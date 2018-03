10 saker du måste veta när du förvarar vinterhjulen

Vinterhjulen ska av och sommardäcken åker på. Men hur förvarar du hjulen när de inte används? Det finns några fallgropar som man ska undvika och om du följer våra tio tips kan du spara många tusenlappar – om olyckan skulle vara framme.

Vintersäsongen går mot sitt slut och det är snart dags för sommardäcken igen. Sverige är ett avlångt land och de i södra delarna står i startgroparna, samtidigt som norrlänningarna kan ha nytta av sina vinterdäck ett bra tag till.

I den här artikeln ska du få tio viktiga tips som hjälper dig att förvara vinterhjulen på bästa sätt. Läs igenom och lägg på minnet, du kan bespara dig själv flera onödiga problem och dyra extrakostnader genom att följa våra tips.

Snygg förvaring – men är den säker? Har andra tillgång till lokalen? Går det att låsa? Kolla villkoren i din hemförsäkring.

1) KOLLA FÖRSÄKRINGEN

Gud förbjude att det händer, men vilka villkor gäller om dina vinterhjul är förvarade på ett ställe där de kan bli stulna? Tvärtemot vad de flesta tror sorterar omonterade vinterhjul (och sommarhjul) inte under bilens försäkring, utan din hemförsäkring. Därför måste du lusläsa villkoren och/eller ringa ditt försäkringsbolag.

Att ha vinterhjulen i ett gemensamt förrådsutrymme i en hyresfastighet betraktas av många försäkringsbolag som "osäkert" och kan leda till att du inte får någon ersättning alls vid stöld. Och då är det många sköna tusenlappar du måste gräva fram ur plånboken för att köpa nya vinterhjul. Kontrollera med försäkringsbolaget vad som gäller i ditt fall, innan något tråkigt händer.

Den här ventilhatten markerar positionen på hjulet. Enkelt och smart. Klicka på bilden för att se mer info.

2) ROTERA HJULEN

I den bästa av världar slits alla fyra däcken jämnt. Men oftast slits drivhjulen snabbare och om en framhjulsdriven bil har samma hjul på framaxeln flera år i rad kommer de hjulen att vara "slut" samtidigt som bakhjulen kanske bara är halvslitna.

Som bilägare hamnar du då i den onödiga situationen att köpa fyra nya däck och kassera två däck som kanske hade kunnat rulla (i bästa fall) ett par tusen mil till.

För att få ett jämnt slitage bör du rotera däcken. Skifta position mellan fram- och bakhjulen åtminstone vid varje säsong. De som kör långt kan behöva rotera hjulen en eller två gånger per vinter.

För att komma ihåg var hjulen satt ska de märkas. En del skriver med tuschpenna på fälgens insida, andra använder en ventilhatt som markerar position (se bilden till höger). Man kan även skriva med krita på däcksidan.

Gamla däck blir allt sämre men inte främst på grund av åldern – utan slitaget.

3) DÄCK ÅLDRAS INTE

Om dina vinterhjul förvaras på rätt sätt åldras de inte nämnvärt. Egenskaperna blir alltså inte sämre enbart på grund av åldern, även om en del hävdar det.

Undvik framför allt hög värme (25 grader eller varmare) och starkt UV-ljus (= solljus). Ozon kan också påverka negativt, men det har man sällan i vanlig hemmiljö. En kall och mörk källare med torr luft är idealiskt.

Tänk däremot på att utvecklingen av nya däck går snabbt. Köper du nya vinterdäck får du inte bara ett bra mönsterdjup utan också de senaste framstegen. Nya däck upplevs som regel väsentligt bättre än de gamla, byt därför i god tid.

Däcken ligger som regel på fälg, varför det är de övre reglerna som gäller för de flesta av oss.

4) LÄGG HJULEN NER

För de flesta av oss sker vinterförvaringen med däcken monterade på fälgarna. Då ska hjulen staplas, alternativt hängas upp.

Om hjulen står med slitbanan ner mot underlaget kan det bildas en platt yta. Den går inte bort med mindre än att man kör däcken riktigt varma. Av samma anledning ska man inte långtidsförvara en bil stående på hjulen.

Lösa däck ska stå upp med slitbanan mot underlaget, som syns i det nedre högra hörnet på bilden ovan. Helst ska man rotera däcken en gång i månaden så att de inte plattar till sig.

Din vänlige däckhandlare har plastpåsar för hjulen. Be snällt så får du kanske gratis.

5) GUMMI GER FLÄCKAR

Tänk på att gummit i däcken innehåller olja och ger därför fläckar. Det kan bli riktigt envisa fläckar som är väldigt svåra att få bort. Det räcker i princip med att man lutar hjulen mot en vägg några veckor så blir det en fläck som inte går bort.

Använd förvaringspåse i plast, då skyddar du vinterhjulen bäst. Ett annat alternativ är att först lägga en kartongbit eller något liknande på golvet och först därefter stapla hjulen ovanpå.

Här har vi tillräckligt med spårdjup och ett tydligt dubbutstick. Fungerar bra även nästa vinter.

6) KONTROLLERA SLITAGE

När sommarsäsongen inletts har du gott om tid att studera dina kära vinterhjul. På dubbdäcken kan du kontrollera dubbutsticket, som ska vara cirka en millimeter. För dubbfria däck gäller det att mäta spårdjupet.

Om det saknas många dubbar eller om dubbarna inte sticker upp ur slitbanan på ett märkbart sätt har själva vitsen med dubbdäck försvunnit. Då har du inte det grepp som dubbdäck borde ge på is. Om dubbutsticket är för långt är det risk att dubben kantrar i sitt hål och försvinner.

