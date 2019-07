Toyota gör ett nytt försök med solceller på bilen – ska ge längre räckvidd

Testbilarna som ska användas är laddhybridversionen av Prius och panelerna monteras på motorhuven, taket och bakluckan.

Toyota var tidigt ute med solcellspaneler på hybridbilen Prius. Panelerna ger inte tillräckligt mycket ström för att driva bilen, men de kan däremot driva klimatanläggningen.

Nu kör Toyota igång ett nytt test av modernare solcellspaneler för att testa hur långt tekniken kommit de senaste åren. Planen är att panelerna på sikt ska kunna förlänga räckvidden i elbilar och sänka förbrukningen i hybridbilar.

Solcellerna som används ska ha en konverteringsgrad på "över 34 procent", påstår Toyota, och totaleffekten är 860 watt, vilket är nästan fem gånger mer än de paneler som finns på dagens Prius Plug-in Hybrid.

Under optimala förhållanden ska en ladd-Prius få sex kilometers extra räckvidd per dag om den står parkerad i solen, men det gäller alltså med perfekt väder. En elbil ska kunna få upp till 4,5 mils extra räckvidd per dag medan bilen står parkerad, men det är inte bevisat än.

Om elbilen tar emot solenergi medan den körs ska siffran öka till 5,6 mil per dag som bäst. Upp till bevis, säger vi!

Den japanska biljätten utmanas på solcellsområdet av bland andra Sono Motors, som bygger en liten och billig solcellselbil, och holländska Lightyear som utvecklar en stor elbil med solcellsteknik i samma klass som Tesla Model S.

