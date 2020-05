Guide: Kom igång med virtuell racing!

Premium När biltävlingar världen över pausats till följd av coronapandemin har racingstjärnor, fans och medier tagit sin tillflykt till virtuell bilsport. Det här är din guide till simracingvärlden – och hur du själv kommer igång med att rejsa som proffsen.

Artikeln innehåller:

✔ Spelen

✔ Utrustningen

✔ Bästa förarna

✔ Bästa tävlingarna

Nej, inledningen av racingåret 2020 blev inte riktigt som vi tänkt oss. Efter månader av uppdämda förväntningar efter dagsfärsk racing hjul-mot-hjul, kom äntligen helgen då vi skulle få uppleva nya, hisnande gladiatorkamper ute på banan.

Faktum var att med F1-premiären i Melbourne och IndyCar-premiären i Florida planerad till samma helg kände åtminstone undertecknad sig som ett barn på julafton i mitten av mars. Men julafton blev inställd.

Ett virus visade sig bli årtiondets, kanske århundradets största party pooper. Skumpa, DRS och Ferrari byttes i en handvändning ut mot halvtidspermitteringar, Netflix och social distansering. Svartflagg för en hel racingvärld. Eller?

Det dröjde nämligen inte länge förrän en alternativ industri blev ljusglimten i en mörk tid. Bara dagar efter att Australiens GP blev inställt basunerades det ut att flera av världens mest erkända racerförare, däribland Max Verstappen och vår egen "Speedy Swede" Felix Rosenqvist, var anmälda till ett virtuellt race som skulle live-streamas på nätet. Från det ögonblicket till skrivande stund har simracing gått från att vara en smal nischcommunity till ett fullfjädrat surrogat för en hel motorsportvärld.

Personer som tidigare inte haft en tanke på att Googla begreppet e-sport bänkar sig nu framför YouTube flera gånger i veckan i väntan på nästa race. För att inte tala om att det på många håll flörtas med tanken att konvertera den innebrända semesterreskassan till en generös budget för en egen simulator-rigg hemmavid.

DET VAR EN GÅNG ETT SPEL

Simracing, eller virtuell racing, är sannerligen ingen ny företeelse. Det första spelet som klassades som en simulator kom redan 1983. Det hette Chequered Flag och bjussade på bilar med namn som Ferretti och McFaster. Visuellt liknade det i det närmaste något som min tioåriga dotter programmerat under elevens val i skolan.

Det är onekligen en hisnande tanke att Chequered Flag ändå banade vägen för dagens ytterst avancerade simracingplattformar; mästerverk som för varje uppdatering suddar ut ytterligare en liten bit av gränsen till vad som kan tyckas rimligt att kräva av ett spel i form av realism, fysik och grafik.

Racingens framtid? Kanske inte, men åtminstone nutiden.

För mig som åskådare är illusionen många gånger total, särskilt om man backar någon meter extra från tv- eller datorskärmen.

En annan aspekt av utvecklingen som går snabbt framåt är utrustningen. Lite längre fram i den här tidningen har du bland annat möjlighet att titta närmare på Felix Rosenqvists simulator.

Det är en förhållandevis avancerad och påkostad kombination – men det faktum att han fram tills för bara några månader sedan var fullt konkurrenskraftig med en instegsratt monterad i bordsskivan på skrivbordet, en Ikea-stol, och pedalerna på golvet, vittnar också om den riktiga tjusningen med simracing: alla är välkomna och kan tävla på lika villkor.

När du väl har bestämt dig, kan du vara online och pusha stenhårt mot internationellt motstånd samma dag. Vem vet, kanske råkar du stöta på Carlos Sainz, Juan Pablo Montoya eller någon annan namnkunnig profil i ett heat. Konstigare saker har hänt, det garanterar jag.

