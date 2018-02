Okända detaljen som är svindyr att byta – strålkastare till vardagsbilar kan kosta 20.000

Strålkastarna i dagens bilar är riktiga teknikmonster. Det märks också på prislappen. En vanlig bilist behöver aldrig betala strålkastare själv – inte ens efter en krock. Men den svindyra tekniken ger högre försäkringspremie. Vår granskning visar att det är stora skillnader mellan olika bilmärken, och att strålkastarna kan vara riktigt dyra även för vanliga vardagsbilar.

Det finns en detalj i nya bilar där utvecklingen kanske gått snabbare än någon annanstans, vid sidan om motorn, och det är strålkastarna. Nya bilar har riktiga teknikmonster intryckta i fronten med kurvljusteknik och LED-belysning.

De smarta strålkastarna ska ge mycket bättre ljus än konventionell teknik. Ibland stämmer det – ibland inte. Men en sak är säker: moderna bilar har mycket avancerad teknik i sina strålkastarhus med möjlighet att vrida ljusen i kurvorna, xenon- eller LED-lampor, avståndssensorer och möjlighet att stänga av individuella lampor för att inte blända andra bilister.

Att köpa strålkastarinsatsen över disk kan kosta bisarrt mycket

Som du kan se i vår granskning här nedan betyder det ibland helt bisarra prislappar på strålkastarhusen om du skulle köpa dem över disk. Vi kan också se att skillnaden kan vara väldigt stor mellan olika märken och strålkastartyper.

Att strålkastarhusen är något som de flesta bilägare är ovetande om. Strålkastarhusen är en detalj som du förmodligen aldrig själv kommer behöva betala för. Det går nämligen på försäkringen. Men om strålkastarhusen är så här dyra, och det alltså kan kosta långt över 50.000 kronor bara att byta strålkastarhusen på en vanlig vardagsbil efter en krock, påverkar det förstås försäkringspremien – och den betalar vi ju alla för.

Höga priser även för vanliga vardagsbilar – på grund av avancerad teknik

Citroën C3-ägaren kommer undan med knappt 1.600 kronor per strålkastare medan den som hoppar upp en storleksklass till Kia Ceed plötsligt får betala över 7.500 kronor per strålkastare. Plus arbetskostnaden!

Några andra bilmodeller som sticker ut:

• Bentley Bentayga är överlägset "värst" med sina strålkastarhus som kostar över 46.000 kronor – styck. Det är alltså över 100.000 kronor om båda skulle behöva bytas inklusive arbetskostnaden.

• Bland vardagsbilar som har dyra strålkastarhus finns Jaguar F-Pace, Mercedes E-klass och Kia Optima.

• LED-strålkastarhusen är alltid betydligt dyrare än halogen- eller xenonstrålkastarhusen. Bland bilmodeller med riktigt dyra LED-strålkastarhus finns Audi A4, Opel Astra och de nya Volvomodellerna. "Tors hammare"-strålkastarna som blivit Volvos signum har alltså sitt pris, och det får försäkringsbolagen betala.

Strålkastarna på Volvos nya modeller kallas "Tors hammare" och ska ge ett karaktäristiskt utseende. Men det har sitt pris: över 17.000 kronor styck.

Så mycket kostar strålkastarenheten

Listan är sorterad efter dyrast först. Tips: Sök i din webbläsare för att hitta en viss modell. Du hittar oftast funktionen genom att trycka Ctrl+F på PC eller Cmd+F på Mac. Vi har hämtat in prisuppgifterna i samband med tester från 2016 och framåt. Priserna kan ha justerats sedan publiceringen. Billigaste strålkastaren är oftast av halogentyp och dyrast är oftast en LED-strålkastare.

