Tre små elsuvar: Laddning och förbrukning

Premium Vi ställde de två nya elbilstuffingarna Mazda MX-30 och Peugeot e-2008 mot väletablerade Hyundai Kona Electric. Här redovisar vi bilarnas förbrukning och hur de är att ladda.

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD

HYUNDAI ÖVERPRESTERAR – MAZDA FALLER PLATT

Stort batteri och bra aerodynamik är receptet om man vill köra långt mellan laddningarna. Låg vikt och väl optimerad drivlina hjälper också. Dock går vikten upp med ett större batteri. Men vi vet sedan tidigare att stora batterier lätt kompenserar för den extra vikten. Se bara på alla Teslor, Porsche Taycan och Audi e-tron.

Hyundai satsade på stort batteri och Mazda gjorde tvärtom. Men det är Peugeot som väger minst. Runt 100 kilo mindre än MX-30 som i sin tur är cirka 50 kilo lättare än Kona.

Hyundai drar nytta av batterikapaciteten. Kona överträffar allt i klassen och börjar nosa på motståndet ett steg ovanför, eller rättare sagt går den om dem. Både i 90 och i 120 km/h är räckvidden bättre än vad kusinen Kia e-Niro, Tesla Model 3 Standard Range, Volkswagen ID.3, Volvo XC40 P8 Recharge, Polestar 2 och Jaguar i-Pace kunde prestera senast de testades.

Peugeot hamnar långt bakom koreanen och får istället sällskap av bilar som Honda e, Mini Cooper Electric och Seat Mii electric. 17 mil i 120 km/h är inte långt men många klarar av att leva med det.

Allra sist hamnar Mazda MX-30. En räckvidd på 117 kilometer i 120 km/h och 171 i 90 innebär att man är riktigt modig om man räknar med 15 mil mellan laddningarna. A better routeplanner tycker att det krävs fyra laddningar på cirka 25 minuter vardera för att ta sig från Stockholm till Göteborg. Inte bra.

NY METOD I flera år har vi genomfört praktiska räckviddstester med elbilar. Ibland kört ända tills de stannar (och kanske låser sig och måste bärgas), men desto oftare till räckviddsmätaren visar noll. Men hur långt en viss elbil går beror på förbrukningen och den beror i sin tur väldigt mycket på hur fort bilen körs. Utan en privat ovalbana blir det svårt att repetera hastigheten mellan olika test. Inom ett och samma test blir det jämförbart, men fortfarande med vissa utmaningar att bibehålla samma snittfart för bilar som går väldigt olika långt. För att inte bli stående längs vägen tenderar farten att sjunka betydligt på slutet. Mätningen får väldigt mycket karaktären ”där och då”. Kan man göra på ett annat sätt?, frågade vi oss. Har ni läsare kanske bättre nytta av hur mycket bilarna drar och därmed hur långt de går i olika hastigheter? När räckvidden är intressant ute i verkligheten handlar det nästan alltid om längre resor och därmed om högre hastigheter. Varför inte redovisa hur långt bilarna går om man håller 90 eller 120 km/h? Sagt och gjort. Yttre omständigheter påverkar. Därför redovisar vi temperatur, vindstyrka och vindriktning samt eventuell nederbörd vid mättillfället. Farten mäts med GPS. Bilarnas ”normala” körprogram och däcktryck används – inga ekovarianter. Därtill lägger vi som jämförelse även till testförbrukningen och motsvarande räckvidd. Denna blandade – och långsammare – körning längs teststräckan innehåller också, förutom en del motorväg, långa partier i farterna 30–80 km/h, samt accelerationer och inbromsningar. Under testdagen var det mellan sex och tio grader. Mikael Johnsson, testchef

VILKEN VINNER VID LADDSTOLPEN?

Mazda MX-30 ska ha en maxeffekt på 40 kW, Peugeot 100 kW och Hyundai vägrar ge ut en officiell siffra men det mesta tyder på att den maximala DC-laddeffekten är på runt 77 kW.

Mazdans maxeffekt är under all kritik, en modern elbil borde egentligen inte ha mycket lägre än 100. Det är ett bevis på att japanerna inte har tänkt bilen som något annat än en stadsbil. Man man ska helst ladda under natten och med hushållets växelström, då kan bilen ta emot 6,6 kW. Det tar då runt sex timmar att få batteriet fyllt.