INNAN VI GASAR VIDARE

Innan du bläddrar vidare för att utforska vad sim racing-världen har att erbjuda i form av spel, utrustning, communities och annat som kan vara bra att veta inför din kommande virtuella racingkarriär, vill jag passa på att skicka med en tanke på vägen:

När dagen kommer då Covid-19 inte längre hemsöker oss. Då vi återigen kan förenas i vår passion till motorsporten – framför F1-sändningarna hemma i tv-soffan, eller vid banan, omslutna av ljudet från skrikande däck, maxade varvtal och doften av kokt korv och kaffe i termos.

Är det då möjligt att virtuell racing kan behålla en plats i tillvaron? Jag är övertygad om det. Varför? Därför att för professionella racerförare är tiden mellan säsongerna lång och testmöjligheterna begränsade. Därför att sponsorerna har börjat upptäcka simracingens möjligheter till extra exponering. Därför att det är en unik möjlighet för förarna att interagera med sina fans. Och för att det är så galet roligt.

Se simracing live

Just nu finns det fler möjligheter än någonsin att titta på livesänd virtuell racing i absolut toppklass. Med expertkommentatorer och repriser är sändningarna också riktigt professionella.

INDYCAR IRACING CHALLENGE

IndyCar har gått på Nascars linje och samarbetar med iRacing. De flesta riktiga IndyCarförarna är med – däribland våra båda svenskar Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson. Professionell produktion och tajt racing både på ovaler och traditionella racerbanor.

www.indycar.com

THE RACE ALL-STAR SERIES

Sajten The Race bjuder in både verkliga racerförare och simracingproffs till ett fullspäckat arrangemang där deltagarna får mäta sig med varandra i olika bilar varje helg. All-Star Series bjuder även på ett underhållande supportrace med legendarer som Emerson Fittipaldi och Jaques Villeneuve.

www.the-race.com

SUPERCARS ALL STAR ESERIES

Australiensiska V8 Supercars är en mycket underhållande racingserie i verkligheten, och den är lika rafflande och actionfylld online. Med stjärnor som Max Verstappen och dubble mästaren Scott McLaughlin som dragplåster kan det inte bli annat än grymt.

www.motorsport.tv

ABB FORMULA E RACE AT HOME CHALLENGE

Eldrivna Formel E:s nylanserade Formula Race at Home Challenge är den senaste i raden av virtuella serier med en mängd av verkliga förare på startgriden. Ett måste för dig som vill uppleva riktigt tight grönracing. Eldrivet och virtuellt – miljövänligare än så blir det inte.

www.fiaformulae.com

F1 ESPORTS VIRTUAL GRAND PRIX

Kanske den serie av de som nämns här som lämnar mest övrigt att önska när det kommer till dess produktion. Fast med F1-stjärnor som Charles Leclerc och Lando Norris och svenske Ferrarijunioren Dino Beganovic på startlinjen är det ändå helt klart värt att bänka sig.

www.f1.com

Hetaste motorstjärnorna på simracingscenen

Max Verstappen är snabb både i verkligheten och virtuellt.

Simracing är stort världen över och det finns mängder av professionella simracers som försörjer sig på sin e-sport. Vi har dock valt att bortse från dessa aliens – som de snabbaste av de obeskrivligt snabba kallas – och istället valt att fokusera på några av "verklighetens" motorsport-stjärnor som hanterat övergången till virtuell racing på ett riktigt imponerande sätt och som därför förtjänar lite extra uppmärksamhet.

MAX VERSTAPPEN (NL) FORMEL 1

Beryktat snabb i verkligheten. Minst lika snabb bakom den virtuella ratten. Tävlar flitigt både i formelbilsracing, GT-bilar och Supercars. En flitig simracer sedan länge – långt innan säsongen ställdes in.

SIMRACINGPLATTFORM: IRACING OCH RFACTOR2

FELIX ROSENQVIST (SE) INDYCAR

Körde fram tills för några månader sedan med en enkel ratt monterad i skrivbordsskivan. Nu med en fullfjädrad simulatorrigg hemmavid är han konstant med i toppen och fightas.

