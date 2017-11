Richard Hammonds stuntförare får en ny chans i The Grand Tour

Det börjar bra för stuntföraren, men sen ... ja, ni får se själva i filmklippet nedan.

Jeremy Clarkson, James May och Richard Hammond fortsätter att leta ny testförare till The Grand Tour, säsong 2. Jeremy Clarkson bjöd in F1-stjärnan Mark Webber, som dock visade lite ojämn form. Märkligt nog gick det väldigt långsamt när Webber skulle köra en Mercedes-AMG GT.

Richard Hammonds förslag var att anlita en stuntman, vilket vi kunde se i den andra filmen. Första försöket att sätta ett snabbt varv såg lovande ut, men slutade i katastrof.

I den här tredje filmen lovar Richard Hammond att han har pratat allvar med stuntföraren. Den här gången ska det funka, men Jeremy Clarkson är skeptisk. Vanans makt visar sig vara allt för stark… Och något säger oss att vi har inte sett slutet än.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.