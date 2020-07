TEST: Välj rätt cykelhållare

Premium Dags för hemester! Vi testar tre typer av cykelhållare för att utröna för- och nackdelar med de olika lösningarna. Vilken passar bäst för dina behov?

Testet innehåller:

✔ Tre typer testade.

✔ Fördelar och nackdelar.

✔ Hur påverkas bränsleförbrukningen?

✔ Buller.

✔ Enkätundersökning: Så fraktar jag min cykel.

✔ Experten kommenterar.

✔ Polisen om dold skylt.

Ska du frakta cyklar med bilen? Vi har tagit fram en marknadsöversikt med de vanligaste varianterna av cykelhållare – takräcke, plattform och hängare – för att hjälpa dig att göra rätt val. Efter drygt två veckors monterande, lastande och fraktande har vi sammanställt vad testlaget har kommit fram till i sina utvärderingar. Dessutom har vi mätt skillnader i bränsleförbrukning och tagit fram bullermätaren för att se hur mycket extra vindbrus påverkar komforten.

Det finns klara skillnader mellan alternativen och vi går igenom de viktigaste sakerna man behöver vara medveten om. Visste du till exempel att känsliga cykeldelar i värsta fall kan smälta, eller att du riskerar dryga böter om du döljer registreringsskylten? Vi ger dig tips och råd som kan hjälpa dig att undvika dyra misstag. Läs vår guide innan du åker på semester med cyklarna.

ENKÄTUNDERSÖKNING

Hur föredrar cyklister att frakta sina tvåhjulingar? Vi ställde frågan till Facebookforumet "Vi som älskar landsvägscykling" och så här svarade de. Resultatet överraskar.

Totalt antal röster: 323

På taket: 29 %

Plattform på krok: 21 %

Hängare på krok: 7 %

Inne i bilen: 43 %

TAKRÄCKE

Att montera cyklar på taket kan vara knepigt, speciellt om de är tunga eller om man är kort.

Att montera lastsystemet med takräcke är det som kräver klart mest pyssel och tid av de olika lösningar vi har jämfört. Det är alltså inget för spontana cykeltransporter.

Fast när det väl är installerat sitter det inte i vägen och kan gott sitta kvar ett tag om man ska köra cyklar under en period. Takräcke har också fördelen av att kunna erbjuda flexibilitet genom att man kan byta hållare mot något annat, till exempel om man vill transportera en kajak eller kanske kombinera cykel och en smal takbox.

Det man ska tänka på är att det kan vara knepigt att lyfta upp eller ner cyklar, speciellt om man är kort eller om cyklarna är tunga, vilket kan göra takräcket obekvämt att använda. Maxvikten gör dock att man inte kan ställa upp vad som helst, som mountainbike-arna i vårt test som var tvungna att åka på kroken.

Både själva cykel-hållaren samt takbågen går att låsa. Man kan byta låscylindrar så att samma nyckel går att använda till alla olika delar.

Själva takhållaren i vårt test är väldigt enkel och smidig att använda. Den har en stor gummiklädd klo som man klämmer fast runt det nedre röret på ramen, samt integrerade spännband som man drar genom hjulen. Sedan står cykeln mycket stadigt. Själva klon och hållaren, liksom räcket, är alla låsbara.

En viktig detalj är att man måste komma ihåg att man har grejer på taket, så att man inte kör in i ett lågt parkeringsgarage och får betala onödigt dyrt. Dessutom, med takräcke ökar luftmotståndet och förbrukningen. Se mätresultat i en separat ruta längre fram.

//FAKTA

Modell: Räcke: Thule Edge Wingbar. Hållare: Thule ProRide

Pris: 4 296 kr för takräcksystemet + 2 049 kr per hållare. Totalt 8 394 kr

Plats för antal cyklar: 1 per hållare

Lastkapacitet: 20 kg per hållare

Vikt: 4,2 kg

Låsbar: Ja, både räcke och hållare

Fördelar Nackdelar • Påverkar ej backkameran

• Man kommer åt bakluckan obehindrat

• Billigare än plattform

• Flexibilitet • Montering

• Jobbigt att lyfta upp och ner cyklar, speciellt om man är kort

• Vindbrus

• Högre förbrukning

• Se upp för låga passager

KROK, PLATTFORM

Plattformshållarens främsta finess är att man kan vippa den med cyklarna monterade och på så vis fortfarande komma åt bagageutrymmet.

Det här är det dyraste men också det mest rejäla och finessrika alternativet. Plattformshållaren är stor och tung men trots det relativt enkel att hantera tack vare rullhjul och ett strategiskt placerat bärhandtag. Att montera den på kroken är ungefär som att haka på en släpkärra; man får med stadig hand rikta in kopplingen över kulan innan man klämmer dit den, samt stoppa i kontakten till hållarens egna baklyktor. Den biten är snabb och smärtfri.