SIMRACINGPLATTFORM: IRACING OCH RFACTOR2

CHARLES LECLERC (MC) FORMEL 1

Kör i F1:s egen Virtual Grand Prix-serie och gick segrande ur de två första racen som han deltog i. Ska bli spännande att se hur supertalangen står sig om han ställs mot Max Verstappen i ett race framöver.

SIMRACINGPLATTFORM: F1 2019

MAXIMILIAN GÜNTHER (DE) FORMEL E

Den unge tysken gör sin första säsong för BMW Andretti Motorsport i det helelektriska Formel E-mästerskapet. Han gick segrande ur premiärracet i Formel E:s virtuella serie och stod sig väl även mot professionella simracers.

SIMRACINGPLATTFORM: RFACTOR2

SCOTT MCLAUGHLIN (NZ) V8 SUPERCARS & INDYCAR

En multitalang av rang. Dubbel mästare i V8 Supercars och blivande IndyCar-förare. Dessutom en sedan många år flitig iRacing-förare som alltid är med och fajtas i toppen, både i IndyCar iRacing Challenge och Supercars All Star Eseries.

SIMRACINGPLATTFORM: IRACING

Kom igång med bilspel – simracing!

Att spela bilspel har blivit enormt populärt. En del lägger sexsiffriga belopp på ratt, stol och skärm med mera. Men det behöver varken vara dyrt eller svårt att komma igång och ha kul.

Bilspel, eller simracing som det ofta kallas, är inget nytt. Redan 1974 lanserades arkadspelet Gran Trak 10 som anses vara världens första bilspel. Under årtiondena har bilspelen blivit alltmer realistiska genom bättre grafik och genom att bilarna uppträder mer verklighetstroget.

Under 1990-talet började Formel 1-förare spela racingspel för att träna in långa banors olika kurvor. Idag är simracing en tävlingsform i sig med stora vinstsummor.

Billigast med spelkonsol

Om du inte redan har en hyfsad spel-pc är det billigast och enklast att skaffa en spelkonsol. Sony Playstation och Microsoft Xbox är helt dominerande bland konsolerna. Det finns vissa bilspel till Nintendo Switch, men det rör sig främst om underhållande familjespel som Mario Cart.

Konsoler har flera fördelar. De kan anslutas till tv:n och då slipper man köpa en separat skärm. De tar inte heller så stor plats och kan fungera som mediacenter för uppspelning av video via fil, streaming eller dvd/Blu-ray.

Tänk på att vissa versioner saknar dvd/Blu-ray-spelare. Det innebär inte bara att du inte kan kolla på filmer som är lagrade på skiva. Du kan inte heller spela spel som finns på skiva.

Sony Playstation 4 och Microsoft Xbox One S och X har funnits i några år och priserna har gått ner. Under 2020 kommer en ny generation konsoler från Sony och Microsoft att lanseras. De ska få kraftigare processorer och bättre grafik.

Spelkonsolerna levereras som regel med en handkontroll. Många spel har stöd för två eller flera samtidiga spelare. Det är kul att rejsa mot en kompis, så räkna med att du köper till minst en handkontroll.

De flesta som spelat bilspel ett tag skaffar sig ratt och pedaler, men mer om det senare.

Pc dominerar

Precis som för många andra typer av spel är pc-datorer dominerande. Det är främst möjligheten att få bättre grafik som lockar. Med processor och grafikkort i mellanklass kan man få fler bildrutor per sekund än med dagens spelkonsoler vilket gör spelupplevelsen bättre.

Återgivning av detaljer, texturer och reflektioner blir dessutom bättre vilket gör upplevelsen mer realistiskt. Valet av skärm påverkar också upplevelsen. En datorskärm som är anpassad för spel kan ge snabbare responstid och gör spelandet mer exakt. Det går visserligen ofta att ansluta en datorskärm till en spelkonsol, men är man ändå inne på det spåret är inte steget långt till att skaffa en speldator.

