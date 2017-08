Volvo S60 och V60 Polestar uppgraderas inför 2018 – endast 1.500 bilar byggs

Volvos prestandamodeller från Polestar är inte ledare i hästkraftskriget. Men det har heller aldrig varit meningen, Polestar handlar om att förädla Volvomodeller på ett sportigt och exklusivt sätt. En "finsmakar-Volvo", om ni så vill.

Och vill du äga en sådan här fabriksförädlad Volvo från Polestar gäller det att bestämma sig snabbt. Inför nya årsmodellen 2018 bygger Polestar endast 1.500 bilar i en numrerad, exklusiv serie. Dessutom bjuder man på flera uppgraderingar, jämfört med fjolårsmodellen.

Mest påtagligt är ett nytt "aerodynamikpaket" i kolfiber som minskar lyftkrafterna och sägs öka nedåttrycket (downforce) med 30 procent. Komponenterna har utvecklats i samarbete med Cyan Racing, som är motorsportpartner med Polestar och driver Volvos racingteam. Kunskaperna från racingbanorna har därför gått vidare i gatbilarna, i rakt nedstigande led.

Andra förändringar är det högblanka, svarta och glanspolerade lättmetallfälgarna samt kolfiberskal till ytterbackspeglarna. Inför 2018 finns det även en ny exteriörkulör: Bursting Blue Metallic. På insidan har Polestarmodellerna fått en ny klädsel med bland annat kontrastsömmar.

Jämfört med en vanlig Volvo S60 och V60 är det mer än 250 komponenter som bytts ut på Polestarmodellerna. Mest påtagligt är kanske de påkostade Öhlins-stötdämparna och de stora Brembo-bromsarna med sexkolvsok fram och 371 millimeter stora bromsskivor. Den fyrcylindriga turbomotorn är uppgraderad med bland annat större turboaggregat, starkare vevstakar, större bränslepump, förbättrat luftintag, sportavgassystem, med mera. Fler detaljer finns i en engelsk faktasammanställning nedan.

+13 bilder / 13



Visa original i nytt fönster

Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna. Använd piltangenterna för att bläddra mellan bilderna.

Technical Overview Polestar S60/V60

Performance

Volvo S60 Polestar

0-100 km/h 4.7 sec

0-200 km/h 17.2 sec

0-60 mph 4.4 sec

0-120 mph 15.6 sec

Top speed 250 km/h*/155 mph*

Volvo V60 Polestar

0-100 km/h 4.8 sec

0-200 km/h 17.4 sec

0-60 mph 4.5 sec

0-120 mph 15.8 sec

Top speed 250 km/h*/155 mph*

* = Electronically limited

Chassis

Adjustable Polestar Öhlins shock absorbers

Front strut brace with carbon fibre enforcement

Stiffer top mount front and rear

Stiffer tie blade bushing

Polestar optimised steering

80% stiffer springs compared to S/V60 T6 R-Design

Front: 60 N/mm

Rear: 67 N/mm (S60)

72 N/mm (V60)

Tyres and rims

Michelin Pilot Super Sport 245/35 ZR20 (95Y) XL with cavity damping

Black Polestar bespoke rims, 20×8"

Engine

4-cylinder inline engine with turbo and supercharger

1969 cc

270 kW (367 hp DIN / 362 hp SAE) @ 6000 rpm

470 Nm (347 lb-ft) @ 3100-5100 rpm

Max 7000 rpm

Max boost 2.0 bar

Polestar 3.0" stainless full-flow active exhaust system with twin 3.5" tail pipes

Higher capacity turbo

Strengthened conrods

Strengthened camshaft

Higher capacity fuel pump

Higher capacity air filter

Higher capacity air intake

Transmission

BorgWarner four-wheel drive

Polestar calibration for more rear torque dynamic distribution

Polestar calibrated stability control system

8-speed Geartronic automatic gearbox with paddle shifters

Faster gearshifts

Curve-hold functionality

Off-throttle functionality

Optimised shift precision

Brakes

Front: Polestar/Brembo 6 piston brake calipers

371×32 mm ventilated and floating Brembo discs

Rear: 302×22 mm ventilated discs

New brake pads for model year 2018

Curb weight

1753 kg / 3865 lb (S60)

1800 kg / 3968 lb (V60)

Features

Launch control

Sport+ mode

Aerodynamics

Polestar carbon fibre front splitter

Polestar carbon fibre side sills

Polestar carbon fibre spoiler extension (S60)

Polestar front splitter corners

Polestar rear spoiler

Polestar diffuser

Interior and exterior

Sport seats with charcoal, nubuk, blue thread and Polestar imprint

Steering wheel with blue thread and leather/nubuk

Carbon fibre centre stack

Nubuk inlay in doors

Nubuk centre armrest

Polestar gearshift knob

Polestar carpets with blue thread

Polestar sport pedals and footrest

Polestar door sills with numbering

Colours

Bursting Blue Premium Metallic

Cyan Racing Blue

Onyx Black Metallic

Bright Silver Metallic

Ice White Solid

Equipment

Sunroof and colour only options, all others included in base specification

Fuel tank

67,5 litres

Fuel consumption (combined)

7,8 l/100 km (S60)

8,1 l/100 km (V60)

CO2 emission

179 g/km (S60)

186 g/km (V60)

Environmental Classification

Euro 6b

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.