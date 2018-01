Begagnat: Nissan Leaf mot Renault Zoe – så är elbilarna som begagnade

Nya Nissan Leaf är lanserad, men hur är föregående generation att äga? Vi jämför den mot Renault Zoe.

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och beståndet av begagnade exemplar ökar stadigt. Vi jämför två av de vanligare modellerna på begagnatmarknaden idag. Nissan Leaf som lanserades 2010, och Renault Zoe som lanserades 2012.

Även om elbilen funnits till försäljning ett tag är den långt ifrån cementerad försäljningsmässigt. Elbilar utgjorde blott 0,8 procent av nybilsförsäljningen i Sverige 2016 och är fortfarande rätt ovanliga på våra vägar. Så är det läge att slå till på en begagnad elbil idag?

Vår undersökning visar att det är en trevlig historia med många fördelar.

"Trots ett medvetet val blir jag ändå överrumplad över hur oerhört naturligt och problemfritt det har gått att gå över till elbilsägande", skriver en ägare om sin Nissan Leaf.

"Mycket trevlig bil med otroligt låga ägandekostnader", skriver en annan om sin Renault Zoe.

Just driftkostnaderna är vad som gör elbilen så intressant. När vi tidigare testade Zoe i ett stort räckviddstest kom vi fram till en förbrukning om 15,9 kWh/100 km och vår ägarundersökning rapporterar ett snitt på 14,8. Nissan Leaf snittade 18,3 kWh/100 km i samma test. Ägarna uppger dock ett snitt på 15,5. Hur man än räknar kostar bägge bilarna under tre kronor milen att tanka. Som jämförelse kostar snåla Volkswagen Up med bensinmotor 8,50 kronor milen.

Värdeminskningen för bägge bilarna spås dock vara väldigt påtaglig de kommande åren, något som onekligen drivs på av att båda två har lanserats med större batterier.

Som spekulant på en begagnad elbil är det viktigt att veta batteristatusen på bilen du köper. I Nissan Leaf är det rätt enkelt: till höger om batteriets laddstatus finns en smal skala om tolv staplar som indikerar batteriets hälsa. I Zoe är det lite knepigare. Det finns appar för att läsa informationen ur bilens OBD-2-port, men enklast är nog att ta den till en certifierad verkstad.

Zoe har även en annan liten egenhet med batteriet som du bör kika på som begagnatköpare. Bilen gick ursprungligen inte att köpa med batterier i Sverige, utan man tvingades hyra dessa av Renault. Egentligen ingen jättedålig deal, med tanke på att Renault garanterar minst 75 procent kapacitet under en viss tidsperiod om man hyr batteriet. Räkna dock med att betala 599–1.199 kronor i batterihyra varje månad beroende på körsträcka och batteristorlek. Behöver man ladda i vanligt 220-voltsuttag levererades en laddare med Leaf, vilket var tillval till Zoe.

Ett annat trumfkort Leaf har över Zoe är problemfriheten. Vår undersökning visar att bilen är mer problemfri än snittbilen. Något man knappast kan säga om Zoe. Till Renaults försvar täcker garantin de flesta problemen ägarna haft. Förutom däcktrycksvarningen, där du tyvärr måste åka till en Zoecertifierad verkstad varje gång du ska skifta däck för att slippa stirra dig blind på varningslampan.

Duellens vinnare blir ändå Renault Zoe. Ägare av båda modellerna anger ekonomi som främsta köpskäl, och där är Zoe oslagbar både med och utan batterihyra. Se bara till att räkna med värdeminskningen om du planerar att sälja bilen. Elbilstekniken utvecklas i rasande fart, och varje ny modell som lanseras kan komma att ha en betydande inverkan på din bils värde.

Modellhistorik

Nissan Leaf 2010–2017

2010 Leaf lanseras till försäljning i Asien och Nordamerika som 2011 års modell.

2013 Omfattande facelift, bilen får även ett nytt värmesystem för batteriet vilket utökar räckvidden, speciellt i kallt klimat.

2016 Leaf blir tillgänglig med ett större batteri (30 kWh) som utökar räckvidden ytterligare. Leaf går fortfarande att beställa med det mindre (24 kWh) batteriet som hängt med sedan lanseringen.

Renault Zoe 2012–2017

2012 Renault lanserar Zoe och de första bilarna levereras till kunder i Frankrike i december samma år.

2016 Zoe går att få med ett större batteri på hela 41 kWh vilket nästan dubblerar räckvidden. Zoe går fortsatt att beställa med det mindre 22 kWh-batteriet.