E-2008 klara AC-laddning på 11 kW och totaltiden blir ungefär fyra timmar. Kona har 7,2 kW enfasladdning som standard men för 6 900 kronor får man trefas på 10,5. Då blir laddtiden cirka sex timmar, utan det tillvalet är det lite under nio timmar som gäller.

Även om ingen av dem är tänkt som motorvägslokomotiv är snabbladdning bra att ha. Vilken laddar bäst?

Vi gör som alltid och tar oss till en närliggande Ionitystation. De är byggda för att kunna ge 350 kW på alla fyra stolparna samtidigt. Alltså sätter inte laddplatsen några gränser. Alla de tre bilarna påbörjar laddningen med lite under tio procent i batteriet och sedan startar vi vår mätning från och med tio procent, för att det ska vara lika för alla. Testet avslutas vid 90 procent.

Klara, färdiga, gå. Peugeot tar en klar ledning med 74 kW redan vid tio procent och är uppe på 87 vid 20 procent. Hyundai börjar lugnare och ligger runt 50 kW fram till 40 procent och har då fått upp farten, 75 kW noterar vi där. Samtidigt som e-2008 speglar Kona. Därifrån och vidare håller fransmannen och koreanen jämna steg upp till 80 procent.

Mazda ligger som väntat inte i närheten av de två andra och håller sig kring 30–35 kW från tio till 50 procent för att sedan långsamt dala och slå i botten på 19 kW vid 90 procent.

Hyundais batteri tar en himla tid att få upp till 90 procent, men det beror främst på att det har plats för så mycket energi. Upp till 50 procent är Peugeot snabbast men Mazda är inte långt bakom, även här är det batteristorleken som spelar in. Mazdan kan inte ta emot så många elektroner.

HYUNDAI: Kona har laddluckan framme i nosen. Jobbigt på vintern då den lätt blir snöig och smutsig. Bra indikering av laddningsnivå och laddningsstatus uppe till höger.

MAZDA: Mazda har den väldigt stora laddluckan på höger bakskärm. Har storleken något att göra med kommande MX-30 med mildhybriddrivlina eller den med räckviddsförlängare månntro?

PEUGEOT: Peugeot placerade kontakten på den vänstra bakskärmen. Den enda i testet som bara har plastlock till den undre delen av CCS-kontakten. Skönt när man kommer hem från jobbet och ska sätta bilen på AC-laddning.

VILKEN ÖKAR RÄCKVIDDEN SNABBAST?

Hur många kilowatt en bil kan ta emot är något som det ofta talas om, men faktum är att det inte är så relevant när man är ute och kör. En ringa laddeffekt kan kompenseras av låg förbrukning. Vilket vi får se exempel på här.

Mazdas tröga laddning syns tydligt i tabellen ovan. Från och med 30 minuter och framåt har Kona fått i sig ungefär dubbelt så mycket energi som japanen. Peugeot är klar tio minuter tidigare och har samtidigt tagit emot 10 kWh mer än MX-30, det är över 40 procents skillnad.

Så länge som Peugeot har ett tydligt försprång i laddeffekt (fram till runt 15 minuter) är det även den som ger flest kilometrar per minut, men när e-2008:ans laddeffekt sjunker och Konans ökar är det istället koreanen som presterar bäst. Vi ser även en tydlig gräns vid 25 minuter. Laddar man längre än så har Kona ökat räckvidden mest, innan dess är det Peugeot som leder.

Mazdan är fortsatt ett kapitel för sig. Räknar vi på vår testade förbrukning i 120 km/h ger 30 minuters snabbladdning endast 61 kilometer extra räckvidd. Laddar man i hela 50 minuter får man ändå under tio mil till. Sänker man farten och kör i 90 km/h ökar räckvidden med mindre än 13 mil för samma tids laddning. Riktigt dåligt.

Under längre stopp är det alltså Kona som är kung. Kör man motorväg med 120 på mätaren och tar ett lunchstopp på 45 minuter får man 193 kilometer extra i Hyundai, 81 i Mazdan och 135 i Peugeot.

Under kortare stopp är Peugeot främsta strömsugare. Om vi fortsätter i 120 och tar ett nödstopp på 15 minuter medför det 56 kilometer till i Hyundai, 33 i Mazda och 72 i Peugeot.