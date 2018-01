Audis elektriska framtid finns snart i din egen bil – och mer kommer

Elektrifieringen av Audis bilmodeller går snabbt. Det innebär riktigt snåla motorer och lägre avgasutsläpp. Men inte minst gör det Audis modeller ännu roligare att köra. Här berättar vi mer om tekniken som du inte vill missa.

Bilindustrin är inne i ett mycket omvälvande teknikskifte, det största som hänt sedan löpande bandet och massproduktionen inleddes för drygt 100 år sedan. För att klara utsläppsmålen behöver personbilarna elektrifieras, antingen som hybrider eller renodlade elbilar. I detta teknikskifte tänker Audi ta ledningen med samma motto som alltid: "Vorsprung durch Technik", (försprång genom teknik).



Den elektrifierade övergången sker dock stegvis. Förbränningsmotorn kommer att användas under många år till, men den behöver förfinas för att klara allt tuffare utsläppskrav. För att nå de krav på låga CO2-utsläpp som EU satt upp är elektrifieringen helt nödvändig. Det innebär att i stort sett alla kommande bensin- och dieselmotorer kombineras med en eller flera elmotorer. Förutom lägre förbrukning kan Audiägarna också förvänta sig roligare köregenskaper i sina bilar.



De första exemplen på elektrifieringen hos Audi finns redan ute på marknaden. Audi A3 Sportback e-tron var en föregångare när den lanserades 2014, med sin kombination av 1,4 TFSI bensinmotor och elmotor samt CO2-utsläpp på endast 36 g/km. Q7 e-tron kom 2016 och den blev Audis andra laddhybrid, som trots sin storlek bara har ett CO2-utsläpp på 48 g/km. Tekniknivån var så hög att Audi Q7 e-tron utsågs till "Årets Testbil 2016" av svenska biltidningen auto motor & sport.



Laddhybrider som Audi A3 Sportback e-tron och Q7 e-tron har relativt stora batteripaket och hyggligt lång, elektrisk räckvidd. För många jobbpendlare räcker det för att köra elektriskt till och från arbetet. Nackdelen är att batterier fortfarande är ganska kostsamma att producera och därför har Audi under flera år utvecklat så kallade "mildhybrider", eller lätthybrider som de också kallas. Även lätthybriderna har en elmotor som går in och stöttar förbränningsmotorn samt batterier som kan lagra bromsenergin, allt är dock nedskalat till en mindre storlek (och en lägre kostnad).



För att optimera lätthybriderna behöver man överge den gamla standarden med 12 volts elsystem i personbilar. Elmotorer för drivningen och stora generatorer som kan återvinna nästan all bromsenergi kräver en högre spänningsnivå på 48 volt, förkortat till 48V-teknik. Högre spänning minskar energiförlusterna, gör komponenterna lättare och minskar behovet av grova elkablar.



Även när det gäller 48V-tekniken har Audi varit en föregångare. Redan 2014 demonstrerades 48V-tekniken på prototypstadie. Prestandamodellen Audi SQ7 TDI presenterades på våren 2016 som världens första serieproducerade bilmodell med 48V-teknik och en "elektrisk turbo", det vill säga en eldriven kompressor som eliminerar turbofördröjningen i V8-motorn.





Under sommaren 2017 inleddes lanseringen av nya generationen Audi A8, som får 48V-teknik som standard. Audi har döpt sitt lätthybridsystem till "BAS" (48-volt Belt Alternator Starter). BAS består av en kombinerad generator/startmotor som är ständigt kopplad till förbränningsmotorn med en bred kilrem. I Audi A8 ger elmotorn en effekt på 12 kW och 60 Nm. Vid inbromsning "vänder man" systemet till en generator som då kan återvinna lika mycket, 12 kW. Förutom energivinsten avlastar dessutom BAS-systemet bilens mekaniska bromsar, som får längre livslängd.



Lätthybridsystemet BAS med 48V-teknik ger flera påtagliga fördelar. Elmotorn fungerar som en mycket stark och snabb startmotor, vilket via drivremmen ger ett mjukare och tystare ingrepp än konventionella startmotorer. BAS ger också ett smidigare och effektivare stopp/start-system som slår av förbränningsmotorn och blixtsnabbt startar igen.



Stopp/start-systemet aktiveras redan vid 22 km/h, när bilen är på väg att rulla mot stillastående. I Audi A8 används avståndsradarn för att starta förbränningsmotorn innan föraren ens hunnit lyfta på bromspedalen, eftersom systemet känner av att framförvarande fordon börjat köra.



I nya Audi A8 utlovas lätthybridsystemet ge en bränslebesparing på cirka 0,7 l/100 – jämfört med motsvarande modell utan den här tekniken. BAS-enheten i Audi A8 kan även driva bilen vid frirullning i hastigheter mellan 55–160 km/h, i upp till 40 sekunder.



Audis lätthybridsystem BAS blir alltså standard på alla nya A8-modeller, liksom nästa generation A7. 48V-tekniken införs även på nästa generation Audi A6 och kommer de närmaste åren att successivt spridas på allt fler modeller.



Elektrifieringen av Audis bilmodeller går alltså snabbt. Med den nya 48V-tekniken får Audiägarna påtagligt lägre förbrukning och även nya komfortfunktioner. En sådan funktion är till exempel att driva luftkonditioneringen med en 48V-motor, istället för via en rem från förbränningsmotorn. Då kan luftkonditioneringen startas när bilen är parkerad, antingen fjärrstyrt via mobilen eller efter ett programmerat tidsschema.



Förutom ett brett utbud av lätthybrider och laddhybrider lanserar Audi också elbilar. Första renodlade elbilen blir Audi e-tron quattro, som lanseras under 2018. Elbilen Audi e-tron quattro får en toppeffekt 435 hk och 800 Nm samt ett 95 kWh stort batteripaket som ger 50 mils räckvidd. Toppfarten är begränsad till 210 km/h och 0–100 km/h ska gå på 4,6 sekunder.



Den offensiva satsningen på elbilar fortsätter och målet är att en fjärdedel av alla bilar som Audi säljer 2025 är elbilar. Då ska det finnas mer än ett 20-tal elektrifierade modeller hos Audi att välja mellan. För att klara detta mål läggs en tredjedel av Audis utvecklingsresurser på elektrifiering, självkörande funktioner och uppkopplade bilar.



Parallellt med elektrifieringen av personbilsmodellerna genomför Audi också en kraftfull satsning på avancerade säkerhetssystem. Det handlar inte enbart om att göra bilarna självkörande, autonoma, utan minst lika mycket om att öka säkerhetsnivån. Smarta system som hjälper föraren vid exempelvis mörker, dålig väderlek och alternativa färdvägar vid köbildning. Dagens autobromssystem blir de närmaste åren ännu intelligentare och klarar allt mera komplicerade trafiksituationer.