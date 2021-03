Dacia Sandero & Sandero Stepway: Chockerande prisvärt?

Premium Sveriges billigaste nybil är en Dacia som lockar med en liten prislapp trots ett ­ordentligt tekniklyft. Sandero och dess skogsmullevariant Stepway ska få begagnatköpare att välja nytt istället. Gör de det?

För många börjar och slutar kunskaperna om Renaultägda Dacias storsäljare Sandero vid att den en gång i tiden var offer för ett löpande skämt i Top Gear.

"Great news!", utbrast James May och läste högt från det rumänska lågprismärkets pressmeddelanden. Illa dolt ointresse. "Anyways, moving on …" Gapskratt från publiken.

Med all rätt, får man nog ändå säga. Sedan lanseringen 2007 har Sandero baserats på en förlängd men enklare version av Renault/Nissankoncernens B-plattform som även småbilarna Clio och Micra bygger på. Det har framför allt betytt medelmåttiga Euro NCAP-betyg, men också spartansk komfort och oinspirerande köregenskaper. Detta lär ha lett till att Sanderos succé hittills uteblivit i Sverige.

Nu är generation tre här och lyftet är rejält. Precis som Clio gjorde 2019 har Sandero bytt plattform till den nya CMF-B. Med det har främst teknik- och säkerhetsnivån tagit ett kliv framåt.