Läcka: Chevrolet Corvette med mittmotor – CAD-ritning avslöjar LT7 V8

Den här CAD-ritningen studsar runt på nätet just nu. Vid en hastig titt skulle det kunna vara en italiensk mittmotor med dubbla turboaggregat – kanske en Ferrari?

Nej, det här är med all sannolikhet Chevrolets nya LT7 V8-motor med dubbla överliggande kamaxlar. Stötstängernas tid är förbi även hos GM och den här turbomatade V8:an på 5,5 liter ska ha en toppefffekt runt 850 hk.

Chevrolet Corvette C8 kommer sannolikt ut på marknaden 2019, eller möjligen redan under 2018, och den ska byggas parallellt med nuvarande Corvette C7 som får vara kvar i produktion till 2021. C7:an är ju bara fyra årsmodeller gammal och att den skulle försvinna redan om något år är inte sannolikt.

