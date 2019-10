Volvos nya elbil får infotainmentsystem från Google – med uppdateringar via nätet

Det fortsätter sippra ut detaljer om Volvos nya elbil, som baseras på suven XC40 och som ska visas upp officiellt på onsdag nästa vecka.

Vi har tidigare fått veta mer om säkerhetssystemen och designen. Nu bekräftar Volvo att den eldrivna versionen av XC40 får samma typ av infotainmentsystem som koncernsyskonet Polestar 2 – alltså ett helt nytt system som baseras på teknik från Google.

Infotainmentsystemet i dagens Volvobilar, som kallas Sensus och som har en stor pekskärm, är på väg att pensioneras inom några år. Ersättaren baseras på Android Automotive, en plattform från Google för att biltilverkarna ska kunna utveckla infotainmentsystem som fungerar bättre än i dagens bilar.

Polestar 2 var först

Precis som i Polestar 2 har infotainmentsystemet stöd för navigation och trafikinformation med Google Maps, nedladdning av vissa appar som exempelvis Spotify via Google Play Store och röststyrning med Google Assistant.

Just röststyrningen är ett stort steg upp jämfört med många av dagens bilar eftersom den är betydligt bättre på att uppfatta naturligt tal – föraren behöver inte stega sig fram genom att först säga "navigation", "navigera till" och sedan adressen. Det räcker med att säga "kör hem". Röststyrningen kan också sköta exempelvis klimatanläggningen och när föraren kommer hem kan vissa funktioner aktiveras om du har smarta hem-prylar.

Uppdateringar via nätet

Den eldrivna XC40-modellen blir också först ut hos Volvo med mjukvara som kan uppdateras via nätet. På så sätt kan operativsystemet få nya funktioner och finesser med tiden, som hos Tesla.

"Helt elektriska XC40 kommer fortsätta utvecklas och förbättras över tid, snarare än att redan ha nått sin topp när den lämnar fabriken", skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Att Volvo skulle lansera uppdateringsmöjlighet via nätet är ingen hemlighet – det avslöjade Recharge för två år sedan när nya jobbannonser dök upp på nätet.

Utvecklingschefen Henrik Green förklarar också hur teknikupplevelsen i bilen ska vara densamma som att använda mobilen. Om infotainmentsystemet är tillräckligt bra behöver inte föraren använda mobilen för att kolla köranvisningar eller byta spellista.

Volvo poängterar att märkets On Call-funktioner finns kvar. Det innebär att föraren kommer kunna hålla koll på laddnivå, förvärma bilen under kalla dagar, hitta bilen på en parkeringsplats, dela bilen via en digital nyckel samt låsa eller låsa upp bilen på distans via en mobilapp.

Utvecklingschefen "förvånad"

Det är inte självklart för biltillverkarna att börja samarbeta med Google – hos många är det något som sitter långt inne. Bland andra Toyota har stretat emot ordentligt när det gäller att erbjuda Apple CarPlay och Android Auto. Anledningen är att biltillverkarna inte vill ge ifrån sig för mycket data till jättarna i Silicon Valley.

I en intervju med Automotive News har utvecklingschefen Henrik Green sagt att han är "förvånad" över hur avigt inställda många biltillverkare är till att använda Googles teknik.

"Varför skulle vi ta den fighten och ändå investera lika mycket pengar? Det skulle vara en oändlig kamp för att göra det lika bra som Googles system. Vi vill ge våra kunder en fantastisk upplevelse där deras bilar är lika sömlöst integrerade som vilken annan enhet som helst. När vi kom fram till det beslutet var det superenkelt att använda Androids inbäddade program", sa han till tidningen.