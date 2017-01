Amerikanska myndigheter anklagar Fiat och Chrysler för avgasfusk

De aktuella motorerna är 3,0-liters CRD V6, en motor som används i bland annat Jeep Grand Cherokee.

Begreppet "dieselgate" har hittills varit förknippat med Volkswagen, men kanske finns det fler biltillverkare som fuskat med avgasutsläppen i sina dieselmodeller? Under torsdag förmiddag, lokal tid, riktade amerikanska miljömyndigheten EPA skarp kritik mot FCA – alltså Fiat Chrysler Automobiles NV.

Enligt EPA, "Environmental Protection Agency" har FCA använt olaglig programvara i motorstyrningen till 104.000 fordon med dieselmotor som sålts i USA sedan 2014. EPA och miljömyndigheten CARB (California Air Resources Board) menar att FCA inte kunnat förklara hur motorstyrningen arbetar och därför utgår man från att det finns ett eller flera så kallade "fuskläge" som gör att avgasreningen stängs av och NOx-utsläppen ökar kraftigt. EPA menar att man hittat åtta tillfällen då motorstyrningen ändrar/stänger av avgasreningen.

Fiat-Chryslers vd Sergio Marchionne har gått ut officiellt under förmiddagen och förnekar bestämt att företaget fuskat. Marchionne har fört samtal med EPA under en tid och säger att man gett myndigheten en avsevärd mängd dokumentation som avvisar alla anklagelser om fusk.

"Vi har gjort något som är olagligt", sa Sergio Marchionne. "Det har aldrig funnits någon avsikt att skapa förutsättningar som var avsedda att lura testprocessen. Dessa påståenden är absolut nonsens."

De aktuella motorerna är 3,0-liters V6, en motormodell som används i bland annat Jeep Grand Cherokee och Dodge Ram 1500 från 2014–2016. Den här motorn finns även i europeiska och svenska bilar, exempelvis Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD V6 diesel med 250 hk. V6-motorn har utvecklats av italienska VM Motori, och var ursprungligen framtagen till Saab.

Under flera månader har EPA och CARB begärt förklaringar från FCA, men inte fått några sådana. Tillvägagångssättet liknar det som skedde hösten 2015, då EPA/CARB sökte förklaringar från Volkswagen men slutligen gav upp och helt enkelt drog in godkännandet för nästa årsmodell. Först då erkände Volkswagen att man fuskat med motorstyrningen till sina dieselmodeller.

I en första kommentar säger FCA:s talesperson att man är besvikna över anklagelserna och att dieselmodellerna uppfyller alla gällande avgaskrav. Enligt FCA ska man bevisa att "avgasreningen är korrekt utförd och inte bryter mot några regler".

Beskedet under morgonen gav en chockstöt hos aktiehandlarna, väl medvetna om vad liknande anklagelser gjort för VW:s aktiekurs. Under de första 20 minuternas aktiehandel sjönk FCA-värdet med tio procent och fortsatte att sjunka ned till -16 procent under förmiddagen.

Om det visar sig att FCA fuskat med avgasreningen kan man tvingas betala upp till 44.000 dollar per fordon i straffavgift, vilket utslaget på alla bilarna skulle bli nästan 4,6 miljarder dollar. Ungefär samma belopp, 39 miljarder kronor, ska Volkswagen betala i böter för avgasfusket i USA.

