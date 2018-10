Vårt räckviddstest avslöjar: Jaguar I-Pace misslyckas igen

Premium Vi testar räckvidden på svenska vägar tills ljuset slocknade – så bra klarar sig Tesla Model S och Jaguar I-Pace.

I samband med vårt senaste elbilstest ville vi undersöka hur lång räckvidden är på Tesla Model S 75D och Jaguar I-Pace. Nykomlingen i testet är Jaguar, och med större batteripaket (90 kWh mot 75) borde den klara 47 mil på en laddning. Det gör den i alla fall enligt den nya och hårdare WLTP-körcykeln.

Men så blir det inte i verkligheten.

Vår målsättning har varit att ta reda på hur långt nya I-Pace och Model S 75D kommer vid verklig körning, alltså inte att försöka köra så långt som mänskligt möjligt på en laddning.

Därför inkluderade vi räckviddtestet i vår vanliga förbrukningsmätning, en runda i Sörmland på drygt 30 mil som innehåller en blandning av stadskörning, landsväg, motorväg och även ett kortare avsnitt med aktiv körning som vi använder som underlag till körglädjebetyg.

Körde till noll

Start och mål var redaktionens garage i Solna. Vi körde utan farthållare enligt skyltad hastighet och majoriteten av teststräckan bestod av landsväg med 70- eller 90-begränsning. Höstvädret bjöd på uppehåll och 7–10 grader i luften. Klimatanläggningarna var inställda på 20 grader och automatisk reglering i båda bilarna.

Vi körde på stora vägar ungefär tills vi var nere på noll procent på batterierna. Därefter gick vi in och körde i allt mindre cirklar i området och kvarteret kring vårt kontor, för att lätt kunna rulla ner till en laddkontakt i vårt garage på slutet.

Avsikten var att köra elbilarna tills vi fick en allvarlig varning och uppmaning om att stanna, vilket vi visste skulle komma. Vi hade alltså inte tänkt köra ända till absolut död, men det råkade bli så för Teslan trots allt på grund av att bilen dog extremt snabbt efter att vi fått varningen om att köra åt sidan och stanna.

Jaguar I-Pace EV400

Till att börja med måste vi reda ut några saker.

Den officiella räckvidden för Jaguar I-Pace är 47 mil, enligt den nya WLTP-körcykeln. Men tittar vi i testbilens registreringsbevis klarar den 42 mil enligt den gamla NEDC-körcykeln, och 42,3 mil enligt den nya WLTP-körcykeln.

Det är extremt ovanligt att bilar drar mer i WLTP än NEDC, så vi misstänker att något kan vara fel här. Å andra sidan har testbilen 22-tumshjul och det drar upp förbrukningen ordentligt.

WLTP har visat sig vara ganska realistisk när det gäller förbruknings- och räckviddssiffror. Glappet mellan uppgiven och verklig räckvidd borde alltså vara betydligt mindre än med NEDC.

Så blir det dock inte. Efter avslutat räckviddstest visar det sig att Jaguar bara klarat 34 mil på en laddning, jämfört med den officiella siffran på 47 mil. Det är illa i en bil som kostar över 800.000 kronor.

Jämfört med räckviddssiffran i registreringsbeviset, 42 mil, är en räckvidd på 34 mil dock inte helt usel.

Det här är inte första gången som Jaguar I-Pace visar dåligt resultat i ett räckviddstest.

286,5 km

LÅG BATTERINIVÅ

24,4 kWh/100 km. Snittfart 56. Batteriprocent kvar 10. Räckvidd 30 km.

Första varningsmeddelandet dyker upp.

307,0 km

5 PROCENT BATTERI

24,2 kWh/100 km. Snittfart 56. Batteriprocent kvar 5. Räckvidd 16 km.

Ingen varning.

315,7 km

3 PROCENT BATTERI

24,0 kWh/100 km. Snittfart 57. Batteriprocent kvar 3. Räckvidd 11 km

Ingen mer varning.

323,1 km

1 PROCENT BATTERI

23,8 kWh/100 km. Snittfart 58. Batteriprocent kvar 1. Räckvidd 4 km

Fortfarande ingen ny varning.