Bilmodell Billigast strålkastare Dyrast strålkastare Bentley Bentayga 46 148 kr Jaguar F-Pace 20d AWD 6 465 kr 32 110 kr Porsche 911 Carrera S 21 738 kr 28 040 kr Audi A8 4,2 TDI 9 711 kr 25 085 kr Range Rover Sport SDV6 Autobiography 24 323 kr Lexus RX450h 22 720 kr Mercedes E 220 d Sedan 21 600 kr BMW 750Li xDrive 20 632 kr Mercedes-AMG GLE 43 4Matic 19 462 kr Audi A4 Sedan 2,0 TDI 190 Sport S tronic 6 183 kr 19 332 kr Audi A4 Avant 2,0 TDI 150 Sport 6 099 kr 18 894 kr Opel Astra CDTI 110 hk 2 197 kr 18 427 kr Opel Astra 1,4T 125 hk 2 197 kr 18 427 kr Volvo XC60 D4 AWD 2018 8 890 kr 17 625 kr Mercedes-AMG C 63 S Coupé 17 538 kr Mercedes-AMG GTS 17 465 kr Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD 2016 8 415 kr 17 125 kr Mercedes S 500 4Matic 16 550 kr Kia Optima 15 999 kr Kia Optima SW Plug-in Hybrid 15 998 kr Kia Sportage GT 14 248 kr Ford Edge Sport 210hk iAWD aut 7 766 kr 13 997 kr Opel Insignia Grand Sport 2,0 CDTI 170 hk 13 848 kr Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 2 805 kr 13 811 kr Volvo XC40 D4 AWD 2018 8 740 kr 13 750 kr Volvo XC40 T5 AWD 2018 8 740 kr 13 750 kr Volvo S90 D4 8 525 kr 13 750 kr Volvo V90 Cross Country D5 AWD 8 740 kr 13 750 kr Volvo V90 D5 AWD 8 525 kr 13 750 kr Volvo V90 D4 8 525 kr 13 750 kr Volvo XC60 D5 AWD 2018 8 890 kr 13 600 kr Volvo XC60 T5 AWD 2018 8 890 kr 13 600 kr Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD 2018 8 890 kr 13 600 kr BMW X1 sDrive18i 7 895 kr 13 476 kr Porsche Macan S Diesel 3 533 kr 13 117 kr Jaguar F-Pace 30d AWD 12 928 kr Mercedes C 220 d 4Matic Kombi 12 575 kr Jeep Compass 1,4 Multiair 8 228 kr 12 433 kr Toyota Auris Hybrid Touring Sport Executive 12 265 kr Mazda CX-5 2,5 Skyactiv-G 192 Optimum Automat 12 025 kr Mazda 3 2,0 165 hk 12 014 kr Volkswagen Arteon TSI 280 GTR 11 906 kr Volkswagen Arteon TDI 240 DSG 4Motion GTS 11 906 kr Mazda CX-5 2,2 DE 175 hk Automat AWD 11 661 kr Mitsubishi Outlander PHEV 11 640 kr Jaguar XF 20d 11 528 kr Volkswagen e-Golf 11 430 kr Mazda 6 Wagon 2,2 Skyactiv-D 175 AWD Automat 2 964 kr 11 378 kr Mini Countryman S E All4 11 273 kr Toyota Avensis Touring Sports 2,0 Executive 11 094 kr Honda Civic Type R GT 10 805 kr Ford S-Max 2,0 TDCi Titanium MPS AWD 2 575 kr 10 570 kr Volkswagen Golf GTI Clubsport 5 395 kr 10 511 kr Opel Corsa OPC 10 505 kr Mercedes GLA 250 10 487 kr Ford Mondeo Titanium HEV 2 772 kr 10 363 kr Ford Mondeo Business TDCi 180 AWD Automat 2 772 kr 10 363 kr Alfa Romeo Stelvio Super 2,2 210hk AT8 AWD 10 085 kr Toyota Prius 2016 9 950 kr Volvo XC60 D4 AWD 2016 4 165 kr 9 900 kr Volvo XC60 D4 AWD 2017 4 165 kr 9 900 kr Volkswagen Polo TSI 95 2 273 kr 9 865 kr Mazda MX-5 2,0 Sport 9 791 kr Seat Ateca TSI 115 2 761 kr 9 572 kr Volvo V60 Cross Country D4 AWD Automat 3 950 kr 9 365 kr Volvo XC70 D4 AWD 2016 4 165 kr 9 365 kr Volvo V70 D4 2016 (VEA) 4 165 kr 9 365 kr Seat Ibiza TSI 115 2 504 kr 9 297 kr Ford Focus Titanium 2,0 TDCi 150 hk M6, kombisedan 3 234 kr 9 145 kr Audi SQ7 9 102 kr Volkswagen Passat Alltrack TDI 240 DSG 3 248 kr 9 049 kr Renault Talisman Intens Energy dCi 160 EDC 3 798 kr 8 897 kr Volkswagen Passat GTE Sportscombi 2 995 kr 8 641 kr Renault Koleos dCi 175 4WD X-Tronic 8 586 kr Hyundai Ioniq Electric PremiumPlusEco 8 538 kr Hyundai Ioniq Hybrid PremiumPlusEco 8 353 kr BMW M3 8 345 kr Porsche Macan 3 620 kr 8 254 kr Toyota Prius 8 219 kr BMW X4 M40i 3 970 kr 7 948 kr Skoda Kodiaq TDI 190 DSG 4x4 Style 2 523 kr 7 906 kr Toyota RAV4 Hybrid 2016 7 770 kr Ford Focus RS 7 701 kr Kia Ceed 1,6 CRDi 7 526 kr Volkswagen Tiguan TSI 180 DSG 2 920 kr 7 470 kr Volkswagen Tiguan GT 2,0 TDI 190 DSG 4Motion 2 920 kr 7 470 kr Skoda Karoq 1,5 TSI 150 2 444 kr 7 174 kr Tesla Model X 90D 7 054 kr Volkswagen Passat Sportscombi TDI 150 Bluemotion 2 839 kr 7 049 kr Mini John Cooper Works 6 957 kr Opel Mokka X Dynamic 1,4 152 hk Automat 6 951 kr Suzuki Swift 1.2 Inclusivepaket 3 114 kr 6 913 kr Volkswagen Passat Alltrack TDI 190 DSG 2 782 kr 6 911 kr Volkswagen Passat Alltrack TDI 190 DSG 2 782 kr 6 911 kr Honda HR-V 1,5 Executive 6 885 kr Honda Civic 1.5 Sport Plus MT 6 742 kr Tesla Model S90D 6 713 kr Skoda Superb TDI 190 2 246 kr 6 578 kr Hyundai Tucson 2,0 CRDi Automat ComfortPlus 6 313 kr Mazda 3 2,2 Skyactiv-D 150 2 776 kr 6 203 kr Nissan Qashqai 5 814 kr Subaru Outback 2,0 Boxerdiesel Lineartronic 5 400 kr Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 1 968 kr 5 341 kr Volkswagen Golf GTE 2 497 kr 5 230 kr Kia Niro Hybrid 5 148 kr Toyota Yaris Hybrid 4 916 kr Audi S1 4 760 kr Peugeot 3008 Active PureTech 130 4 645 kr Alfa Romeo Giulia 2.2DS Super M6 180 hk 4 438 kr Kia Rio 1,2 2 897 kr Ford Fiesta 1,0 100hk Ecoboost 2 554 kr Toyota C-HR 2 358 kr Renault Clio RS Trophy 1 884 kr Citroën C3 PureTech 82 1 566 kr

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.