Därefter är det lite mer bestyr med att montera cyklarna. Hållaren har löstagbara armar med gummiklädda gripklor som man kniper fast runt det övre röret på cykelramen. Det kräver ofta pusslande för att de ska hamna rätt när man kör flera cyklar samtidigt.

Klorna är även låsbara, samt själv plattformen, vilket gör att man kan känna sig någorlunda trygg om man lämnar bilen en stund vid en paus. Hållaren har också integrerade spännband till hjulen på alla platser för att säkra cyklarna ordentligt.

Storleken gör hållaren otymplig att ha med i onödan; den äter upp mer än halva bagageutrymmet om den ligger i bilen. Den skymmer också registreringsskylten, varför den har en egen plats för detta. Antingen får man skaffa en extra nummerplåt enkom för hållaren, eller finna sig i att flytta den mellan bilen och plattformen, annars riskerar man 2 500 kronor i böter.

Dess partytrick är att man har tillgång till bakluckan även när den är monterad. Man kan nämligen vippa plattformen bakåt, till och med när den är full med cyklar. Detta är en väldigt tacksam finess som vi har använt oss av en hel del under testerna.

//FAKTA

Modell: Thule EasyFold XT3

Pris: 9 999 kr

Plats för antal cyklar: 3

Lastkapacitet: 60 kg och maxvikt per cykel 30 kg

Vikt: 23,1 kg

Låsbar: Ja, både plattformen och fästena till varje individuell cykel

Fördelar Nackdelar • Relativt snabb montering

• Lätt att lyfta upp och ner cyklar

• Kommer åt bakluckan

• Påverkar inte förbrukningen

• Inget extra vindbrus • Tung

• I vägen för backkameran

• Knepigare att manövrera i trånga utrymmen

• Bakåtsikt under körning (cyklarna i vägen)

• Flytta på registreringsskylten eller skaffa en extra

KROK, HÄNGARE

Hängaren är snabb och smidig, men se upp så att inte däck och fälgar kommer för nära avgasröret. Det finns risk att saker kan smälta av värmen.

Enklare och snabbare än så här blir det inte. Med lite tur har man även så mycket utrymme under bagagerumsgolvet att hängaren alltid kan ligga i bilen utan att vara i vägen, redo när behov dyker upp. Armarna som bär cyklarna går att fälla in för att göra den mer kompakt. Man klämmer dit hållaren på kulan, fäller ut armarna och sedan är den redo att användas.

Cyklarna vilar på mjuka stöd med integrerade och elastiska spännen i gummi som man drar runt topprören på ramarna. Ett tygspännband som man kan dra genom hjulen sitter på hängaren, men det är för kort för att använda när man kör två cyklar samtidigt. Det skadar heller inte att använda flera spännband för att hålla cyklarna ordentligt på plats vid längre transporter. Cyklarna rör sig mer på en hängare än med de andra lösningarna. Det finns risk att delar kan stöta emot varandra eller bilen, speciellt om man inte surrar noga.

De flesta som använder hängare struntar i att de döljer registreringsskylten. Men det kan bli dyrt om man blir stoppad. Man får dock hitta på en egen lösning om man ska ha en nummerplåt ytterst.

En sak som är viktig att tänka på är om man kör cyklar med komponenter i kolfiber. Om till exempel ett hjul hänger för nära avgasröret finns risk att kolfibern smälter av de varma avgaserna. Vill man låsa fast cyklarna för att minska stöldrisken får man lösa det själv. Men hängaren är ju ett väldigt billigt och enkelt alternativ jämfört med de andra två.

//FAKTA

Modell: Thule Xpress 2

Pris: 969 kr

Plats för antal cyklar: 2

Lastkapacitet: 30 kg och maxvikt per cykel 15 kg

Vikt: 4,3 kg

Låsbar: Nej

Fördelar Nackdelar • Billig

• Tar liten plats

• Enkel att använda

• Väldigt snabb montering

• Påverkar inte förbrukningen

• Inget extra vindbrus • Kräver helst extra spännband för att hålla cyklarna ordentligt på plats.

