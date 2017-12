Chevrolet Corvette C8 får mittmotor-V8 med 850 hk – kommer 2019

Kanske blir det ett sådant här utseende på Corvette C8, med mittmotor-V8. Illustration av Javier Oquendo Design.

Just nu premiärvisas Chevrolet Corvette ZR1 med 765 hk på bilsalongen i Los Angeles. Men hästkraftskriget stannar inte där. Redan om något år är det dags att visa upp nästa generation Corvette, kallad C8, och då handlar det om 850 hk och 975 Nm.

Nästa generation Corvette får mittmotorplacering, vilket inte gått att dölja hur mycket än Chevrolets ingenjörer maskerat testbilarna. Enligt dokument som läckt till Corvette Forum får nya C8:an en helt ny V8-motor med turbomatning, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) och en volym på 5,5 liter.

Chevrolet Corvette C8 väntas lanseras på marknaden 2019, eller möjligen redan under 2018, och den ska byggas parallellt med nuvarande Corvette C7 som lär vara kvar i produktion till 2021. C7:an är ju bara fyra årsmodeller gammal och att den skulle försvinna redan om något år är inte sannolikt.

General Motors patentskyddade varumärket ZR1, men samtidigt gjorde man samma sak för namnet "Zora". Alla som kan sin historik kring Corvette vet att det går tillbaka till den legendariska ingenjören Zora Arkus-Duntov, född i Belgien med ryska föräldrar. Zora Arkus-Duntov började hos GM 1953, efter att ha sett premiärvisningen av Corvette i New York.

Zora Arkus-Duntov gillade Corvettens design men var inte imponerad av tekniken under glasfiberskalet, vilket fick honom att under decennier jobba fram olika prestandaförbättringar. Att GM patentskyddat även "Zora" får de flesta att tro på just detta namn för nya Corvette-generationen med mittmotor.

Att de annorlunda prototypbilarna verkligen ska sättas i produktion förstod vi i somras när GM berättade att man ska investera 290 miljoner dollar i Corvette-fabriken i Bowling Green, Kentucky. Varför en så stor investering i en fabrik som redan är ombyggd och anpassad för nuvarande Corvette C7? Jo, givetvis för att nästa generation, Corvette C8, kräver andra robotar och en anpassning till nuvarande produktionslina. Produktionen har varit stängd tre månader för ombyggnation och GM släpper inte längre in några besökare i fabriken, även det ett tecken på att man inte vill visa upp den nya mittmotormodellen.

I de dokument som redovisats hos Corvette Forum berättas det om fler nyheter. Dokumentet är en typ av produktionsprognos, som givetvis kan justeras i framtiden, men som ändå visar vad GM uppskattat och förbereder sig för. Där berättas det två nya motorer som ska byggas bredvid nuvarande 6,2-liters V8:an i fabriken i Tonawanda.

Den större, turbomatade 5,5-liters V8:an verkar vara avsedd för Corvette C8 Zora, men det ska även byggas en 4,2-liters V8:a med turbomatning. Volymen 4,2 verkar lite ogenomtänkt eftersom skattereglerna i Kina sätter en gräns vid 4,0 liter (det är därför de flesta tyska biltillverkare nu bygger prestandamotorer strax under 4,0 liter). Den mindre V8:an tros vara ämnad för en kommande sportmodell hos Cadillac, kanske är det så att mittmotorplattformen ska användas till två olika modeller inom GM?

Både Chevrolet Corvette C8 med mittmotor och nya prestandamodellen Corvette ZR1 behövs. Försäljningen har sjunkit rejält och i år kommer man inte att tillverka mer än knappt 10.000 Corvette, vilket givetvis till väsentlig del beror på att fabriken var stängd under en fjärdedel av året. Under tidigare år har försäljningen varit rätt svajig men oftast legat runt 30.000 Corvette per år. Årsmodell 2016 var det bästa året på flera decennier, då byggdes 40.689 bilar i Bowling Green.

Corvette med mittmotor är ingen ny idé. 1986 testade GM intresset med den här konceptbilen, Indy Concept, som dock aldrig blev verklighet.

