Och om vi tittar på Audis V8-turbo så ser vi att toppeffekten 560 hk inträffar vid 5.700 rpm. Maxvridet upprätthålls ända upp till 5.500 så vi kan därför gissa att antalet hästkrafter vid denna punkt är strax under 560 hk. Vi stoppar in uppgifterna och plockar fram miniräknaren. Jodå, effekten vid 5.500 rpm blir strax under 550 hk.