Många som fastnar för simracing vill få en så realistisk upplevelse som möjligt genom att låta spelet fylla hela eller stora delar av synfältet. En lösning är att använda en böjd panoramaskärm eller tre skärmar. En sådan skärmuppsättning kräver naturligtvis ett lite kraftigare grafikkort.

En annan lösning är att använda VR-glasögon som till exempel Oculus Rift. Då täcks verkligen hela synfältet av spelvärlden.

Det finns bilspel för Mac (OS X), men utbudet är mindre. I spelvärlden är Macdatorer ovanliga.

Stol, pedaler och ratt

Att spela med tangentbord eller handkontroll har sina begränsningar. Det går inte att få samma precision som med en ratt och framför allt blir inte upplevelsen lika realistisk. Men det tar tid att vänja sig vid att köra med ratt, så de förbättrade varvtiderna kommer inte med en gång.

En ratt kan kosta stora summor, över 25 000 kronor, men för en tiondel av priset får du både ratt och pedaler som är tillräckligt bra för att dina varvtider inte ska bero på ratten. De vanligaste budgetmärkena är Logitech och Thrustmaster.

Funktionen force feedback är ett måste. Det innebär att ratten har en motor som ger ett naturligt motstånd när du vrider den och även simulerar när du exempelvis kör upp på kerbsen eller över en ojämnhet i vägen. Ratten bör också kunna roteras 900 grader.

De dyrare rattarna har mer kraftiga motorer med direktdrift och mer påkostade material vilket gör att de känns mer som riktiga rattar från en tävlingsbil.

Samma sak gäller för pedalerna. Bra mekanik kostar och de dyrare känns mer realistiska.

Man använder en del muskelstyrka när man kör med ratt och pedal. Därför är det viktigt att de sitter fast ordentligt. Den enklaste lösningen är att sätta fast ratten i skrivbordet och sätta något bakom pedalerna så att de inte far iväg, men många bygger en så kallad rigg där stol, ratt, pedaler och skärm sitter ihop.

Det går att beställa färdigbyggda ramar som man monterar sin utrustning på, men det går också att bygga eget till låg kostnad. En förarstol kan du köpa billigt på skroten.

Vilket spel ska jag välja?

Det finns fler olika sorters bilspel. En uppdelning är så kallade "open world"-spel kontra banspel. De förstnämnda är främst underhållningsspel där man kan busa omkring fritt i en spelvärld och köra tävlingar om man vill. Några kända titlar är Need for Speed och Forza Horizon.

I den andra typen av spel kör man på färdigbestämda banor eller sträckor. Det kan vara på kända tävlingsbanor som Monza och Spa eller på klassiska rallysträckor inom WRC. Det är bland dessa spel som det finns officiella esporttävlingar.

Vilken plattform du väljer är avgörande för vilka spel du väljer. Gran Turismospelen är unika för Playstation och Microsoft äger Forzaspelen. Eftersom Microsoft gör både Xbox och Windows kan digitala versioner av deras spel Forza Horizon och Forza Motorsport spelas på både Xbox och PC. Speldata synkroniseras på Microsofts servrar.

Populära banracingspel är – förutom Gran Turismo och Forza Motorsport – Project Cars, Assetto Corsa, rFactor, Raceroom och F1. Bland rallyspelen är Dirt Rally och WRC några av de mest omtyckta.

I de flesta spel går det att modifiera och fininställa bilarna. Det kan göra stor skillnad för bilens egenskaper.

VÄLJ DITT GIFT!

Numera finns det ett enormt utbud av racingsimulatorer – från realistiska hardcoresimuleringar till enkla sportspel. Men hur hittar man rätt i denna djungel? Var ska man börja och vad ska man satsa på? Vi hjälper dig att kickstarta din simracingkarriär!

iRacing

"Det senaste decenniets gigant."

iRacing är den mest påkostade simracing-plattformen någonsin: alla bilar och banor laserskannas på plats av iRacing själva för att garantera den mest realistiska upplevelsen som går att uppnå.

