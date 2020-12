Årets testbilar 2020!

Premium 2020 tar över tronen från 2019 som året med den mest elektrifierade testflottan hittills i ams historia. Även nybilsförsäljningen visar samma trend – mer el. Häng med när vi summerar teståret, utser vinnarna och bjuder på våra personliga reflektioner.

Det har varit ett riktigt skitår. Jo, så får man kalla det. De allra flesta håller nog med. Men bortser vi från pandemin och istället fokuserar på bilteståret 2020 målas det upp en ljusare bild. Inte mindre än 136 bilar (ett fåtal vid upprepade tillfällen) har testats.

51 stycken har deltagit i våra extra genomgripande tester, du ser fördelningen tydligare på nästa uppslag. Av dessa 51 är det tre bilar som varit med vid två testtillfällen: Mini Cooper SE, Tesla Model S Long Range och VW Golf 1,5 eTSI.

Det har varit många bra bilar, det vittnar testprotokollen om där näst högsta del- eller rondbetyget (4,5) är flitigt använt. Årets högsta totalpoäng, 48,5 av 60 möjliga, tar Toyota RAV4 och tangerar därmed fjolårsvinnaren Skoda Scala.

Jumboplatsen går till Seat Mii. Att den är tätt följd av Porsche 911 indikerar att det inte är frågan om dåliga bilar, utan om modeller som svårligen möter kraven i våra hårda mallar. För att hitta vagnar som underpresterat får man istället se i vilket enskilt test som det är störst poängskillnad mellan segrare och sist placerade. Där hittar vi Ford Explorer. Med 40,5 poäng är den akterseglad av Audi Q7 och BMW X5 som båda slutade på 47,5.

Gott om dåliga bilar är det ont om, men om de dyker upp avslöjas de i våra tester. Så även 2021, ett bättre år.

1. TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID AWD-i

Att Toyota kan hybrider är ingen nyhet. Men de har varit oväntat sena till laddhybridfesten. När Toyota väl anländer gör de det med stil. Vi fick 74,8 km i elektrisk räckvidd, imponerande. Bilen är praktisk, har en supersmidig drivlina och bjuder god totalekonomi. Rörande tveksamma köregenskaper enligt annan svensk biltidning, hänvisar vi till Alriks ledare i detta nummer.

2. VOLVO V90 T8 TWIN ENGINE

Volvo har hittat till pallen sedan 2016. I år blir det med V90 som i ams 4/2020 tvålade till laddbara BMW 5-serie och Mercedes E-klass. Det blev genomgående väldigt höga betyg och varje gång vi testar en Volvo för andra eller tredje gången känns produkten alltmer genomarbetad. Inte undra på att vi ser den i princip i varje gathörn.

3. TESLA MODEL S LONG RANGE

Gammal är äldst. Model S levererar fortfarande högt på flera plan. Samma poäng som V90 men tredjeplats eftersom vi premierar Volvons lägre drifts- och ägandekostnader.

ÅRETS ELBIL

TESLA MODEL S

Slog både hybriden och alla bensinarna utom Skoda Scala i nummer 17. Supersmidig och stark drivlina, rymlig, bra räckvidd.

ÅRETS LADDHYBRID

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID AWD-i

Den var bra redan som hybrid, som laddhybrid är den en överdängare då den går väldigt långt på el. Fler segrar följer...

ÅRETS ALLA TESTER

Dessa tester är våra mest genomgripande. Körningar, bedömningar och de flesta mätningar (både mått och prestanda) är utförda av vårt svenska testlag, på svenska vägar. Vissa av specialtesterna nedan har vi också gjort, men andra är hämtade från vårt globala nätverk.

Modell NR IQ TQ EQ TOT Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro 25 13 16 18,5 47,5 Audi e-tron Sportback 55 quattro 18 15 15,5 17 47,5 Audi Q3 Sportback 35 TFSI 15 11,5 14,5 17 43 Audi Q5 55 TFSI e quattro 11 15,5 13,5 17 46 Audi Q7 60 TFSI e quattro 22 13 17 17,5 47,5 BMW 530d xDrive iPerformance 4 14,5 14,5 17 46 BMW i3 120 Ah 20 11 13,5 17 41,5 BMW M850i xDrive Gran Coupé 8 10,5 14 16,5 41 BMW X3 xDrive 30e 11 14,5 14 16 44,5 BMW X5 xDrive 45e 22 15 14,5 18 47,5 BMW X7 xDrive 40i 5 11 18 16 45 Ford Explorer Plug-In Hybrid 22 12,5 15 13 40,5 Honda e Advance 20 10,5 12 18,5 41 Kia e-Niro 24 16,5 15,5 12,5 44,5 Land Rover Defender 110 D240 19 11,5 17,5 17,5 46,5 Land Rover Discovery D306 5 12,5 15 14 41,5 Mazda CX-30 2,0 Skyactive-X 180 hk AWD 15 13 14,5 15,5 43 Mercedes A 250 e 12 16 13 18 47 Mercedes E 300 de 4Matic Kombi 25 13,5 15 17 45,5 Mercedes E 300 de Kombi 4 12,5 15 17 44,5 Mercedes GLA 200 15 13,5 16 16 45,5 Mercedes GLC 300 e 4Matic 11 14 13,5 16,5 44 Mercedes GLS 400 d 4Matic 5 11,5 18 17 46,5 Mini Cooper SE 20 13 11 17 41 Mini Cooper SE 9 11,5 11,5 17 40 Peugeot 3008 Plug-In Hybrid4 300 23 12 15 14,5 41,5 Polestar 1 7 12 11 16 39 Polestar 2 21 13 15 17 45 Porsche 911 Carrera 7 10,5 10,5 17 38 Porsche Cayenne e-Hybrid Coupé 18 11 14,5 18 43,5 Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus 8 12,5 14,5 17,5 44,5 Range Rover Sport P400e 18 12,5 14 15 41,5 Renault Zoe R 135 9 11,5 14 15 40,5 Seat Mii Electric 9 12,5 11,5 12 36 Skoda Superb Combi TSI iV PHEV 13 15 16,5 16 47,5 Tesla Model 3 Performance 3 16,5 14,5 16,5 47,5 Tesla Model 3 Standard Range Plus 24 11 16 17 44 Tesla Model S Long Range 8 16,5 15,5 16 48 Tesla Model S Long Range 21 14 15,5 16 45,5 Toyota Corolla 2,0 HSD 12 15 14 14,5 43,5 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid AWD-i 23 16,5 17 14,5 48,5 Volvo S60 T8 Polestar Engineered 21 11,5 13,5 16 41 Volvo V60 T6 TE AWD 13 14 15 17,5 46,5 Volvo V60 T8 TE Polestar Engineered 3 13 15 18 46 Volvo V90 T6 AWD Recharge 25 13 14,5 17 44,5 Volvo V90 T8 TE 4 14,5 16 17,5 48 Volvo XC40 T4 Recharge 23 13,5 15 16 44,5 VW Golf 1,5 eTSI 12 12 15,5 15 42,5 VW Golf 1,5 eTSI 24 13 15,5 14 42,5 VW ID.3 58 kWh 204 hk 24 14 15,5 16 45,5 VW Passat Sportscombi GTE 13 14 16 15,5 45,5

ÅRETS ALLA SPECIALTESTER

MODELL NR BETYG TESTTYP Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 9 – Handling Alpine A110S 16 4 Light Aston Martin Vantage Coupé 26 4 Light Audi A1 Citycarver 30 TSI 16 4 Light Audi A1 Sportback 30 TFSI 1 4 Vinter Audi A3 Sportback 35 TDI 14 5 Light Audi A6 40 TDI 10 4 Light Audi Q5 45 TFSI quattro 19 5 Light Audi R8 V10 RWD 21 - Varvtid Audi RS 4 Avant 19 4,5 Light Audi RS 7 Sportback 6 - Light Audi S7 Sportback TDI 9 - Handling BMW 118d 14 4 Light BMW 520d 10 5 Light BMW 520d xDrive 17 - Förbrukning BMW 530e xDrive 17 - Förbrukning BMW 530i Xdrive 17 - Förbrukning BMW i3 120 Ah 2 1 Vinter BMW M5 Competition 6 - Light BMW M8 Competition 9 - Handling BMW M8 Competition Gran Coupé 13 - Duell BMW X2 sDrive 18i 1 4 Vinter Chevrolet Corvette Stingray 21 - Varvtid Citroën C4 Cactus Puretech 110 1 3 Vinter Dacia Duster SCE 115 4x4 1 3 Vinter Dallara Stradale 9 - Handling Ford Fiesta 1,0 EcoBoost 3 4 Light Ford Focus Titanium 1,5 Ecoboost 1 4 Vinter Honda CR-V Comfort 2WD 1 3 Vinter Hyundai Kona 1,0 T-GDI 1 3 Vinter Hyundai Kona Electric 64 kW 2 4 Vinter Jaguar E-Pace D150 FWD 1 3 Vinter Jaguar F-Type P450 Coupé 26 4 Light Jaguar i-Pace SE 2 3 Vinter Kia Ceed 1,4 T-GDI 1 4 Vinter Kia Ceed 1,4 T-GDI Aut 6 4,5 Light Kia e-Niro 2 4 Vinter Kia Niro Hybrid 17 - Förbrukning Kia Niro Plug-In Hybrid 17 - Förbrukning Kia Rio 1,0 T-GDI 3 2,5 Light Lexus ES 300h 1 4 Vinter Lexus LC 500 Convertible 26 3,5 Light McLaren 600LT 9 - Handling Mercedes A 200 1 4 Vinter Mercedes A 200 d 14 4,5 Light Mercedes E 220d 10 4,5 Light Mercedes GLB 250 4Matic 19 4,5 Light Mercedes-AMG C 63 Kombi 19 5 Light Mercedes-AMG GT 63 S 4-D 13 - Duell Mercedes-AMG GT 63 S 4-D 6 - Light Mitsubishi Eclipse Cross 1,5 Mivec 2WD 1 3 Vinter Nissan Leaf 2 1 Vinter Opel Astra 1,4 Di Turbo 6 4 Light Opel Combo Life XL Enjoy 1,5 DTH 1 2 Vinter Opel Grandland X Hybrid4 10 4 Light Peugeot 208 Puretech 130 3 3,5 Light Peugeot 3008 Hybrid4 300e 10 5 Light Peugeot 508 Blue Hdi 130 1 4 Vinter Porsche 718 Cayman GT4 9 - Handling Porsche 718 Cayman GT4 16 4,5 Light Porsche 718 Cayman GT4 11 - Nürburgring Porsche 911 Carrera S 21 - Varvtid Porsche 911 Targa 4 26 4,5 Light Porsche 911 Turbo S 17 4,5 Light Porsche Taycan 4S 26 4,5 Light Porsche Taycan Turbo S 17 4,5 Light Porsche Taycan Turbo S 4 5 Light Renault Clio TCE 130 3 4 Light Renault Megane R.S. Trophy-R 9 - Handling Renault Megane Tce 140 6 4 Light Seat Arona 1,0 TSI FR 4 4,5 Light Skoda Kamiq 1,0 TSI Ambition 4 5 Light Skoda Superb 1,4 TSI iV 3 4,5 Light Tesla Model S 100D 2 4 Vinter Toyota GR Supra 9 - Handling Volvo S90 D5 AWD 10 3,5 Light Volvo V60 D3 1 5 Vinter Volvo XC40 T5 TE 10 4,5 Light Volvo Xc60 B5 Awd 19 4 Light VW Golf 1,5 Etsi 6 5 Light Vw Passat Sportscombi 1,5 Tsi 150 Act 17 - Förbrukning Vw Passat Sportscombi GTE 17 - Förbrukning Vw T-Cross 1,0 TSI GT 4 5 Light Vw T-Cross 1,0 TSI GT 16 5 Light

FEM FRÅGOR TILL REDAKTIONEN

ALRIK SÖDERLIND, chefredaktör

1) Mest positiva överraskning 2020?

Att det fortfarande byggs så många helt underbart kompromisslösa bilar. Aston Martin Vantage är respektingivande och kräver respekt. Porsche Taycan Turbo S gör mig knäsvag – snudd på perfekt! Cupra Formentor (okej vi har inte hunnit testa den än) men den tar körglädjen ett steg vidare och visar att man inte behöver en suv. BMW M8 Competition är mycket hårdare än vad den snygga coupékarossen försökte lura dig att tro. Renault Megane R.S. Trophy-R – flat out världens bästa framhjulsdriva bansmiskare!

2) Mest negativa överraskning 2020?

Lexus UX 300e – ni kan så sjukt mycket bättre än så Lexus! BMW iX3 dryper inte heller av mod, visioner och framtid. Porsche 718 GT4 är givetvis helt underbar, men vad fasen, en sexcylindrig boxermotor utan turbo ska skaka om mig – inte vara effektiv! Att Mercedes E-klass laddhybrid har en stor batterilåda i bagageutrymmet 2020 är pinsamt och att Volvo fortfarande har bränsledrivna kupévärmare utan avgasrening i sina laddhybrider är skamligt!

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Jag trodde aldrig att nya och väldigt städade Porsche 911 med standardmotorn skulle få mig att jubla. Men i Targaversion låter den äntligen som en Porsche! Honda e visar på citybilens comeback – kort räckvidd kan vara okej, mer watt på bakhjulen och lägre pris så blir den min!

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Det kan bli magiskt. Tänk om vi kan testa Mercedes S-klass mot Rolls-Royce Ghost och Bentley Flying Spur! Tre sorters ultralyx. Är du tekniknörd, Spa-softare eller bilförare?! Elbilsmatcherna med Tesla Model Y, Mustang Mach-E, Audi Q4, BMW i4, XC40 och Polestar 2 blir sjukt spännande. Sedan längtar jag givetvis efter nya Corvette – tänk att få köra den mot de europeiska mittmotorbilarna med dubbla prislappar. Dacias nya budgetelbil ser jag också fram emot, för att inte tala om Lynk & Co och spännande kinesiska elbilar som kan göra livet surt för de etablerade märkena.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

2031 finns det enbart elbilar. Kinesiska NIO X17 sätter jag mina slantar på.

JOHN ARGELANDER, redaktionschef

1) Mest positiva överraskning 2020?

Att både Honda och Volkswagen presenterade bakhjulsdrivna elbilar under året. Min hållning är att framhjulen på en bil aldrig ska behöva handskas med mer än 50 procent av vridmomentet, och därför är det glädjande att styrningen i både Honda e och Volkswagen ID.3 bara har som uppgift att informera föraren om underlagets beskaffenhet – och inte behöver brottas med en massa körglädjegrumlande kraftreaktioner.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Allt mjukvarustrul, alla buggar och återkallelser som drabbat främst elbilar. På ett sätt förstår jag att tillverkarna vill ha ut sina modeller på marknaden så snabbt det bara går, men att låta de första (och mest sugna) kunderna stå för betatesterna ute i trafik känns inte rätt. Risken är att många tillverkare förlorar i anseende på grund av detta. Å andra sidan öppnar det ju för att andra, mer tålmodiga tillverkare höjer sin image.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Jag trodde faktiskt inte att Land Rover skulle klara av att uppdatera den minst sagt ikoniska Defendern. Men det gjorde de! Nya Defender är byggd för nutiden, men tilltalar fortfarande de (läs: oss) som vill bröta runt i terrängen med uppkavlade skjortärmar och gummistövlar.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Det är mycket spännande på ingång! Mest förväntansfull är jag dock på BMW iX – kanske inte inför själva testmomenten, utan mer inför att se bilen i verkligheten. Kommer jag att ogilla karossdesignen? Och kommer jag att älska interiören?

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Det kommer definitivt att bli en elbil. Troligen en suv i kompaktklassen. Märke och modell är såklart svårt att sia om, men typ varenda svensk som köper nytt om tio år kommer att välja den typen av bil. Om exempelvis Tesla bygger en "traditionell" kompaktsuv med lagom mycket skogsmulleutstrålning, vettig bagagevolym och fyrhjulsdrift kommer den att sälja som smör. Har den dessutom dragkrok som standard lär Elon Musk få någon slags medalj av kungen.

MIKAEL JOHNSSON, testchef

1) Mest positiva överraskning 2020?

Polestar! Polestar 1 lyckades besegra Porsche 911 Carrera i denna tidnings allra första test av en Polestar och att Polestar 2 senare lyckades komma tvåa en ynka halvpoäng efter självaste Tesla Model 3. En något överraskande bedrift av ett helt nytt bilmärke (om än ganska likt ett 93 år gammalt märke).

2) Mest negativa överraskning 2020?

Att ansiktslyftningarna, toppfartssänkningarna och de andra modifieringarna i samband med namnbytet till Recharge för Volvos laddhybrider inte innefattade byte från bensindriven tillsatsvärmare till effektivare och renare värmepump. För med den tre- eller fyrcylindriga modulmotorn som sitter i samtliga bilar torde en värmepump kunnat användas i alla karosser.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Jag trodde att det dessvärre var slut med homolgeringsspecialare. Men så kom Toyota GR Yaris och bevisade motsatsen – härligt! Det är tydligen bland annat takets coupéform som Toyota vill åt för rallybilens skull. Fyrhjulsdriften hade man fått tävla med ändå, men den och 261 hästkrafter i gatbilen gör detta till en liten bomb. Jag kan knappt vänta till jag får köra den. Bilen har landat, nu väntar jag bara på lagom med nysnö!

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Att "fyramilsladdhybriderna" blir färre än de – som ni läsare verkar efterfråga i högre grad – som går mellan fem och tio mil. Att de olika snabbladdstationerna blir fler, krånglar mindre och får smidigare betalsystem än under 2020. Att vi får anledning att köra en hel del goa bilar med förbränningsmotor också!

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Polestar 13 med tät konkurrens från Tesla Model Z och BMW i15. De är alla elbilar som går över 100 mil på en laddning. Polestar vinner på många karismapoäng för att den har en flexibel kaross som kan 3D-printas hos vilken firma som helst med en tillräckligt stor printer. Man kan därför lätt köra en Jaguar D-Type en månad, en Lamborghini Countach nästa och DTM-versionen av Mercedes 190 E 2,5-16 Evo 2 den tredje. Ser det ut som.

ÅRETS ROLIGASTE

1. PORSCHE 911 TARGA 4

I konkurrens mot fyra andra drömbilar var det ändå 911 som stack ut. Steril? Njae, Targakarossen ger motorljud och passion. 2. ALPINE A110S

A110, utan S, var vinnare förra året. S-versionen är mer banfokuserad, men omotiverat mycket dyrare. Nöj dig med avskalade Pure. 3. PORSCHE TAYCAN 4S

Va, är detta en sportbil nu?! Alla som har kört den håller nog med om att den är multifunktionell. Känslodaddad, om du förstår...

BÄST I TEST I VARJE KLASS

SMÅBILAR

BMW i3 120 ah

Åldern till trots, den är fortfarande nyskapande i design och materialval. Körglad!

KOMPAKTSUV

MERCEDES GLA 200

GLA i suvkostym är inte bara rymlig. Snål motor och god totalekonomi bjuds också.

KOMPAKTBILAR

MERCEDES A 250 E

Högt inköpspris men 64,3 km i testad elräckvidd ger bra ägandekostnader.

MELLANKLASS

SKODA SUPERB COMBI TSI iV PHEV

En Passat GTE med mer utrustning, bättre utrymmen och lägre pris. Lätt seger.

ÖVRE MELLANKLASS

AUDI A6 AVANT 55 TFSI e QUATTRO

När ladd-A6 väl kom gjorde den det med många rätt. Och aggressiv prissättning.

LYXBILAR

POLESTAR 1

Kolfiber, 1 500 exemplar och högt pris är ju lyxigt. Tur vi inte testade S-klass i år...

SPORTBILAR

PORSCHE 911 CARRERA

Det går inte att värja sig för denna alltid aktuella klassiker (i modern tappning).

CABRIOLETER

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE

V8? Inte hybrid? Lexus knäppa cab kom sist i testet. Men var enda taklösa 2020.

MELLANSUV

TOYOTA RAV4 PHEV AWD-i

Till skillnad från släktingen ovanför är "laddfyra" smarthet rakt igenom.

STORSUV

AUDI E-TRON SB55 QUATTRO

Snygg, skoj att köra och en för segmentet försvarbar ekonomi. Förnuft & Känsla!

JOAKIM DYREDAND, redaktör

1) Mest positiva överraskning 2020?

Att Porsche lyckats skapa en så pass mångfacetterad bil som 911 Turbo S. Den är den snabbaste vi någonsin acc-mätt (0–200 km/h på 8,66 sek), den toppar minst 330 km/h (Porsche underdriver alltid) och lik förbaskat är den lättkörd och snäll som ett lamm – med måttlig gas utan sportiga körprogram aktiverade.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Chassit på Volvo V60 T8 TE Polestar Engineered. Öhlins kan dämpare, inget tvivel om den saken. Men att Volvo fortsätter erbjuda ett system som kräver att man plockar av hjulen för att justera är grovt pinsamt när konkurrenterna har knapptryckning. På entusiastbil för bana, okej, men på en familjebil (som aldrig kommer besöka en bana) är det helfel. Dessutom är komfortläget för stramt även för en sportkeps som jag.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Laddhybrider är ingen dålig kompromiss – om de har god elräckvidd. "Standarden" 50 km som blir typ 38 km i våra tester känns förlegad när X5 (68,4 km), A-klass (64,3 km) och RAV4 (74,8 km) äntrat marknaden. Det innebär att fler kan klara sina jobbpendlingar plus ärenden utan bensinmotorstart.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Testbilar som inte försenas av pandemin. Och elektrifierade bilar utan kontaminerade batterier. Det börjar bli tröttsamt med ständiga återkallelser på grund av brandrisk. Lite mer variation vore nyttigt också. En bra dieselbil borde gå att vaska fram. En bensinare med lättillgänglig körglädje som inte kostar en förmögenhet likaså.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Alpine 910S. F1-världsmästarna Alpine har lyckats bygga en laddhybridcrossover, storleksmässigt som en förhöjd Renault Talisman. 1,0-liters turbomotor (300 hk) för syntetisk bensin, fyra hjulelmotorer på totalt 400 hk. Elräckvidd 100 mil. Vikt 1 500 kg och ofiltrerad körglädje från typ 30 km/h.

JOHN ERIKSSON, testredaktör

1) Mest positiva överraskning 2020?

Land Rover Defender! Jag visste naturligtvis redan på förhand att den blivit mycket mer civiliserad – på gott och ont – men jag blev ändå förvånad över hur trivsam och vardagskompetent den är. Framför allt fjädringen och harmonin i bilen imponerade, samt det fina, nya infotainmentsystemet. En väldigt härlig vägvagn!

2) Mest negativa överraskning 2020?

Polestarbilarnas dyra Öhlinsdämpare. Bra grejer, såklart, men det är en fullkomligt idiotisk lösning. Man kan alltså inte justera dämpningen med ett knapptryck inifrån bilen, utan man måste göra det utifrån, manuellt på varje enskild dämpare. För att nå justeringsrattarna bak måste man domkrafta upp bilen. Fram måste man ligga på marken för att komma åt. Okej på en banracer, inte på en vardagsvagn.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Porsche 911, förra årets negativa överraskning. Jag tyckte att senaste generationen hade blivit för tillrättalagd. I år testade vi Targa 4 och jag upplevde den inte alls lika känslofattig. Jag tycker att den är livligare och mer närvarande. Den känns mer … 911. En stor del av förklaringen är att man kommer närmare motorn och ljudet.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Det kommer förmodligen att bli ännu fler laddbara och helt elektriska bilar. Och det är många spännande vagnar jag ser fram emot: Audi e-tron GT, BMW i4, Citroën C4, Nissan Ariya, Mercedes EQS och Toyota Mirai. Bland de konventionella vagnarna är jag nyfiken på Maserati MC20!

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Jag hoppas att vi kan lämna det tvådimensionella och linjära tänkandet med bilar som rullar på marken. Det borde kunna vara sååå 2029 vid det laget. En flygande Porsche vinner därför. Alternativt önskar jag att vinden har vänt. Bensinmotorn får en renässans, syntetiska förnybara bränslen flödar, koldioxidinfångande mojänger har fått ett genombrott, Greta kan återvända till sina studier i lugn och ro.

ELIAS MEDELBERG, reporter

1) Mest positiva överraskning 2020?