Dubbfria däck försämras snabbt när slitaget ökar. Runt fyra–fem millimeter i slitage kan vara en lämplig punkt för däckbyte. Det som är lurigt med slitna, dubbfria däck är att de kan bli rätt lömska och tappa grepp plötsligt. Risken för sladd ökar.

Jämför priserna på nätet. Välj bland de kända varumärkena som brukar ligga i topp när vinterdäck testas av biltidningarna.

7) PLANERA NÄSTA SÄSONG

Om du behöver skaffa nya vinterdäck är slutet på sommaren eller början på hösten den bästa tiden. Då har säsongens nya vinterdäck kommit in på lagret och din lokala däckhandlare har det förmodligen ganska lugnt. Bästa läget för att kunna få ett bra pris.

Att försöka pruta när det är högsäsong och första frosten kommit är inte lika lätt, tro oss…

Bästa pris får du genom att vara väl förberedd. Kolla på nätet efter sajter som har prisjämförelse på däck, ta reda på om montering ingår i priset. När du vet hur mycket "ditt" däck kostar på nätet är det enklare att pruta.

Kontrollera och justera däcktrycket innan du låter vinterhjulen ta semester över sommaren. Håll utkik efter avvikelser – är det ett hjul som tappade mycket luft under förvaringen?

8) JUSTERA DÄCKTRYCKET

Givetvis kontrollerar du däcktrycket minst en gång i månaden, eller hur? Med rätt däcktryck rullar hjulen lätt och det sparar bränsle. För lågt däcktryck innebär att däcken slits snabbare, i värsta fall kan livslängden halveras.

Efter att vinterhjulen monterats av och tvättats ska de justeras till rätt tryck. Eftersom du märkt hjulets position och därmed vet var hjulen ska sitta nästa säsong kan du ställa rätt tryck redan på våren. Däcktrycket är sällan samma på fram- och bakhjulen.

Vinterdäcken kommer sannolikt att tappa lite tryck under sommaren. Det är fullt normalt eftersom däckgummi alltid läcker lite luft. När vinterhjulen monteras på hösten mäter du däcktrycket igen och justerar till rätt nivå. Om ett hjul tappat kanske 0,5 bar eller ännu mer bör du hålla noga koll i fortsättningen. Risken finns att däcket har en skada eller punktering, kanske från en skruv eller ett spik som sitter fast i slitbanan. Be din däckverkstad kontrollera däcket innan du får en riktig punktering och kanske måste anlita bärgare (= dyrt).

Tvätta hjulen, det är på alla sätt trevligare att hantera rena hjul (jämfört med smutsiga).

9) TVÄTTA HJULEN

Fälgar och däck är givetvis konstruerade för att tåla det mesta. Salt, smuts, starka rengöringsmedel, och så vidare. Men det är absolut ingen fördel att låta all smuts sitta över sommaren. Däremot försämras inte vinterdäck av smuts, även om en del hävdar det.

Tvätta därför hjulen direkt efter att de monterats av. Högtryckstvätt underlättar för att få bort envis smuts på fälgarna men spruta inte med högt tryck direkt mot däcken på kort avstånd, det kan skada däcket eller tränga in vatten i hjulet.

En del är riktigt ambitiösa och lägger på ett vax på fälgarna för att de ska bli riktigt smutsavvisande. Ingen dum idé. Det finns speciella fälgvax som lämpar sig bra då de inte lämnar några rester på gummit, ifall man skulle spilla lite.

Däckhotell är ett bra alternativ för många. Men kolla villkoren. Låg temperatur och två belastningspunkter på slitbanan gör att man undviker "flata däck" vid den här typen av förvaring.

10) KOLLA DÄCKHOTELLET

Många bilägare anlitar numera däckhotell, vilket är ett smidigt sätt att båda skifta hjul och förvara dem på ett säkert sätt. Bor du i lägenhet och inte kan ha hjulen i förråd – på grund av försäkringsvillkor – är däckhotell absolut att rekommendera.

Förutom priset gäller det att kontrollera vad som ingår i hyran hos däckhotellet. Blir hjulen balanserade? Ingår tvätt? Tillkommer det andra kostnader? Kan du boka byte på nätet?

Allt spelar in i valet av bästa däckhotellet. Kontrollera innan du bestämmer dig och boka i god tid.

Du måste använda vinterdäck på vintern. Men tyvärr får du köra med dubbfria vinterdäck även på sommaren.

Vinterdäcklagen

I Sverige är det lag på vinterdäck under de fyra vintermånaderna, december–mars. Förutom att 1 april är dagen för allehanda lurendrejeri så är den dagen även slutet på vinterdäcklagen.

Dubbdäcken måste bytas senast 15 april. Dubbdäck får börja användas från 1 oktober.

För dubbdäck finns det undantag och de får användas vid vinterväglag. Vad som är vinterväglag avgör polisen som stoppar dig, anser de att det råder sommarväglag kan du få böter (500 kronor).

De som kör med allt för slitna vinterdäck, under tre millimeter, på vintern kan få 1.200 kronor i böter. Samma belopp gäller för de som kör med sommardäck under perioden december–mars. Skulle det inträffa en olycka under vintern med en bil som rullat på sommardäck är risken stor att försäkringsbolaget inte ersätter skadorna.

Tyvärr finns det ingen "lag på sommardäck", även om det skulle behövas. Dubbfria vinterdäck är inte olagliga att använda på sommaren men de kan ge instabila vägegenskaper, slits betydligt snabbare än sommardäck och har framför allt dåliga egenskaper på blöt asfalt. Nordiska friktionsdäck kan på blöt asfalt ge en 50 procent längre bromssträcka jämfört med bra sommardäck.