Resultatet är den mest omfattande simracingupplevelsen som finns – på den här sidan om den mjukvara som F1-teamen använder i sina fullformatssimulatorer. I början var iRacingutbudet relativt begränsat men numera finns det mer än 90 olika sorters bilar och fler än 230 olika bankonfigurationer, inklusive klassiker som Nürburgring, Le Mans och Bathurst, samt i princip varenda nordamerikansk bana som man kan tänka sig. De flesta bilsportdiscipliner finns representerade, de enda som egentligen saknas är karting och rally. Däremot finns rallycross.

I och med iRacings täta band till ett antal större racingserier och starka fokus på realism är iRacing också den mest populära plattformen för de verkliga seriernas virtuella substitut. IndyCar, NASCAR och Supercars Australia sanktionerar även under normala förhållanden officiella mästerskap på iRacing, och på så vis har spelet alltid verkat som ett värdefullt träningsredskap för professionella förare.

Om man har spenderat en del tid med att jobba upp sin iRating (som rankingsystemet kallas) finns det god chans att man stött på ett gäng välkända namn. Det är oerhört engagerande, och det krävs mycket energi och tid för att slåss med de bästa i världen. Och visst låter det lockande med tanken att stöta på Max Verstappen eller Felix Rosenqvist på banan – om än virtuellt?

För den som precis börjat med simracing finns det dock ett par saker som talar emot iRacing. För det första: Smakar det så kostar det. En hel del till och med. Det må finnas 96 olika sorters bilar på plattformen, men bara 24 av dessa ingår i grundabonnemanget, resten måste man betala extra för att få tillgång till. Detsamma gäller banorna. Det slutar i ett antal tusenlappar i bara mjukvara om man vill ägna mycket tid åt iRacing. Plattformen är dessutom prenumerationsbaserad. 13 dollar i månaden blir snabbt en hel del pengar.

Den andra saken som talar emot för nybörjaren är att fokuset med iRacing till stor del ligger på onlineracingen. Att tävla "mot datorn" var förut bortprioriterat helt, och nu finns det bara med några få bilar och banor. För den som mest vill doppa tån och prova det här med simracing är tröskeln till iRacing därför väldigt hög.

Pc – från 13 USD/mån, mer innehåll från 11,95 USD/styck på iRacing.com

rFactor 2

"Det kloka budgetalternativet för hardcoreracers."

Till skillnad från både iRacing och RaceRoom är rF2 något man betalar för en gång, och sedan är det bara att köra. Det finns visserligen nedladdningsbart extramaterial men inte alls lika mycket som hos konkurrenterna. Just nu satsar utvecklarna Studio 397 hårt på gokartmaterial som finns att ladda ner för drygt 20 euro.

Med det sagt: Bjuder rFactor 2 med sitt lägre pris även på en billigare körupplevelse än de andra plattformarna? Nej, inte nödvändigtvis. Fokuset ligger på en realistisk körupplevelse. Det finns inget annat spelläge än "Race", detta är en hardcoresimulator. Ingen annan plattform simulerar väder och vind lika väl som rF2.

Forcefeedbacken genom ratten känns suverän, man kan verkliga känna väglaget under sig. Dessutom har rF2 en bättre AI än de flesta andra konkurrenter, vilket gör att spelet lämpar sig väl för den som är ute efter en seriös simulator men samtidigt inte vill eller kan lägga tid på att tävla i ambitiösa onlinemästerskap.

Det rF2 saknar är ett tydligt syfte. Just nu är det mest en salig blandning av bilar och banor, i alla fall från officiellt håll. Att plattformen nischat sig som den mest seriösa racingsimulatorn kan kanske också ha skrämt bort en eller annan spelare.

rFactor 2 kräver lite mer av dig, det krävs en del pillande med inställningarna för att få allt rätt. Men när det väl sitter är det nog den mest givande racingsimulatorn för pengarna.

