Trendspaning: December 2022 – Volvos leveransrusning

Elias håller koll på bilvärldens senaste trender. 2022 blev ett tufft år för bilbranschen, men elbilarna fortsatte att öka. Inför årsslutet blev det en rejäl leverans-push från i synnerhet ett märke – var fjärde såld bil i december var en Volvo.

MÄRKESTOPPEN, DECEMBER 2022

De bäst säljande märkena under december månad, jämförelse med december 2021

Märke Antal Förändring 1 Volvo 7 114 138,4 % 2 Volkswagen 3 552 12,5 % 3 Kia 2 295 -0,9 % 4 Tesla 1 628 -31,7 % 5 Audi 1 558 99,0 % 6 MG 1 489 579,9 % 7 Toyota 1 449 0,1 % 8 BMW 1 435 19,4 % 9 Mercedes-Benz 1 149 26,0 % 10 Ford 1 068 -29,4 % 11 Skoda 969 29,7 % 12 BYD 961 – 13 Seat 739 90,0 % 14 Renault 719 -45,9 % 15 Nissan 659 -22,2 % 16 Peugeot 618 12,0 % 17 Polestar 576 124,1 % 18 Hyundai 566 -44,6 % 19 Mazda 343 453,2 % 20 Porsche 321 18,0 % 21 Mini 194 -30,0 % 22 Dacia 186 -10,1 % 23 Lynk & Co 150 13,6 % 24 Lexus 132 106,3 % 25 Citroën 123 -36,6 % 26 Subaru 120 -39,1 % 27 Grove 109 – 28 Suzuki 82 -53,1 % 29 Opel 82 -55,4 % 30 DS 74 236,4 % TOTAL 30 745 28,0 %

MODELLTOPPEN, DECEMBER 2022

De bäst säljande modellerna under december månad 2022, jämförelse med december 2021

Modell Antal Förändring 1 Volvo XC40 2 497 207,5 % 2 Volvo XC60 1 770 125,2 % 3 Volkswagen ID.4 1 662 65 % 4 Volvo V60 1 370 54,5 % 5 Tesla Model Y 1 081 -28,4 % 6 BYD Atto 3 959 – 7 Volvo C40 936 – 8 Kia Niro 726 -23,7 % 9 MG Marvel R 666 – 10 Ford Kuga 601 23,9 % 11 Kia EV6 596 182,5 % 12 Polestar 2 576 124,1 % 13 Cupra Born 565 986,5 % 14 Skoda Enyaq 529 98,1 % 14 Nissan Leaf 529 -24,3 % 16 Kia Sportage 460 – 17 Toyota Corolla 458 36,7 % 18 Audi A6 450 800 % 19 MG5 382 – 20 Renault Megane 377 842,5 % 21 Volkswagen ID.3 369 23,4 % 22 Peugeot 2008 339 69,5 % 23 Volkswagen ID.5 319 – 24 Ford Mustang Mach-e 299 -14,8 % 25 Toyota RAV4 289 -39,9 % 26 Volvo V90 283 -5 % 27 Mazda CX-60 283 – 28 BMW iX3 271 310,6 % 28 Volkswagen T-Roc 271 -43,5 % 30 Audi Q4 267 376,8 % TOTAL 30 745 28,0 %

Under december månad jobbade Volvo febrilt med att leverera bilar. Hela 24,9 procent av alla sålda bilar under förra årets sista månad stod det svenska märket för. Resultatet påverkas kraftigt av att alla bilar berättigade till bonus som registreras innan 2023 drog in 70 000 kronor från staten, istället för 50 000. Att det var en aningen speciell månad syns på att Volvo är upp hela 138 procent jämfört med samma månad förra året, totalt sett var ökningen 28 procent. Volvo fick iväg mer än dubbelt så många bilar som tvåan Volkswagen.

Roligt att notera är att det, för Sverige, nya elbilsmärket BYD klämmer sig in på en tolfteplats, runt 100 bilar bort från en topp tio-placering.

MÄRKESTOPPEN, 2022

De bäst säljande märkena under hela 2022, jämförelse med 2021

Märke Antal Förändring 1 Volvo 36 963 -4,5 % 2 Volkswagen 30 144 -14,4 % 3 Kia 27 638 -1,4 % 4 Toyota 20 689 -6 % 5 BMW 15 276 -0,4 % 6 Mercedes-Benz 13 109 -8,1 % 7 Audi 12 081 -10,7 % 8 Skoda 10 233 -15,7 % 9 Ford 9 448 9,9 % 10 Tesla 9 054 13,5 % 11 MG 7 695 80,9 % 12 Peugeot 6 998 -16,1 % 13 Nissan 5 734 -5,7 % 14 Renault 5 271 -24 % 15 Hyundai 5 164 -34,2 % 16 Seat 5 125 -32,5 % 17 Polestar 3 746 78 % 18 Citroën 2 746 -15,1 % 19 Mini 2 699 5,5 % 20 Mazda 2 519 23,2 % 21 Porsche 2 409 13,1 % 22 Dacia 2 290 10,8 % 23 Opel 2 159 -35,4 % 24 Lynk & Co 1 849 99,5 % 25 Subaru 1 823 -25,3 % 26 Suzuki 1 297 -20,2 % 27 BYD 1 028 – 28 Lexus 1 001 -18,2 % 29 Honda 980 12,8 % 30 Fiat 900 -34,4 % TOTAL 250 227 -6 %

