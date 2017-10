Därför optimerar BMW:s originalhjul din vinterkörning

Även på vintern kan du köra med BMW:s originalhjul, säkra fälgar och vinterdäck som är utprovade för just din bilmodell. För däcken gäller dessutom en däckförsäkring som skyddar dig i tre år.

Här förklarar vi varför det är både smart och säkert att satsa på märkets egna produkter.

En BMW-modell tar många år att utveckla och testa – där givetvis är däcken en viktig del. Utvecklingsarbetet sker i tätt samarbete med de bästa däcktillverkarna. Varje bilmodell har helt unika, individuella däck som maximerar prestanda men som också ger trygga köregenskaper och god komfort. Inte minst viktigt är lågt rullmotstånd, som gynnar bränsleförbrukningen. Totalt är det mer än 50 kriterier som måste uppfyllas och utvecklingen av varje enskilt däck tar normalt 2–3 år innan ett godkännande kan ske.

De godkända sommar- och vinterdäcken märks med en stjärnsymbol, vilket är BMW:s stämpel på att däcken uppfyllt samtliga kriterier. Det är de här specialdäcken som monteras hos BMW-verkstaden, och även om de har samma modellnamn som eftermarknadsdäck är de stjärnmärkta däcken utvecklade just för BMW:s modeller.

BMW-entusiasterna känner till stjärnmärkningen men förmodligen är det ganska få som vet att BMW även erbjuder originalhjul med nordiska däck för den svenska marknaden. Kunden kan välja mellan olika fälgmodeller och däcktyper efter sina egna körförhållanden. Tre typer av vinterdäck erbjuds på originalhjulen: dubbdäck, nordiska dubbfria däck och så kallade mellaneuropeiska dubbfria däck. Både Run-flat däck med nödgångsegenskaper och standarddäck erbjuds på BMW originalhjul.

Provar ut till varje bilmodell

BMW erbjuder vinterdäck från Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian och Pirelli. När det gäller dubbdäck och nordiska dubbfria däck väljer BMW ut de bästa däcken från respektive tillverkare och provar sedan ut dem under nordiska förhållanden innan de börjar säljas på den nordiska marknaden.

Utbudet av nordiska vinterdäck utgörs främst av Nokian, Continental och Pirelli. Testerna sker bland annat hos BMW:s utvecklingscentra i Arjeplog och är mycket omfattande.

Arbetet med att utveckla vinterdäck är extra komplicerat då vinterdäcken skall testas under vinterförhållanden med is, snö och slask – utöver de tester som även görs på sommardäck. Under alla förhållanden ska vinterdäcken ge trygga egenskaper med den komfort och körglädje som en BMW-förare förväntar sig.

Täcker 100 procent av kostnaden

De bilägare som väljer BMW:s originalhjul för vinterkörningen får inte bara säkra och bra vägegenskaper, det ingår även en treårig däckförsäkring. Försäkringen täcker punktering, skador vid påkörning av trottoarkant, skadegörelse men också stöld.

Under första tolv månaderna efter inköpsdatum täcker BMW:s däckförsäkring 100 procent av kostnaden utan självrisk för ett nytt däck (ej arbetskostnad) vid punktering, trottoarkantsskada, stöld eller skadegörelse. Andra året sjunker nivån till 75 procent och tredje året får bilägaren 50 procent av kostnaden för att byta skadade däck. Försäkringen gäller alla BMW original kompletta hjul och lösa däck.

Att investera i nya vinterdäck och fälgar är ett klokt beslut av bilägaren. BMW:s däckförsäkring ser dessutom till att du aldrig behöver vara rädd för skador eller punktering på de nya däcken, sådant ersätts av BMW. Investeringen i säkerhet lönar sig därför alltid.

BMW:s kravspecifikationer är en "bibel"

BMW:s originalhjul för vinterkörning använder endast originalfälgar. Allt annat vore otänkbart. Det finns många tråkiga exempel på bilägare som köpt billiga fälgar från eftermarknaden, som i efterhand visat sig bli en dyr läxa.

De som kan fälgbranschen vet att BMW:s kravspecifikationer är en "bibel". Den tjocka katalogen av krav och mätmetoder som BMW skapat för sina originalfälgar används av många andra för att uppnå högsta möjliga kvalitetsnivå. Om en fälg klarar BMW:s stentuffa krav duger den till alla andra också, men få eftermarknadsfälgar uppfyller samma hårda krav.