Pc – 29,99 EUR på Steam

DiRT Rally 2.0

"För de som trivs bäst i skogen."

Simracing i all ära, men vad sägs om "simrally"? Klart de virtuella rallyskogarna är värda ett besök! Codemasters DiRT Rally 2.0 har rötterna i de gamla Colin McRae-spelen, och har alltid legat i framkant när det gäller en uppslukande rallyupplevelse. Till denna upplaga finns nu nedladdningsbart extramaterial med 40 olika scenarion där spelaren ska försöka replikera olika situationer ur Colin McRaes mytomspunna karriär.

I övrigt känns konceptet igen: dussintals bilar från olika epoker ur rallysportens historia, från 60-talet till idag. Spelet har ett onlineläge, men i karriärläget kör man mot en AI-förare. Då detta inte är ett officiellt WRC-spel har AI-förarna som man ställs emot fantasinamn, vilket är lite tråkigt.

Körupplevelsen är, som tur är, helt fantastisk. Man behöver verkligen hålla tungan rätt i mun när man susar fram genom de värmländska skogarna – precis som det ska vara.

Men rallyspel kommer alltid att lida av ett problem: avsaknaden av oförutsägbarhet. Efter att man har tillbringat några timmar med ett rallyspel har man till slut lärt sig sträckorna. I rallyskogen kör man en sträcka kanske två gånger per rally. Framför datorn kan man köra samma sträcka om och om igen till man uppnår perfektion. Då försvinner en stor del av simuleringen av själva rallysportens tjusning: illusionen av att man rör sig på okänd mark.

Men detta är egentligen ingen kritik av DiRT Rally 2.0 – utan snarare anledningen till varför rallyspel har svårt att bli lika engagerande som racingspel. Särskilt onlineläget känns lite hopplöst i och med detta.

En riktigt viktig bonus är att DiRT 2.0 är det officiella WRX-spelet. I rallycrossläget kör man mot en riktig AI, vilket kan bli vansinnigt roligt. Snyggt är det också, skademodelleringen är industriledande, men för att få ut det mesta av spelet behöver man en handbroms till sin rigg.

Pc – 34,99 EUR på Steam

Xbox One – 449 kr på Microsoft Store

PS4 – 449 kr på Playstation.Store

Assetto Corsa Competizione

"Estetens val – ett vackert underbarn."

Detta är kanske det snyggaste racingspelet på marknaden idag. Assetto Corsa Competizione är det officiella Blancpain GT Series-spelet, vilket innebär att alla bilar och banor från 2018 och 2019 är representerade. Det blir en salig blandning GT3-bilar på klassiska banor som Spa och Monza, och dessutom finns det nedladdningsbart extramaterial med bilarna och banorna från Intercontinental GT Challenge som innehåller Bathurst, Suzuka, Kyalami och Laguna Seca.

Assetto Corsaspelen har alltid fått mycket beröm för just grafiken, och denna senaste upplaga visar än en gång hur det ska se ut på den fronten. Det är oerhört vackert – särskilt regneffekterna är magiska. Som simulator hittar ACC också rätt. Körkänslan är fulländad, man verkligen känner hur bilarna rör sig, och hur de skiljer sig åt i karaktären. Dessutom är ljudet av högsta klass och menyerna pedagogiska.

Det finns egentligen ingenting som talar emot ACC, förutom kanske att utbudet av GT-bilar inte är särskilt intressant för alla. Det här spelet är för den som vill ha en seriös simracingupplevelse, men som inte vill lägga all den tid och möda som iRacing eller rFactor 2 kräver.

Just nu finns Assetto Corsa Competitizone enbart tillgängligt för PC, men PS4- och Xbox One-versioner kommer ut i juni 2020, och är en av de simulatorer som har stöd för VR.