326,0 km

0 PROCENT BATTERI

23,8 kWh/100 km. Snittfart 58. Batteriprocent kvar 0. Räckvidd 1 km.

Inte ens nu något nytt varningsmeddelande.

328,3 km

0 KILOMETERS RÄCKVIDD

23,7 kWh/100 km. Snittfart 57. Batteriprocent kvar 0. Räckvidd 0 km.

Nu hade det nog varit på sin plats med en ny varning.

329,1 km

MYCKET LÅG BATTERINIVÅ

23,7 kWh/100 km. Snittfart 57. Batteriprocent kvar 0. Räckvidd 0 km.

Där kom en ny varning! Infotainmentskärmen dör, klimatanläggningen går ner på sparläge och motoreffekten begränsas.

339,2 km

FORDONET STÄNGS AV – STANNA SÄKERT

23,5 kWh/100 km. Snittfart 55. Batteriprocent kvar 0. Räckvidd 0 km.

Pling! Den ilsket röda varningstexten dyker upp i det digitala instrumentklustret. Men vi lyckas åka ner i garaget till ett eluttag.

Tesla Model S 75D

Än så länge är inte Tesla Model S 75D räckviddsmätt enligt den nya WLTP-körcykeln utan bara enligt NEDC. Där klarar den 49 mil. Räckvidden i vårt test blev knappt 37 mil. Det är 75 procent av den uppgivna räckvidden, men ändå inte så dåligt: NEDC är ökänt "snäll" och glappet till verklig räckvidd i vanlig trafik brukar vara stort.

Testet visar också att Tesla längre än Jaguar trots mindre batteri.

261,8 km

LÅG BATTERINIVÅ

Batteriprocent kvar: 20.

Batteriet går ner till 20 procent och färgen på fyllnadsnivån i symbolen ändras nu till orange från tidigare grön.

297,1 km

FÖRSTA VARNINGEN

19 kWh/100 km. Batteriprocent kvar: 12. Räckvidd: 52 km.

Varning: "Battery power very low. Cabin Overheat Protection disabled."

312,7 km

RÖD VARNING

Batteriprocent kvar: 7. Räckvidd: 35 km.

Batteriet går ner till 7 procent och färgen på fyllnadsnivån i symbolen ändras nu till röd från tidigare orange.

319,9 km

5 PROCENT BATTERI

Batteriprocent kvar: 5. Räckvidd: 25 km





326,8 km

PLANERA LADDNING

Batteriprocent kvar: 4. Räckvidd: 18 km.

"Plan Your Next Charge. You are almost too far from known charging locations Cancel/Show chargers."

341,0 km

LÅG BATTERINIVÅ

Batteriprocent kvar: 0. Räckvidd: 3 km.

Oj, oj. Noll procent och inte framme i Akalla än! Fyllnadsnivån i batterisymbolen försvinner helt. 3,5 km senare är även utlovad räckvidd nere på noll.

353,4 km

VÄRMEN FÖRSVINNER

Batteriprocent kvar: 0. Räckvidd: 0 km.

"Battery power very low. Heating and A/C reduced." Strax efter känner jag att det blir kallt i kupén.

366,6 km

BEGRÄNSAD EFFEKT

Batteriprocent kvar: 0. Räckvidd: 0 km.

"Power Reduced Until Charged." Det känns nu att accelerationsförmågan är kraftigt begränsad. Förbrukning 18,4 kWh/100 km.

369,0 km

KÖR ÅT SIDAN

Batteriprocent kvar: 0. Räckvidd: 0 km.

"Car shutting down. Pull over immediately", säger bilen på Pyramidvägen 4. Jag gör en U-sväng direkt men redan efter 40–50 meter slutar bilen driva. Jag märker att det endast är markens lutning som gör att den rullar.

369,1 km

BILEN AVSTÄNGD

18,3 kWh/100 km. Batteriprocent kvar: 0. Räckvidd: 0 km.

"Battery power too low. Charge battery." När vi bromsar in vid garagerampen nyper bilen själv elhandbromsen och släcker ner. "Car Off."