Precis likt december tar Volvo hem första platsen även sett över hela 2022. Ett år som fortsatt visar på en dämpad marknad som går back med 6 procent jämfört med 2021. Polestar och MG ökar mycket med hjälp av nya intressanta modeller medan Lynk & co gör sitt första fullständiga år på den svenska marknaden.

MODELLTOPPEN, 2022

De bäst säljande modellerna under året 2022, jämförelse 2021

Modell Antal Förändring 1 Volvo XC40 11 179 10,1 % 2 Volvo XC60 10 585 8,9 % 3 Kia Niro 8 507 -14,6 % 4 Volkswagen ID.4 8 479 28,7 % 5 Volvo V60 7 148 -41 % 6 Tesla Model Y 6 460 113,3 % 7 Toyota RAV4 5 694 -24 % 8 Kia Ceed 5 429 -30 % 9 Toyota Corolla 4 958 -15,1 % 10 Kia Sportage 4 412 - 11 Volkswagen T-Roc 4 115 -12,1 % 12 Skoda Enyaq 4 022 62,2 % 13 Ford Kuga 3 960 60,7 % 14 Volvo V90 3 865 -16,1 % 15 Nissan Leaf 3 783 26,6 % 16 Polestar 2 3 738 78,1 % 17 Kia EV6 3 728 753,1 % 18 Toyota Yaris 3 318 -12,6 % 19 Volkswagen Golf 3 275 -27,1 % 20 Volkswagen Passat 3 248 -40 % 21 Volkswagen Tiguan 3 157 -42,7 % 22 MG ZS EV 2 764 -19,7 % 23 Toyota Yaris Cross 2 659 664,1 % 24 Toyota C-HR 2 577 -10,6 % 25 BMW 3-serie 2 317 -19,5 % 26 Skoda Octavia 2 214 -34,8 % 27 Tesla Model 3 2 204 -55,3 % 28 Volvo C40 2 150 – 29 Peugeot 208 2 140 31,5 % TOTAL 250 227 -6 %

Volvo är i topp även bland modellerna för 2022. Kikar du till höger kan du tydligt se de laddbara bilarnas dominans i december. Hela 74,8 procent och totalt 26 446 av de nyregistrerade bilarna hade laddkontakt, det är den största andelen och högsta antalet någonsin för en enskild månad. Elbilarna stod för 68,8 procent av de laddbara fordonen. Över hela året blev det 56,6 procent laddbart, vilket kan jämföras med 45,5 procent för 2021.

FÖRSÄLJNING NYA PERSONBILAR, DECEMBER 2022

Jämförelse med december 2021

Antal Förändring Privat 14 512 8,1 % Företag/leasing 10 945 56,3 % Hyrbilar 3 871 37,3 % Offentlig sektor 959 84,8 % Taxi/transport 242 47,6 %

FÖRSÄLJNING NYA PERSONBILAR, 2022

Jämförelse med 2021

Antal Förändring Privat 132 083 -7,1 % Företag/leasing 75 059 -11,6 % Hyrbilar 32 097 4,3 % Offentlig sektor 6 215 20,6 % Taxi/transport 2 601 91,7 %

LADDBART vs FÖRBRÄNNING, DECEMBER 2022

Antal nyregistrerade personbilar i december per drivmedel, jämförelse med december 2021

Antal Förändring El 18 203 81 % Laddhybrid 8 243 23 % Bensin 3 133 -18 % Bensinhybrid 3 258 -10 % Diesel 998 -26 % Dieselhybrid 1 292 - 24 % Gas 135 7 % Övrigt 115 -39 %

LADDBART vs FÖRBRÄNNING, 2022

Antal nyregistrerade personbilar 2022 per drivmedel, jämförelse med 2021

Antal Förändring El 94 963 66 % Laddhybrid 66 581 -14 % Bensin 46 376 -31 % Bensinhybrid 43 180 -8 % Diesel 14 648 -32 % Dieselhybrid 15 443 -32 % Gas 1 879 27 % Övrigt 2 122 -28 %