Pc – 39,99 EUR

F1 2019

"Simracingens sportbar – simulator eller sportspel?"

De officiella F1-spelen kommer ut varje sommar med alla bilar, banor och förare, i stil med de klassiska sportspelen som FIFA och NHL. Det som var nytt med 2019 års upplaga var att Formel 2 fanns med för första gången. Dessutom fanns nu ett "career mode", där man styr och ställer även med teamet som man tävlar för. Det är en kul touch som ger spelet en extra dimension och utökar dess livslängd. Det ursäktar dock inte det höga priset, särskilt inte med tanke på att det officiella F1-spelet släpps säsongsvis och inte uppdateras lika ofta eller länge som de mer seriösa racingsimulatorerna.

Grafiken är inte den bästa, men är inte störande dålig. Den grafiska profilen är lånad från tv, vilket alltid är en kul touch. Ljudet är godkänt, dock är den väldigt högljudda publiken en detalj som man gärna hade sluppit.

Detta spel riktar sig inte till de som vill hålla på med simracing, utan till den breda allmänheten. F1 2020 beräknas anlända i juli.

Pc – 54,99 EUR på Steam

Xbox One – 699 kr på Microsoft Store

PS4 – 699 kr på Playstation.Store

MotoGP 19

"Realistiskt som tusan – men ändå inte."

Motorcykelsimulator – kan det vara något? Ja, varför inte! Nu går det ju inte att simulera en motorcykel framför datorn på samma sätt som man kan simulera en bil med ratt och pedaler, men utvecklarna Milestone har trots det satsat på "extrem realism" när det gäller detaljer som slitage, temperaturer och bränslekonsumtion. Därmed kan man i alla fall simulera roadracingens svårighetsgrad.

MotoGP 19 går ut på att klättra uppför karriärstegen hela vägen upp till MotoGP. Alla serier finns representerade. Menyerna är klara och tydliga, och spelmakarna har lånat MotoGP:s grafiska tv-profil för än mer igenkänning och inlevelse. Snyggt är det definitivt, men ljudet är halvdant.

Priset är omkring en svensk femhundralapp, vilket känns rätt mycket, särskilt med tanke på att 2020 års titel väntar runt hörnet och lovar ännu fler spellägen och funktioner. Precis som för F1 2019 blir omdömet för MotoGP 19 "kul sportspel".

Pc – 49,99 EUR på Steam

Xbox One – 699 kr på Microsoft Store

Project Cars 2

"Den mångsidiga simulatorn – allt för alla?"

Urvalet av bilarna i detta spel bräcker det mesta. Du kan välja mellan allt från IndyCar – bilar från 2016 års säsong – till 80-talets mäktiga Grupp C-sportvagnar. Eller varför inte GT-bilar från 90-talet, eller bara gasa runt längs Kaliforniens motorvägar à la The Fast and the Furious med några av alla gatbilar som erbjuds.

Vad PC2 däremot saknar är licensiering från något officiellt mästerskap. Därmed erbjuds ingen full tävlingssäsong, utan det är en salig blandning av bilar och banor som gäller. Det gör inte särskilt mycket när själva körupplevelsen är så pass dynamisk som den är, med fin körkänsla och inte mycket bland inställningarna som måste pillas med för att snabbt hitta den rätta känslan.

Sammantaget är Project CARS 2 lite vad man vill att det ska vara. Det fungerar både som ett lättsamt arkadspel och som en hyfsat seriös racingsimulator. Visst har det några år på nacken, men det innebär att spelets allra flesta buggar och barnsjukdomar har rättats till. Grafikmässigt står sig PC2 fortfarande mycket bra, och ljudet är helt okej. En gedigen inkörsport till simracingvärlden – som dessutom har stöd för att köras i VR.

PC – 59,99 EUR på Steam

Xbox One – 639 kr på Microsoft Store

PS4 – 699 kr på Playstation.Store