PORSCHE. Har näst mest liter för bagaget. Under huven fram finns det inte mycket mer plats än för laddsladdarna. Det går att öppna den främre huven med en rörelse under Porscheemblemet, men systemet är känsligt ic h fungerar inte vid varje svep. Det kan krävas flera försök innan vi lyckas. Bak öppnar man på den lilla fyrkantiga knappen som syns under öppningen. Allt går givetvis att öppna via skärmen i bilen eller på nycklen. Bagagevolym: 488 liter