möjligtvis vid mindre belopp, vid bilköp brukar det bli rätt opraktiskt för både köpare och säljare. Tänk på att många bankkontor numera är "kontantlösa" och inte hanterar fysiska pengar längre.

E) Check fungerar som betalning men bara via ditt bankkontor. De ringer och säkrar att det finns täckning för beloppet. Acceptera aldrig check som betalning i något annat fall, risken för bedrägeri är alldeles för stor.

F) PayPal en populär, internationell betalningsmetod som tyvärr används av professionella bilskojare då systemet går att manipulera. Bedragarna har metoder som gör att det tillfälligt ser ut att finnas täckning på kontot, men sen försvinner pengarna. Bedrägerierna kan liknas vid en typ av skräpmail som skickas ut på måfå till tusentals bilsäljare och de brukar vara skrivna på engelska. Bilsäljaren lockas med ett högt pris och "fri frakt" men gå aldrig med på betalning via PayPal, risken är stor att du blir lurad.

G) "Blocket Direktbetalning" är en säker metod vid bilaffärer när man behöver överföra en handpenning innan säljare och köpare träffas. Som köpare ska du aldrig skicka handpenning eller förskott direkt till säljarens bankkonto, den metoden används av många skojare på Blocket.

H) Delbetalning, typ "hälften nu och resten i nästa vecka när jag sålt min bil" ska du som säljare inte heller acceptera. Risken är stor att du inte ser röken av vare sig pengarna eller bilen.

Den här pilen visar att priset sänkts kraftigt. Ett bra köp? Pilen ökar intresset för annonsen.

9. Gör redan från början en planerad prissänkning. För att Blocket ska ge din annons en "nedåtpil" måste du sänka priset med tio procent. En del bilköpare blir bara attraherade av bilar som har ett kraftigt sänkt pris, jämfört med utgångspriset. Sätt in annonsen med ett för högt pris, vänta en vecka (ingen lär ringa och är någon mot förmodan intresserad är det du som vinner mest) och sänk sedan priset kraftigt. Den här taktiken låter kanske underlig, men vissa köpare kan inte motstå extrapris och röda lappar.

Blocketförsäkring utmärks med en symbol till höger. Kostar inte så mycket och ger ökad trygghet = din bil blir mer lättsåld.

10. Använd de fördelar som Blocket erbjuder. "Galleriet" är en i sammanhanget försumbar merkostnad som gör att din annons syns oftare och bättre. Blockets Begagnatförsäkring är ett annat exempel, köparen känner sig tryggare och du säljer snabbare. Blockets Begagnatförsäkring ger skydd mot elektroniska och mekaniska fel i sex månader efter köpet.

Här har du fem snabba tips som gör att dina Blocket-bilder blir bättre.

Fem snabba fototips för Blocket

1. TÄND LJUSET

Moderna bilar har varselljus och deras design är en väsentlig del av karaktären på bilen. Slå på ljuset eller låt bilen gå på tomgång när du tar bilden. Tända strålkastare får bilen att se "aktiv ut".

2. LUGN BAKGRUND

Försök att tänka på bakgrunden. Stolpar, byggnader, människor, andra bilar och allt annat som kan störa huvudmotivet ska man undvika. Med en manuell kamera kan man ställa in ett kort skärpedjup, då blir bilen skarp och bakgrunden suddig.

3. SPEGLA LJUSET

Mörka bilar kan bli helt "döda" i lacken. Försök därför spegla ljusa ytor för att få fram karossens form. Här är det en sjö och sen eftermiddagssol till höger (utanför bilden) vilket speglar sig i sidan.

4. VINKLA BILDEN

En bil måste inte alltid stå rakt. Prova med att vinkla kameran något och se vad som händer. Digitalkameror har den fördelen att man kan ta hur många bilder som helst, utan att det kostar något. Testa dig fram till vad som ser bäst ut.

5. VRID IN HJULEN

Hjulsidan eller fälgen är en viktig del av bilens design. Den får gärna synas och det gör man genom att vrida ratten något. Vrid aldrig upp däcket mot kameran, då försvinner fälgen och bilen ser betydligt tråkigare ut.

