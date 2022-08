PROV: Mercedes-AMG C43 4Matic – fyra plus en

Premium AMG C 43 tappar två cylindrar men har istället en turbo som får hjälp av en elmotor – precis som i Formel 1. Hur det fungerar? Vi provkör!

VAD ÄR NYTT? Nöden är uppfinningarnas moder och det skulle man lika gärna kunna säga om den nya fyrcylindriga motorn (med internbeteckning M 139I) som sitter i nya Mercedes-AMG C 43 4Matic. Att föregångarens härliga dubbelturbomatade V6 skulle pensioneras på grund av allt hårdare utsläppskrav för tillverkarens modellflotta var ju trots allt oundvikligt.

Redan 2017 började AMG:s utvecklingsteam att arbeta fram ett evolutionssteg av den fyrcylindriga motorn i A 45 som lanserades senast i nya SL 43.

Till skillnad från i kompaktklassens värsting sitter tvålitersmotorn i längdriktningen här, och flankeras av en monoscrollturbo (A 45 har twinscroll) som pressar in luft i förbränningskamrarna med maximalt 2,2 bar. Det genererar en maximal effekt på 408 hk, och en kombinerad startmotor/generator som drivs av 48V-systemet bidrar med ytterligare 14 hk.

Den tillsammans med den Garrett-utvecklade monoscrollturbon har dock ett ess i rockärmen i form av en fyra centimeter bred elmotor som sitter på axeln mellan kompressions- och turbinhjulet. Dess syfte? Att driva hjulen med 9 hk och upp till 175 000 r/min, precis som i tillverkarens Formel 1-bilar.

C-klass har uppdaterats med de sedvanliga AMG-attributen: kolfiber (tillval), körlägesväljare på ratten och en AMG-knapp under skärmen.

Den lilla elmotorn varvar alltså redan innan man kör iväg, och när man släpper upp gasen, för att hålla laddtrycket konstant även om det knappt strömmar några avgaser mot turbinhjulet. Är det här slutet för "turbohålet" på låga varv? Ja, åtminstone i teorin.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA? Gasresponsen är faktiskt ganska spontan tack vare bilens elektriska turbo (eATL), dock känner man inte den fulla effekten förrän runt 5 000 r/min och när man har valt rätt växel. Ibland behöver den niostegade automatlådan nämligen en liten stund innan den växlar ned eller upp.

Vill man köra sportigt får man alltså dra i paddlarna själv, framför allt eftersom lådan inte växlar själv vid rödmarkeringen och motorn låter väldigt rejsig när den smäller in i varvstoppet vid 7 000 r/min.

Under 2 000 r/min händer dock förhållandevis lite och vid start kan MCT 9G-Tronic-lådan ibland välja andra kuggen. Det garanterar en riktig seg start, oavsett om det finns en e-turbo eller inte. Först mellan 2 500 och 3 000 r/min byggs ordentligt vridmoment upp och når redan här 480 av 500 Nm.

Norr om 3 000 r/min utvecklar motorn sin kraft ganska linjärt och får en liten kraftinjektion för varje avverkat tusenstreck på varvräknaren vilket snabbt skickar nålen mot det röda området.

Just där befinner vi oss nu. Att växla upp före kurvan är inte lönt, alltså låter vi motorn rusa in i varvstoppet, bromsar och styr in i svängen. Något tidigare, vid kökörning, gillade vi inte alls bromsarna men i den här situationen är de hålborrade AMG-skivorna plötsligt i sitt esse.

En liten vinge på bagageluckan och en diffusor ger bättre stabilitet, bakom de dubbla utblåsen finns dock endast ett riktigt avgasrör.

Oken kniper hårt och fångar effektivt och finkänsligt den 1,9 ton tunga bilen fram emot kurvans apex. Eventuell överskottsfart reduceras av Mercedesspecifika Michelin Pilot Sport 4S som först understyr mjukt innan de greppar asfalten som ett ankare.

Tack vare bakaxelstyrningen kan man snabbt släppa bromspedalen och ge full gas utan att åka ut i rabatterna, även utan differential. Den permanent fyrhjulsdrivna bilen genererar över lag massor av grepp tack vare kraftfördelningen på 31/69 procent fram respektive bak.

Mercedes-AMG C 43 har dock även en lugn sida. Ett par tryck på pekskärmen, välj läget Individual, sätt motormappningen på "Reduced power", och den nionde växeln läggs i redan vid 1 500 r/min. Lyft foten från gasen och bilen seglar ljudlöst med motorn avstängd. På det sättet kan man spara några gram koldioxid även i en ytterst sportig bil.

2-litersmotorn utvecklar över 400 hk, delvis tack vare elektrisk hjälp.

NÖRDFAKTA. Nu är kanske en sedan inte förstahandsvalet i ett kombiälskande land som Sverige, men misströsta inte, C 43 4Matic finns självklart även som kombi för 15 000 kronor extra.

Kombin tappar visserligen en tiondel till 100 km/h och är marginellt törstigare, men här får man plats med hela familjen, deras bagage – och hunden.

BORDE JAG KÖPA EN? Med den nya, elektriska turbon visar AMG hur man kan använda teknik från motorsporten och få fart på en fyrcylindrig motor. Effekt finns självklart i massor, men det är svårt att inte sörja föregångarens bortgång.

AMG har dock återigen lyckats bygga en vass familjefraktare som inte ruinerar dig helt och hållet vid macken. Däremot är grundpriset en anledning att sälja antingen barnen eller en njure, det startar nämligen på 825 900 kronor. Men smakar det så kostar det.