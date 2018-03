Prov: Citroën Cactus sticker ut – på ett bra sätt

Citroën har gått tillbaka till sin filosofi att inte göra bilar som alla andra. Ett medvetet val av Citroënchefen Linda Jackson. Har hon lyckats?

Vad är nytt?

Den största nyheten är att C4 Cactus inte längre är någon crossover utan en vanlig halvkombi. Man kan undra varför i dessa tider då alla bilar tenderar att närma sig suvarna? Citroën har visserligen aldrig utmärkt sig genom att gå samma vägar som övriga biltillverkare men det finns ett annat skäl också. C4 Cactus kommer inom kort att ersätta den vanliga C4 och då behövs en halvkombi i detta segment. Trots att karossen är densamma som hos den nuvarande Cactus förefaller den vara lägre då takrelingarna försvunnit och de nya ljusarrangemangen både fram och bak fått bilen att verka bredare. De stora airbumpsen på sidan har försvunnit och ersatts med ett par gummilister i underkanten av dörrarna.

På motorsidan är inget nytt men däremot har det tillkommit en automatlåda som ersatt den gamla robotiserade som inte var särskilt snabb. Sverige måste nöja sig med motorn på 110 hk som även går att få med manuell växellåda. En diesel på 100 hk finns också och då med femväxlad manuell växellåda. Sätena är nya och i känd Citroënanda både mjuka och komfortabla. Något sammanhängande brett framsäte finns inte längre, nu är det separata stolar som gäller men dessa är istället något bredare än förut.

Citroën har tydligen bestämt sig för att återta sin ställning som tillverkare av komfortabla bilar. Under mottot "Comfort is the new Cool" lanserar man nu en stötdämparfunktion i kombination med lång fjädringsväg, ett recept som är hämtat från rallybilarna. Den kommer vi säkert att se i fler Citroënmodeller i framtiden då den till skillnad från den gamla -hydropneumatiska fjädringen är billig att producera. Citroën är inte ensamma om de nya stötdämparna men har valt att premiera god åkkomfort mer än andra användare – en viss krängning i kurvor kan man leva med. I linje med detta ligger att man arbetat mycket med ljudkomforten vilket inte är vanligt i denna prisklass.

Här kommer dagens Cactusägare att trivas. Komforten är dock förbättrad och interiören är numera mer sober än lekfull.

Färgsättningen är nu mycket diskretare och de klara färgerna har bland annat ersatts av olika nyanser av grått och mörktonade sidorutor bak är standard i utförandet Shine. Man kan säga att lekfullheten hos den första Cactus har ersatts av en sobrare och mer exklusiv look.

Hur är den att köra?

Även i Marseille kan det vara kyligt i februari. De mycket behagliga stolarna kändes väldigt kalla då de är klädda med ett skinnliknande material och i testbilen saknade stolsvärme. I bilarna till Sverige ska denna detalj finnas då den är mycket viktig för den totala komfortupplevelsen. Stolarna är väl korta i sittdynan och ger därför inte det stöd man önskar men är i övrigt förträffliga. Att de regleras manuellt känns bara bra då det sparar vikt och förenklar konstruktionen. Hela bilens handhavande präglas av förenkling vilket kan ses som Citroëns sätt att reagera på överdrivet komplicerade bilar. Framför föraren finns bara en stor digital hastighetsmätare och det är ju egentligen det enda man behöver. Förutom en tydlig bränsleförbrukningsmätare men den saknas tyvärr.

Den stora och positiva överraskningen är just känslan av komfort och den märks direkt. Man sitter bekvämt, det är ovanligt tyst i bilen och man glider över de stora ojämnheterna på ett helt nytt sätt. Man får direkt känslan av att färdas i en betydligt större, tyngre och framför allt dyrare bil. Motorn är tyst om man håller sig i det lägre varvtalsregistret, vilket den nya japanska automatlådan ser till. Skulle man varva den hårt får den ett något plågat tonläge, vilket beror på att den är trecylindrig och därigenom bränslebesparande.

C4 Cactus är mer krängstyv än tidigare, och allra bäst går den över fartgupp. Komforten är i toppklass.

Den mjuka fjädringen har Citroën kompenserat med kraftigare krängningshämmare för att begränsa karossrörelser i kurvor. Därför visar bilen upp sina bästa fjädringsegenskaper när man passerar farthinder där bägge hjulen rör sig samtidigt. Ju fortare man passerar dem desto bättre flyter chassit över "guppen" vilket kanske inte var vägbyggarens avsikt men som sedan länge varit populärt inom Citroënkretsar.

Styrningen har en elservo som är omvänt progressiv mot farten. I låga hastigheter är den extremt lättgående vilket är ok och dessutom klarar man en U-sväng på de flesta vägar tack vare snäv vändradie. Navigationen från Tom-Tom är klar och tydlig men ibland saknar man att den inte visas i en head up-display framför föraren. För att vara en bil med nästan 4,2 meters längd är Cactus inte överdrivet rymlig i baksätet och bagageutrymmet är inte enormt. Att baksätets ryggstöd nu är fällbart i delar kompenserar delvis detta.

Visst känner vi igen Cactus, men "luftkuddarna" på dörrarna har nu halkat ned mot trösklarna.

Nördfakta

Med manuell växellåda är bilen utrustad med något så exklusivt som trumbromsar bak. Detta borgar för låga servicekostnader och färre anmärkningar hos bilprovningen. Ett annat sätt att hålla nere kostnaden är att eliminera de bakre fönsterhissarna. Fungerar utmärkt med utvikbara fönster och med detta sparar man också vikt. Det är inte ofta en ny bilmodell blir billigare än den utgående men så är fallet här. Med 110-hästarsmotorn i utförandet Feel sjunker det ordinarie priset från 186 800 kr till 169 900 kr. I utförandet Shine och med automatlåda blir motsvarande sänkning 206 700 till 194 900 kr. Detta gör nya C4 Cactus till en av de mest prisvärda bilarna i segmentet.

Borde jag köpa en?

Vill du sticka ut från mängden och dessutom färdas tyst och bekvämt, då är det svårt att hitta en bättre bil. Du ska däremot inte ha alltför stora baksätespassagerare och inte dagligen behöva frakta mängder med bagage. Bor du dessutom vid en gata med många farthinder, då är saken klar.