Felrapporten

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Elektronik som strular är ett vanligt fel även på elbilar visar Zoeägare, tack och lov verkar det flesta problemen ha åtgärdats på garantin. Nissan Leaf är mycket mer felfri.

Ägarnas åsikter

Renault Zoe

"Bilen som köptes till rimligt pris för att döva ett dåligt miljösamvete gick istället och blev den bästa bil jag haft!"

"Billigaste bilen att äga och känns jättesäker."

"Perfekt bil till 99 procent av all körning."

"Mycket trevlig bil med otroligt låga ägandekostnader."

"Jättetrevlig bil, skön att åka i och tyst."

"Nackdel att väldigt få verkstäder är auktoriserade på elbil. Om jag vill ha däcksensorerna i vinterdäcken att fungera, måste bilen till Malmö för att byta däck, jag bor i Halmstad."

"Batterikapaciteten (21 kWh) är för låg."

"Varning för lågt däcktryck gick inte att stänga av."

"Laddaren i bilen gick sönder två gånger efter 150 mil."

Nissan Leaf

"Ypperlig kvalitet."

"Bra för ekonomi och komfort, och lätt att köra."

"Perfekt pendlarbil. Mina gamla bensinräkningar betalar bilen."

"Underbar att köra, tyst och rödljuskul!"

"Otroligt lyxig känsla att glida fram näst intill ljudlöst."

"Kul att prova ny teknik och kul att prova framtid."

"Någon detalj sitter löst, LCD-luckan stänger inte helt, lite burkig känsla. Ganska mycket kondens i kupén vintertid."

"Dålig app till telefonen. Omöjlig GPS."

"Tyvärr inte tyst vid regn och grusväg."

"Bromsarna kärvar vintertid eftersom man sällan använder dem."

"Räckvidden var 25 procent mindre än utlovat."

Ägarnas köpskäl

Nissan Leaf 2010–2017

Ekonomi Det är billigt att köra elbil, speciellt om bilen är lika problemfri som Nissan Leaf.

Miljö Inte helt oväntat väljer ägarna Leaf just för att den är eldriven.

Renault Zoe 2012–2017

Ekonomi Det blir nog inte så mycket billigare att köra en någorlunda ny bil än med Zoe.

Miljö Zoe-ägarna tänker också på miljön och skippar förbränningsmotor.

Kontrollpunkter

Nissan Leaf 2010–2017

Värmen Kontrollera att bilen verkligen värms upp ordentligt, både genom mobilappen och inifrån bilen.

Modemet Vissa ägare uppger problem med att kommunicera med bilen, kontrollera att den verkligen går att styra via mobilappen, annars riskerar du att betala dyra felsökningskostnader.

Batteriet Kolla statusen på batteriet, och räckvidd vid full laddning.

Renault Zoe 2012–2017

Batteri Medföljer batteriet bilen, eller hyrs det av Renault? I det sistnämnda fallet måste du även räkna med att betala en batterihyra på 599–1.199 kronor i månaden, beroende på hur mycket du kör. Passa på att kolla batteristatus.

Däcksensorer Strul med däcksensorerna är vanligt förekommande visar vår undersökning.

Modemet i bilen kan sluta fungera, du kollar det enkelt genom att ansluta till bilen via mobilappen.

Ägarnas betyg

Läs tabellen så här: Betygssiffrorna är genomsnittet av ägarnas betyg för repektive modell och årgångsintervall. Värdena längst till vänster är genomsnittet för alla ägartestade bilar på automotorsport.se i det aktuella årgångsintervallet. Totalbetyg är genomsnittet av samtliga delbetyg.

Vårt expertråd

Räcker verkligen 21 kWh?

Både Zoe och Leaf har som nämnts i duellen släppts med större batterier. I Zoes fall handlar det om ett batteri på 40 kWh och nästan en dubblering i räckvidd. Något som gör lilla Zoe långfärdskapabel på riktigt. Leaf må vara lite större, men räckvidden begränsar möjligheterna till att ha den som hushållets enda bil. Mitt råd är således att välja Zoe som är både billigare i inköp och i drift. Pengarna du sparar kan du istället använda till att hyra något större med räckvidd de gånger du behöver, eller kanske till en andrabil. För är det något alla ägare verkar enas om, är det att elbilen har en tendens att bli förstahandsvalet, oavsett storleken på bilen.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör