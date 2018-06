Well, @Timo_Bernhard loves that track @nuerburgring #Nordschleife.



Perhaps he comes again

Porsche har i dagarna setts lägga några riktigt snabba varv på Nürburgring med sin 919 Hybrid Evo Le Mans-prototyp. Bakom ratten sitter Tomo Berhard. Eftersom den tidigare LMP1-bilen inte längre används i Le Mans 24h är den fri från diverse motorbegränsningar och tävlingsrestriktioner och redo att knäcka gamla varvrekord på världens racingbanor.

Då den just nu befinner sig på Nürburgring finns det anledning att tro att Porsche har för avsikt att slå Stefan Bellofs vansinniga rekord på 6:11.13 från 1983 – alltså för 35 år sedan! Det ofattbara rekordet sattes med den legendariska Porsche 956 C.

Porsche 919 Hybrid Evo har närmare 1.250 hk i systemeffekt vilket kan jämföras med 1983 års rekordbil som hade cirka 600 hk. Porsche 919 Hybrid Evo har naturigtvis också blixtrande prestanda. 919 i Le Mans-utförande är visserligen inte direkt jämförbar med 919 Hybrid Evo då den har "bara" har cirka 1.000 hk, gör trots det 0–100 km/h på 2,0 sekunder och 0–200 km/h på 4,5 sekunder.

Längst ner i den här artikeln hittar du en film som förklarar vad som är så speciellt på Porsche 919 Hybrid Evo och hur den kan vara så snabb.

Återstår att se om det räcker för ett nytt Ringen-rekord.