MÄRKESTOPPEN FÖR ELBILAR, DECEMBER 2022

Märket med flest sålda elbilar under december månad, jämförelse med december 2021

Märke Antal Förändring 1 Volvo 3 054 3331,5 % 2 Volkswagen 2 314 76,1 % 3 Tesla 1 628 −31,7 % 4 MG 1 489 – 5 Kia 1 200 21,2 % 6 BYD 961 – 7 BMW 745 135,8 % 8 Nissan 586 −16,2 % 9 Polestar 576 124,1 % 10 Seat 565 857,6 % 11 Skoda 529 98,1 % 12 Renault 427 −54,4 % 13 Peugeot 416 61,9 % 14 Audi 343 103,0 % 15 Mercedes-Benz 326 270,5 % 16 Ford 299 −14,8 % 17 Hyundai 187 −69,8 % 18 Mini 131 −1,5 % 19 Porsche 128 −6,6 % 20 Grove 109 – Total 16 311 77,0 %

MODELLTOPPEN FÖR ELBILAR, DECEMBER 2022

De bäst säljande modellerna under december 2022, jämförelse med december 2021

Märke Antal Förändring 1 Volvo XC40 2 118 2279,8 % 2 Volkswagen ID.4 1 622 65,0 % 3 Tesla Model Y 1 081 −28,4 % 4 BYD ATTO 3 959 – 5 Volvo C40 936 – 6 MG Marvel R 666 – 7 Kia EV6 596 182,5 % 8 Polestar 2 576 124,1 % 9 Cupra Born 565 986,5 % 10 Kia Niro 552 −24,7 % 11 Nissan Leaf 529 −24,3 % 12 Skoda Enyaq 529 98,1 % 13 MG5 382 – 14 Volkswagen ID.3 369 23,4 % 15 Renault Megane 354 – 16 Peugeot 2008 330 126,0 % 17 Volkswagen ID.5 319 – 18 Ford Mustang Mach-e 299 −14,8 % 19 BMW iX3 271 310,6 % 20 Audi Q4 267 376,8 % Total 16 311 77,0 %

Volvo såg till att klämma ut ordentligt med elbilar i december och har ökat tusentals procent. Det beror också mycket på de framhjulsdrivna XC40 som inte fanns till försäljning under jämförelsemånaden. Hyundai har haft en del leveransproblem med Ioniq 5 och modellen tappar kraftigt och landar utanför topp 20. Bland modellerna kan vi notera BYD ATTO 3 med en fin fjärdeplats.

MÄRKESTOPPEN FÖR ELBILAR 2022

Märket med flest sålda elbilar under 2002, jämförelse med 2021

Märke Antal Förändring 1 Volkswagen 11 635 14,2 % 2 Kia 10 496 57,6 % 3 Tesla 9 054 13,5 % 4 Volvo 8 470 964,1 % 5 MG 6 427 86,8 % 6 BMW 5 013 256,0 % 7 Skoda 4 022 56,9 % 8 Nissan 3 881 28,8 % 9 Polestar 3 738 78,1 % 10 Audi 3 427 46,3 % 11 Peugeot 2 713 104,8 % 12 Mercedes-Benz 2 606 152,5 % 13 Seat 2 019 957,1 % 14 Ford 1 902 17,8 % 15 Renault 1 381 −35,9 % 16 Mini 1 336 97,3 % 17 Hyundai 1 298 −29,3 % 18 BYD 1 028 – 19 Opel 992 65,9 % 20 Citroën 887 428,0 % Total 85 047 63,2 %

Volvos elbilsrusning sista månaden 2022 räckte inte långt i totalen. En fjärdeplats är förstås inte fy skam men landets bäst säljande märke hade man väl kunnat tänka sig lite högre upp. Ökningen jämfört med tidigare år är dock mäktig.

Men de ädlaste platserna tas av Volkswagen och Kia, där tyskarna norpar första platsen med en marginal på runt 10 procent. ID.4 har gått fantastiskt starkt hela året och är mest sålda elbil 2022. Kia Niro är koreanernas främsta draghäst men blir spöad av Tesla Model Y. Nissan syns högt upp i listorna trots att Ariya knappt hunnit anlända i Sverige. Åldringen Leaf drar det lasset fortfarande.

