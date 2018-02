Elva av de mest vansinniga – och fantastiska – motorer du kan tänka dig

Elbilar må vara framtiden men nog är det härligt med rytet från en mustig förbränningsmotor? Att höra insuget slurpa i sig massor av luft, lyssna på det mekaniska slamret och sedan nästan bedövas av de tunga bastonerna i avgasröret är det som flertalet av oss nördar går igång på.

I den här filmen skildras elva spännande motorer. Stora som små. Alla utan tramsig musik i bakgrunden – tack för det!

Signaturen "VisioRace" är vid det här laget uppe i det åttonde avsnittet i serien "11 Mad Engines You May Not Know About", det är bara att söka vidare på YouTube för att hitta de andra. Eller besöka VisioRace-kanalen med massor av motorfilmer.

Kan vi få nog av häftiga motorer? Absolut inte, därför lägger vi till en film i botten av artikeln med titeln "Top 10 Biggest Engines" och det ger en bra beskrivning av innehållet. Här får vi information om största bilmotorn, största lastbilsmotorn, största kolvmotorn i ett flygplan, största turbinmotorn och så vidare. Största motorn alla kategorier är "14RT-FLEX96C" som tuffar på i makliga 102 rpm men i gengäld har en toppeffekt på otroliga 100.000 hk.

De som eventuellt är sugna på ännu fler motorupplevelser får inte heller missa Per Gillbrands uppvisning på Berwaldhallen, hösten 2014. Berättelserna om de små modellmotorerna avslutas med motsatsen, nämligen uppstarten av en Rolls-Royce Merlin V12-motor på 27 liter – givetvis med raka rör.