Laddhybriderna RAV4, X5, GLE och A-klass. Alla har tillräcklig elräckvidd för att jag skulle kunna klara nästan alla dagar på året med enbart ström till att driva hjulen.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Porsche Taycan. Den var nära att även bli årets positiva överraskning. Tillsammans med Model 3 Performance visar den att framtidens elektriska sportbilar kommer kunna bli kul. Den är samtidigt bekväm, men priset stör mig. Över 250 000 kronor mer än för en Model S. Den senare har dessutom bättre räckvidd och laddmöjligheter. Taycan är dock överlägsen på nästan allt annat men det är trist att det fortfarande inte är en enda tillverkare som kommit nära Teslas nivå på elektriska drivlinor.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Tesla Model 3. Jag har tidigare inte riktigt gillat amerikanernas elbilar. Halvdan kvalitet och komfort. Trist interiör och knepigt infotainment. Under året har det svängt helt. Med mer tid bakom ratten och appen har jag fallit för 3. Lätt att leva med och kul att köra. Extremt fin drivlina i en lagom stor bil som blir mycket lätt att manövrera på grund av högupplöst backkamera som visar avstånd till föremål i centimeter.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Fler knäppa bilar. Elektrifieringen har gett oss en hel del annorlunda bilar att testa. Inte hade Ford Explorer nått Sverige om den inte varit laddhybrid...

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Många har gått över till bilpooler och därmed har antalet bilar sjunkit kraftigt. Vi har massor av yta på alla parkeringsplatser. Årets testbil blir den sjukt stora och feta andra generationen av Tesla Cybertruck. För det mesta kör den helt själv men ratten finns kvar, bara för att man ska kunna köra riktigt långt ut i skog och mark. Ordentlig terrängkörning klarar inte självkörningstekniken av riktigt ännu.

MAGNUS FRÖDERBERG, reporter

1) Mest positiva överraskning 2020?

Porsche Taycan. Jag gillar hur Porsche kan kombinera sportbilsprestanda med komfort som gör att bilen fungerar i vardagen.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Renault E-tech laddhybrider. Vi har visserligen inte testat dem än, men jag har provkört. Renault har en trött och seg sugmotor som inte känns 2020. Det är synd eftersom Megane och Clio är bekväma bilar att köra.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Jag är glad över att ha fått köra Polestar 1. Den kommer att bli en samlarbil eftersom den tillverkas i låg volym och är Polestars förstfödde. Men ser man P1 bara som bil blir man besviken. Den visar på laddhybridteknikens baksida. Alla batterier och motorer väger massor och tar stor plats. I den här GT-vagnen är bagageutrymmet löjligt litet och de dryga sex hundra hästarna har för mycket dödkött att släpa på.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Jag som bevakar nyhetsflödet på webben ser att det sker en explosion av laddhybrider. Lite sent kanske vi kan tycka i Sverige, men det lirar med förändringen av reglerna för förmånsbilar. Snart kommer i stort sett alla företag kräva att den som får en "tjänstebil" ska välja en laddbar modell. Och tillverkarna kan nu möta kundernas krav på ett större utbud. Alla vill ju inte köra Passat GTE eller Kia Niro. Volkswagen Tiguan eHybrid kommer säkert bli en av de hetare testbilarna. Elbilar blir naturligtvis också hett och där har vi Volkswagen ID.4 och Skoda Enyaq i början av året.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Polestar Herrgårdsvagn. Jag hoppas att Polestar ska lycka som biltillverkare. Och någon måste hålla emot suvtrenden och visa på kombins förträfflighet. Vem är inte mer lämpad för det än en svensk biltillverkare?

PATRIK LUNDIN, webbredaktör

1) Mest positiva överraskning 2020?

Jag är visserligen inte speciellt överraskad av Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, jag är istället mäkta imponerad. Den som har ett gott minne kommer ihåg att jag hade RAV4 som mest positiva överraskning även förra året. RAV4 gjorde i år processen kort med Volvo XC40 T4 Recharge och Peugeot 3008 Hybrid4 genom att helt enkelt vara riktigt bra. Såvida inte Toyota har lurat oss alla kommer det ingen eldriven RAV4 under 2021, annars hade det luktat hattrick.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Att Polestar 2 visat sig vara så pass buggig som den är. Den har ju hela paketet i övrigt – är tvärsnygg, har bra prestanda, är praktisk och är tvärsnygg (jaså, hade jag sagt det redan?). Nej, jag lider med de ägarna som har bråkiga bilar, känslan lär var lika frustrerande som ett strulande wifi upphöjt till sexton.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Jag hade ynnesten att vara på Nürburgring i två dagar och köra en Porsche 911 Carrera S så snabbt jag förmådde. Det var naturligtvis en upplevelse för livet, men den fick mig inte att ändra uppfattning om något. Nu har jag utökat mina Blocketbevakningar med Alpine A110, Mazda MX-5 och Mini Cooper S – dags för trackdaybil!