MODELLTOPPEN FÖR ELBILAR, 2022

Mest sålda elbilsmodeller under 2022, jämförelse med 2021

Modell Antal Förändring 1 Volkswagen ID.4 8 479 28,7 % 2 Tesla Model Y 6 460 113,3 % 3 Kia Niro 6 358 10,6 % 4 Volvo XC40 6 320 694,0 % 5 Skoda Enyaq 4 022 62,2 % 6 Nissan Leaf 3 783 26,6 % 7 Polestar 2 3 738 78,1 % 8 Kia EV6 3 728 753,1 % 9 MG ZS EV 2 764 −19,7 % 10 Tesla Model 3 2 204 −55,3 % 11 Volvo C40 2 150 n/a 12 MG Marvel R 2 102 n/a 13 Cupra Born 2 019 2913,4 % 14 Audi Q4 1 993 250,9 % 15 Ford Mustang Mach-e 1 902 17,8 % 16 Volkswagen ID.3 1 869 −44,8 % 17 BMW i3 1 863 126,6 % 18 Audi e-tron 1 413 −18,5 % 19 Peugeot 2008 1 409 109,4 % 20 MG5 1 347 –

MODELLTOPPEN FÖR LADDHYBRIDER, DECEMBER 2022

Mest sålda laddhybridsmodeller under december 2022, jämförelse med december 2021

Märke Antal Andel Förändring 1 Volvo XC60 1 892 23,0 % 148 % 2 Volvo V60 1 326 16,1 % 257 % 3 Ford Kuga 600 7,3 % 23 % 4 Kia Sportage 492 6,0 % – 5 Volvo XC40 469 5,7 % 20 % 6 Mazda CX-60 316 3,8 % – 7 Volvo XC90 285 3,5 % 18 % 8 BMW 330e 221 2,7 % 21 % 9 Mercedes A 250 e 216 2,6 % 839 % 10 Kia Ceed 203 2,5 % −58 % 11 Övriga 2 223 27,0 % −41 %

MODELLTOPPEN FÖR LADDHYBRIDER 2022

Mest sålda laddhybridsmodeller under 2022, jämförelse med 2021

Märke Antal Andel Förändring 1 Volvo XC60 8 141 12,2 % 29 % 2 Kia Ceed 5 214 7,8 % −29 % 3 Volvo V60 4 412 6,6 % −19 % 4 Ford Kuga 3 845 5,8 % 53 % 5 Kia Sportage 3 782 5,7 % – 6 BMW 330e 2 445 3,7 % −16 % 7 Kia XCeed 2 257 3,4 % −23 % 8 Lynk & Co 01 1 980 3,0 % 103 % 9 Volvo XC40 1 925 2,9 % −48 % 10 BMW 530e 1 923 2,9 % 5 % 11 Övriga 30 657 46,0 % −30 %

Sveriges (nu kinesägda) stolthet Volvo har länge dominerat laddhybridmarknaden i vårt avlånga land. Så även i år med tre bilar på topp tio och XC60 allra högst upp. Mer än hela 21,7 procent av de laddbara förbränningsbilarna stod Volvo för. Kusinen Lynk & co 01 gör ett bra år och placerar sig över Volvon den delar det mesta av tekniken med, XC40.

Under december såg det lite annorlunda ut, om än med Volvo XC60 fortsatt högst upp i listan. V60, XC40 och XC90 klättrade och andelen Volvobilar var nära 50 procent. Hela marknaden för laddhybrider gick ner 30 procent mot 2021, fler och fler väljer en ren elbil.

ANDEL LADDBART PER MÄRKE, DECEMBER

Respektive märkes andel registrerade laddbilar under december 2022.

Märke Antal Laddbart Andel 1 Volvo 8 800 8 136 92 % 2 Volkswagen 3 975 2 703 68 % 3 Kia 2 512 2 253 90 % 4 Toyota 1 877 49 3 % 5 Audi 1 780 525 29 % 6 Tesla 1 645 1 645 100 % 7 BMW 1 557 1 347 87 % 8 MG 1 466 1 466 100 % 9 Mercedes 1 344 930 69 % 10 Skoda 1 227 610 50 %

ANDEL LADDBART PER MÄRKE, 2022

Respektive märkes andel registrerade laddbara bilar under hela 2022.

Märke Antal Laddbart Andel 1 Volvo 45 879 29 776 65 % 2 Volkswagen 33 453 15 141 45 % 3 Kia 29 849 25 086 84 % 4 Toyota 23 293 1 665 7 % 5 BMW 16 565 12 613 76 % 6 Mercedes 15 265 8 931 59 % 7 Audi 13 880 4 759 34 % 8 Skoda 11 733 5 046 43 % 9 Ford 10 513 6 335 60 % 10 Tesla 9 187 9 187 100 %

Toyota har länge legat ett steg bakom när det kommer till laddbart och inte ens tio procent av de nyregistrerade japanerna hade laddkontakt 2022. Audi ligger inte särskilt bra till men ID.4-syskonet Q4 e-tron ger en viss skjuts tillsammans med ett par laddhybrider. Volvos sista ryck med laddbart visas svart på vitt i tabellerna ovan. Andelen i december är oerhört mycket högre än totalt sett över hela året.

Statistiken kommer från vroom Stockholm AB.