Prov: Peugeot e-208 är den nya småbilen med eldrift

Premium Att fransmännen kan det här med småbilar som väcker habegär är inget nytt. Med elbilarna har det dock varit så där. Tills nu. Nya Peugeot e-208 visar att elbilar visst kan ha utstrålning.

Vad är nytt?

Peugeot e-208 bygger, som namnet antyder, på vanliga Peugeot 208 och skiljer sig knappt från modellen med förbränningsmotor. Endast kylargrillen med detaljer i samma kulör som karossen och en färgskiftande lejondekal avslöjar att det rör sig om en elbil.

Framdrivningen sköter en 100 kW (136 hk) stark elmotor kopplad till ett batteri med en kapacitet på 50 kWh. Räckvidden anges till 340 kilometer. Laddar man bilen vid en 100 kW-laddstolpe uppnås 80 procent av kapaciteten efter endast 30 minuter.

Hemma tar det dock avsevärt längre tid. Laddar man bilen via ett vanligt 230V-uttag dröjer det hela 16 timmar innan batteriet är fulladdat. En wallbox förkortar tiden till 5 timmar och 15 minuter.

Modern och heldigital förarmiljö som dock kräver en del tillvänjning.

På insidan tittar man över den kompakta ratten på ett digitalt mätarlandskap som kräver en del tillvänjning. Den beröringskänsliga skärmen i mittkonsolen finns i tre olika storlekar (fem, sju och tio tum) beroende på utförandet. Redan i den billigaste snikversionen finns trötthetsvarnare, nödbromsassistans, skylt-igenkänning, manuell luftkonditionering samt en hyfsad stereo som standard.

Inte illa för en bil i fyrametersklassen som kostar runt 300 000 kronor med elektrisk drivlina.

Önskar man mer lullull till sin nya bil går det utmärkt att botanisera i den tämligen omfattande tillvalslistan. Här finns nästan allt ens hjärta begär.

Hur är den att köra?

Tryck på startknappen, gasa lätt och bilen glider iväg ljudlöst. För att vara en kompakt stadsbil är e-208 förvånansvärt kvick. Accelerationen kommer omedelbart och tack vare ett ordentligt vridmoment på 260 Nm tappar motorn inte heller flåset i första taget.

Just därför lämpar sig e-208 inte enbart till att köra till och från jobbet eller köpcentret med utan fungerar även alldeles utmärkt på långresor. Grov och ojämn asfalt hanterar den problemfritt och avslappnat med typiskt fransk elegans.

80 procent av batteriets kapacitet kan laddas på endast 30 minuter, förutsatt att det finns en 100 kW-laddstolpe.

Trots kompakta yttermått finns det gott om plats även i baksätet. Endast bagageutrymmet är i minsta laget.

Tyvärr verkar det finnas en del språkproblem mellan bilens elektromekaniska styrning och föraren. Speciellt kommunikativ är den nämligen inte. Även bromsarna, som kan kraftåtervinna i två steg, kräver en hel del tillvänjning. Här kan man dock säkert skylla på att testbilen fortfarande är en prototyp. Det produktionsklara bromssystemet kommer med all säkerhet kännas betydligt mer harmoniskt.

Just harmoni verkar vara ett ledord när man ska sammanfatta e-208. Bilen känns väl ihopsatt, är lättanvänd, bekväm och nästan sportig med utmärkta körresurser. Chassit är balanserat och bjuder inte på några otrevliga överraskningar. Plats finns det gott om även om bagageutrymmet hade kunnat vara större. 265 liter plus 44 liter i ett stuvutrymme under reservhjulet är i minsta laget.

Nördfakta

En kul grej som 208-serien kan ståta med är ljussättningen. Lägg märke till att både strålkastarnas och baklysenas LED-element består av tre streck. En hälsning till företagets lejonlogga. De tre strecken symboliserar nämligen lejonklor.

Borde jag köpa en?

Peugeot e-208 känns definitivt som en vinnare. En kompetent drivlina möter ett lika engagerande chassi. Allt är förpackat i en bil som formligen osar fransk flair.

Borta är det suicidframkallande plastlandskapet i 50 olika nyanser av grått som franska småbilar drogs med för inte alltför länge sedan. e-208 är kul att köra och lätt att trivas med även på insidan. Det bästa är trots allt priset. Även om de svenska priserna inte är satta än lär de förmodligen hamna någonstans runt 300 000 kronor.

Visserligen kan det justeras uppåt med hjälp av den omfattande tillvalslistan men faktum är att man får fantastisk valuta för sina surt förvärvade slantar. Peugeot e-208 börja säljas under tredje kvartalet 2019 och de första bilarna kommer att levereras i början av nästa år.