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

När vi sitter här om ett år igen kommer vi nog kunna summera teståret 2021 som "elsuvsåret" – för gosse vad många eldrivna suvar vi har att testa. Bara VW-gruppen har ju ett halvdussin på gång, BMW har två, Volvo, Tesla, Ford, Dacia! Summan av kardemumman: jag förväntar mig trängsel vid laddboxarna i redaktionsgaraget.

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Lyssna på mig nu, Akio Toyoda. Om du ger ordern om att en eldriven RAV4 ska byggas för den svenska marknaden har du en testvinnare år 2031. Om du dessutom ger projektet prioritet är det nog den faceliftade versionen som tar hem det.

WIGGO BJÖRK, reporter

1) Mest positiva överraskning 2020?

Jag är själv förvånad över hur mycket jag fortfarande tänker på Mini Cooper SE som vi hann testa två gånger. En av allt att döma hastigt elkonverterad förbränningsbil har ingen rätt alls att vara så bra som den ändå är. Energisnål, kort laddtid och stundtals stor körglädje. Samtidigt ger styrservon inte GTI-känsla och elmotorn är strypt i många lägen för att minska kraftreaktionerna i ratten.

2) Mest negativa överraskning 2020?

Jag var egentligen förberedd på det men det blir den lekfulla, roliga och annars rakt igenom härliga Honda e. Under 20 mils räckvidd i vårt test är under all kritik, i alla fall i förhållande till priset. Jag hoppas verkligen att Honda slipar mer på sin diamant.

3) Vad fick dig att ändra uppfattning under 2020?

Åter till Mini som faktiskt väckte mitt intresse för elkonvertering av äldre bilar, något ni kommer kunna läsa mer om i ams på sikt.

4) Dina förväntningar inför teståret 2021?

Om jag får gå emot strömmen (ha!) vill jag lyfta fram Toyota GR Yaris som jag verkligen ser fram emot att få testa ordentligt. Jag lyckades köra den en liten sväng före årsslutet och bilen levde absolut upp till förväntningarna. Toyota är dock minst tio år för sena till rallyspecialfesten och den saknar nu direkta konkurrenter, särskilt som kompakt halvkombi. Synd, men samtidigt är det kul att se att trista Toyota fortfarande kan bygga en ordentlig sportbil helt själva när de försöker. Som eftersläntrare kan Yarisen bli bland de sista av sitt slag, eller?

5) Vilken bil blir Årets testbil 2031?

Jag har under 2020 noterat att det är mycket på gång inom biokompositmaterialens värld. Det låter som att vi ganska snart kan få se den oljebaserade kolfibern ersättas med billigare, mer förnyelsebara alternativ med exempelvis träfiber. Därför gissar jag att årets testbil 2031 är en delvis autonom, eldriven kombi på runt två ton med ett energitätt, kompakt batteripaket och en kaross gjord i "träkolfiber". Peppar, peppar ta i …

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid AWD-i

Vi försökte få bakhjulsdrift (VW ID.3 och Honda e) till årets trend, men två bilar räcker inte. Färre knappar och fler skärmar var nästa förslag, och där ryms många bilar. Men det går inte att blunda för att laddhybriden har varit testbilsflottans vanligaste drivlina, tillika en vinnare i försäljningsstatistiken. Av dessa imponeras testlaget allra mest av RAV4 Plug-In Hybrid AWD-i. Den går inte bara väldigt långt på el, den har även en klurig fyrhjulsdrift, bra innerutrymmen, hög säkerhetsnivå och god totalekonomi. Hög förväntad driftsäkerhet behöver inte nämnas, det är trots allt en Toyota. Det enda som saknas är körglädje. Det ger dig rätten att unna dig en sportbil också.