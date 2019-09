Koldioxidutsläpp i gram per kilometer. Alla utsläppsvärden är enligt den gamla körcykeln NEDC. Uppgifterna kommer från ICCT – The International Council on Clean Transportation. Tunga bilar ger rätt att släppa ut mer koldioxid – det betyder att laddbara bilar ytterligare hjälper tillverkarna att få lägre koldioxidmål eftersom de är tunga. Rena elbilar är ännu tyngre.