Titta: En flygande Tesla!

Även om det är svårt att se i filmen, så är det flygande objektet som landar i ett gnistregn en Tesla Model S.

Som man kan se i filmsekvenserna (längre ner i artikeln) är det en backe upp till järnvägsövergången varför bilarna måste ha låg fart vid passage för att inte lyfta från marken. Hastighetsgränsen är därför satt till 50 km/h.

Föraren i Teslan har enligt uppgift dubblat den hastigheten, vilket resulterar i ett hopp om cirka 50 meter... Den studsar två gånger och för att kraschlanda presis utan för bild.

"Det kanske ser coolt ut, som någonting ur en film, men i verkligheten utsätter föraren sina medmänniskor för stora risker, inklusive sig själv", säger Barrie Police på Twitter.

Föraren greps strax det inträffade och misstänkts nu för vårdslöshet i trafik.

