Världspremiär: Här är nya BMW Z4

BMW Z4 M40i First Edition är en försmak av den nya roadster-generationen som släpps ut på vägarna våren 2019. Premiären sker idag på bilutställningen Concours d'Elegance i Kalifornien.

Årets bilvecka i Monterey, Kalifornien avslutas sedvanligt med den exklusiva bilutställningen Concours d'Elegance och platsen där BMW Z4 M40i First Edition begår världspremiär.

BMW Z4 M40i First Edition är en specialversion av BMW:s nya Z4-roadster som dyker upp under våren 2019. First Edition bjuder på typiska egenskaper för en M Performance-modell i kombination med sofistikerad design och utrustning. Den läckra färgen på karossen heter Frozen Orange Metallic.

I nya BMW Z4 sitter en rak 6-cylindrig motor på 340 hästkrafter. Sportfjädring med elektroniskt styrda stötdämpare och M Sport-bromssystem med elektronisk diffbroms för bakaxeln. Den gör 0-100 km/h på 4,6 sekunder.

BMW Z4 M40i First Edition visas för första gången på Concours d'Elegance i Kalifornien.

Designmässigt ser vi bland annat vertikalt riktade huvudstrålkastare, BMW-njurar i mesh-design, en motorhuv som sträcker ut sig över hjulen och spoiler på bakluckan.

För första gången i en BMW-roadster har Z4 Heads-Up display och dessutom BMW Live Cockpit Professional.

Interiört hittar vi en elektronisk takdel i tyg som går i antracit med silverdetaljer, sätena är klädda i svart Vernasca-läder. Dessutom finns valbar Ambient Light-belysning och Harman Kardon Surround-ljudsystem.

BMW Z4 M40i First Edition får adaptiva LED-lyktor och matrix-funktion vid helljus.

Mer detaljer om motorvarianter och övrig teknisk information kommer den 19 september.