Felix Rosenqvist: ”Jag vill slåss om pallplatser”

Premium Revanschlustan går inte att ta miste på. 2021 gick inte alls som det var tänkt, men med nya ingenjörer och nya insikter om sig själv håller Felix Rosenqvist självförtroendet på topp.

Vad är nytt för 2022?

– Egentligen är allting nästan likadant om man ser på det rent tekniska, det är ingenting i reglementet som är annorlunda, det är mer eller mindre samma banor, så på så sätt är det liksom ingenting. Men självklart försöker vi i teamet jobba på massa olika grejer.

– På min bil är det ganska mycket nytt folk i omlopp. Jag har två nya ingenjörer, två nya mekaniker, så det är rätt många nya ansikten på bil nummer 7. Det är alltid på gott och ont, de har gjort den förändringen för att de tycker att det är åt det hållet vi ska gå. Men samtidigt ska man ju lära känna folk så de kan integreras i teamet. Det är spännande i alla fall, jag tycker att det finns mer självförtroende i gruppen, vi vill gärna slå teamkompisarna på bil nummer 5! Jag tror dessutom att de har fått instruktioner att visa lite mer aggressioner, lite mer vilja!

– Utöver det har vi från ingenjörssidan en mängd olika idéer och tankar som vi vill testa, många outforskade setupändringar. Och om vi kan hitta på något där så ja, då kan det bli bra!

– Den här tiden på året är alltid väldigt hoppfull, man är taggad att se hur mycket ens egna mentala jobb har gjort under offseason, man funderar på den egna fysiska träningen och på hur bilens setup kommer att kännas. Man försöker att inte vara för självsäker, men man vill veta var man står jämfört med de andra.

– På förarsidan har vi Callum Ilott som gjorde några race förra året, och Kyle Kirkwood och David Malukas som körde Indy Lights då mot Linus Lundqvist, de verkar väldigt snabba. Tatiana Calderon var min teamkompis i Formel 3 2013 så henne känner jag sedan tidigare. Det är över lag ett ganska starkt rookiefält, enda skillnaden från tidigare år är att ingen av dem kör för något toppstall.

Vilka är dina styrkor och svagheter?

– Styrkan är ändå att man vill ha lite revansch. Man är inte nöjd med hur det gick förra året. Sedan hade vi rätt bra momentum mot slutet av säsongen så det känns ändå som att om vi fortsätter därifrån är vi på rätt väg. Jag tror både från min sida och från de som jobbar på min bil att nu måste vi rycka upp oss. Det är absolut en styrka, att ha med sig den energin in i säsongen.

– Svaghet är väl samma sak, självklart har man större press på sig när man måste leverera, men jag känner inte riktigt av det. Jag är så fokuserad på vad jag kan göra bättre, på vad stallet kan göra bättre, hur vi kan jobba bättre ihop för att nå våra mål och vara så snabba som vi var vid de tillfällen där vi faktiskt var snabba förra året. Hur kan vi göra det varje helg? Jag tänker inte så mycket på någon press, det är ändå något man har med sig varje säsong, det är inget nytt.

Hela gruppen runt Felix bil går in i 2022 med större självförtroende, men det finns också flera nya ansikten.

Vad kör du för i år?

– Jag vill vara med där uppe och slåss om pallplatserna. Okej, en femteplats, visst, det är ju jättebra, det är ett tufft mästerskap och så, men det är inte riktigt därför man kör. Däremot skulle jag vilja säga att de första två tävlingarna, om vi kan hamna på topp fem där, det vore kanon. Men det är inte där jag vill ligga i slutänden, jag vill vara med och ta segrar och pallplatser. Det är som alltid, det är det man kör för.

Vi måste få en bra början på säsongen, det skulle betyda mycket för alla i teamet att få rätt fokus och rätt mentala inställning för resten av säsongen. Så det är det jag kommer fokusera på först.

Favoritbana?

– Jag tror nästan det är St. Petersburg! Det är många banor man tycker om, men den och Texas har blivit två favoriter som man verkligen gillar att komma till.

Indianapolis 500 – vad krävs för att vinna det i år?

– Det är ändå ett race där jag känner att jag har bra chans i år. Det gick väldigt fint förra året innan jag drog på mig en bestraffning under det andra depåstoppet, men vi var verkligen utmanare i det loppet. Där tror jag att vi kommer vara underdogs i år och kan göra resultat. Det krävs såklart att man har allting med sig. Chevroletmotorn var inte tillräckligt bra förra året, men förhoppningsvis är den lite vassare i år jämfört med Hondan. Jag tror att vi har resten av paketet redo. Det kommer visa sig under Month of May, hur det känns i trafik och så vidare, men om vi har motorn med oss i år har vi väldigt god chans att vara med där framme.

Ska du köra något annat än Indycar i år?

– Hade planerat inför det virtuella Le Mans 24-timmars i januari, där jag var med i en bra föraruppställning med Max Verstappen, Max Benecke som är bäst i världen på iRacing, och Atze Kerkhof som är stallchef för Team Redline som jag kör för. Vi hade tränat hela veckan, jag vet inte hur många varv runt Le Mans jag körde. Vi kände verkligen att vi alla var tillräckligt snabba för att mer eller mindre dominera det där racet. Jag var hos teamet och filmade den dagen, och fick lov att lämna tidigare så att jag kunde komma hem och köra mina stinter. Men precis när jag satte mig i bilen på väg hem hörde jag på livesändningen "Max Verstappen har kraschat!" En hel veckas träning bortslängd där och då, men sådant händer.

– Man vill aldrig vara den killen som kraschat i någon form av endurancerace, framför allt inte i virtuell racing, för antalet timmar man lägger ner är helt sjukt. Det var kul ändå, jag har kört några andra race i den serien med Team Redline under vintern och vann två men förlorade mästerskapet på grund av Le Mans-missen. Det har ändå varit en bra grej att hålla på med, jag har jobbat lite med mig själv, med min jämnhet. När man kör mot de här simracingförarna hittar man varvtid inom sig som man aldrig har hittat innan och det är alltid en bra grej att kunna pressa sig själv till nya gränser.

Vem är Marcus Ericsson enligt Felix Rosenqvist?

– Kumlabo som man aldrig kan räkna bort i ett race! Hur det än har gått tidigare under helgen dyker han alltid upp i racet. Det är ofta man tänker "där är den röda bilen, var kom den ifrån?" Jag tror han har bra chanser i år, det är det segrande stallet från förra året och han hade sin bästa säsong på länge med två vinster så det finns all anledning att tro att det kommer bli ännu ett bästaår för honom. Han kommer att bli vass.