• Ingen integrerad fastlåsning av cyklarna

• Ingen plats för registreringsskylt

• Låg lastvikt

• Bakåtsikten under körning (cyklarna i vägen)

• Se upp med kolfiberkomponenter på cyklarna

BRÄNSLEFÖRBUKNING

Att använda takräcke ger naturligtvis ett högre luftmotstånd än normalt, vilket i sin tur påverkar bränsleförbrukningen. Vi har undersökt hur mycket mer bilen drar med cyklar på taket jämfört med att ha dem på kroken, samt även skillnaden mot att köra helt utan last. Resultatet är tydligt: Med takräcke ökar förbrukningen markant. Vi noterar även en minimalt högre soppaåtgång med hållare på kroken jämfört med att köra utan cyklar, men det utfallet ligger inom felmarginalen.

Motorvägskörning, skyltad hastighet 100 och 110 km/h

Testbil: BMW 520d xDrive Touring

Utan cyklar: 4,9 l/100 km

Plattform på krok, två cyklar: 5,1 l/100 km (+4 %)

Takräcke, två cyklar: 6,1 l/100 km (+24 %)

En enkel kalkyl visar att det skiljer 225 kronor i bränslekostnad mellan krok och tak, om vi antar ett literpris på 15 kronor och en semesterresa på totalt 150 mil. Håller man högre tempo stiger kostnaden ännu mer med cyklar på taket. Då kanske man ganska snabbt kan räkna hem merkostnaden för att investera i en plattformshållare istället.

BULLER

Med cyklar på taket får man klart mer vindbrus när man kör. Frågan är bara hur mycket mer? Vi har därför kört samma sträcka med hållare på taket och igen med hållare på kroken och mätt ljudnivån i 70 och 100 km/h. Resultatet överraskar. Enligt vår bullermätare är det nämligen nära nog ingen skillnad, siffrorna ligger inom felmarginalen på avrundningsnivå. Men våra öron uppfattar däremot tydliga differenser.

Med två cyklar monterade på taket börjar vi notera ett distinkt vindbrus som annars inte existerar redan vid omkring 50 km/h. Det ökar sedan i takt med hastigheten. Uppe i motorvägsfart susar det en hel del.

Ljudbilden inne i testbilens kupé förändras på grund av bruset. När det ökar och tar över, dränker det samtidigt en del av det mörka däckbullret som annars är mest framträdande. Totalt sett får därför oljudet i kupén en ljusare ton med cyklar på taket. Med hållare på kroken uppfattar inte våra öron något extra brus eller oljud alls.

Polisen: dyrt att dölja registreringsskylten

När du ska frakta cyklar, tänk på att du inte får dölja nummerplåten! Många struntar i det eller känner inte till reglerna, men det kan bli dyrt.

Roger Axelsson, utredare hos Polisen i Stockholm, säger att bötesbeloppet för dold registreringsskylt ligger på 2 500 kronor. I 3 kap. §7 Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning, står det: "Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa."

Registreringsskyltar beställer man via Transportstyrelsen och de kostar 80 kronor styck.

EXPERTEN TYCKER TILL

Klas Johansson har en lång karriär inom cykelvärlden på elitnivå som tävlande, tränare och mekaniker.

Vilket tycker du är det bästa sättet att transportera cyklar på och varför?

– Bästa sättet är i bilen – renare, säkrare, mer ekonomiskt och snyggare.

Finns det något som är viktigt att tänka på eller se upp med för att undvika skador på cyklar, bil, eller för att minska risken för olyckor?

– Det viktigaste är att cyklarna sitter fast ordentligt. Vi använder ofta en extra clipsrem. Tänk på hastigheten, de flesta proffslag har en hastighetsgräns på 120 km/h med cyklar på taket. Om cyklarna hänger bakom bilen, se till att hjul eller däck inte hamnar i närheten av avgasröret, då det smälter vad som är i dess väg, samt använd skydd för skav, som exempelvis rörisolering eller dylikt.

Redaktionen: Vilken skulle jag välja & varför?

John Eriksson, testredaktör

Helst skulle jag vilja ha ett pickupflak att bara slänga upp cyklarna på. Skämt åsido, en sak är säker och det är att jag inte skulle använda takräcke. Det är för mycket pyssel att montera, det är knepigt att använda med tunga cyklar och jag vill inte råka glömma bort dem vid en låg passage. Jag väljer därför kroken. För korta transporter av någon enstaka cykel vore hängaren optimal, men ska jag åka längre med flera cyklar vill jag helst ha plattformen. Vippfunktionen är smart och smidig, och det känns bra med integrerade lås för cyklarna om man tar paus längs vägen.

Michael Åhman, medarbetare

Vilken hållare jag väljer beror på vilken cykel jag ska skjutsa. Till vardagscyklarna: En enkel hängare på dragkroken. Till finracern: Inne i bilen. Jag vill hålla den borta från regn, slask och kliande fingrar. Taket? Aldrig – vågar inte lita på mitt eget minne att jag har dryga metern uppskjutande last.