I BMW:s kravspecifikation ingår viktiga områden som bland annat berör livslängd. BMW-fälgar ska tåla tufft klimat i Norden med kyla, stenskott och mycket salt. De ska klara dessa kvar under lång tid, kanske upp emot tio år. En eftermarknadsfälg klarar förmodligen inte mer än två–tre år innan åldern börjar synas på ett märkbart sätt.

Förutom styrka och låg vikt måste även BMW:s fälgar ventilera bromsarna och sänka luftmotståndet. Hjulen står för runt 25 procent av bilens totala luftmotstånd, vilket gör det viktigt att fälgarna är aerodynamiskt "balanserade".

En BMW originalfälg är inte bara designad för att vara snygg och stark, utan ska också ge lågt luftmotstånd och effektivt ventilera hjulhusen och bromsarna. Kall kylluft tas in i fronten och ska sedan passera främre skivbromsarna innan luften ventileras ut – oftast genom fälgen. Man kan likna det vid att fälgen fungerar som en kylfläkt.

Okänsliga för rotation

Men ventilationen av kylluft till bromsarna måste ske på rätt sätt. Vissa eftermarknadsfälgar har skapat luftströmmar i hjulhusen som dragit upp mycket sandkorn från vägbanan, något som kan förkorta livslängden på bromsarna. Ett skräckexempel är en ägare till en BWW X5 som fick byta samtliga bromsskivor och klossar efter endast 1.000 mils körning. Orsaken till det snabba slitaget var att sandkorn letat sig in i bromsklossarna via eftermarknadsfälgarna. Detta är bara ett av många exempel och att åtgärda något sådant är inget som täcks av garantin.

I BMW:s originalfälgar för vinterbruk används enbart original däcktryckssensorer, så kallade TPMS-sensorer (RDC ventiler på BMW-språk). Sensorerna skickar via en radiosignal information om däcktryck och de är enbart aktiva när hjulen snurrar, vilket sparar batterilivslängd.

BMW:s original TPMS-sensorer kan fungera i upp till tio år, de som finns på eftermarknaden håller kanske inte mer än i tre år. Originalsensorerna är också okänsliga för hjulposition, utan behov av omprogrammering. För att få ett jämnt däckslitage blir det därför lätt att skifta position mellan fram- och bakdäck, på de modeller som har samma däckdimension.

BMW:s intelligenta fyrhjulsdrift

BMW:s stjärnmärkta och på annat sätt godkända däck och originalhjul har en exakt definierad rullomkrets. Detta är extra viktigt på bilar med olika däckdimension fram och bak. Enligt de regler som finns kan eftermarknadsdäck i identisk dimension variera rejält i faktisk storlek, vilket gör att bredd och rullomkrets kan avvika en hel del mot BMW:s standardmått. BMW:s intelligenta fyrhjulsdrift xDrive är konstruerad för att variera sin kraftfördelning på ett mycket noggrant och snabbt sätt, vilket förutsätter rätt rullomkrets inom en procents felmarginal.

Om bilägaren väljer eftermarknadsdäck och hjul kan de orsaka felsignaler till transmission och motorstyrning, vilket påverkar automatlådans växlingar. I värsta fall kan fördelningslådan belastas så hårt att den slits ut i förtid, vilket leder till kostsamma reparationer som inte faller inom garantiåtagandet.

Alla dessa bekymmer går att undvika genom att istället välja BMW:s originalhjul. Förutom den trygghet som däckförsäkringen ger, får bilägaren de vinterhjul som är framtagna och testade för att uppfylla alla de krav som BMW:s ingenjörer ställt upp.

Alla de viktiga egenskaperna

I stort sett alla de viktiga egenskaper som en bil har förmedlas via däcken. En del bilägare ser däck som "runda och svarta", utan större påverkan, men i själva verket är däcken en av de mest utvecklade produkter som bilen utrustas med och ska därför ses som en originalreservdel.

Decennier av hårt testarbete med miljontals mil på landsväg och racingbanor har lett fram till de avancerade däck vi har idag. Däck är oerhört avancerade, även om de till synes är bara runda och svarta.

De som väljer en BMW-modell har inte kompromissat, och det bör man heller inte göra i valet av vinterhjul. BMW:s ingenjörer har gjort utvecklingsjobbet för att även färden på vintervägarna ska ske på bästa sätt. Och kunden har fortfarande ett fritt val mellan dubbdäck, nordiska dubbfria däck och de mellaneuropeiska vinterdäcken som är anpassade för högre hastigheter.

