Tesla släpper nya detaljer om Supercharger – så mycket kostar det att ladda

Foto: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla ska börja ta betalt för snabbladdning i Supercharger-nätverket – men bara i vissa fall. I november meddelande Tesla att laddningen skulle börja kosta pengar för alla som köpte en ny bil efter årsskiftet. 400 kWh laddning per år skulle dock ingå i bilköpet, vilket räcker för ungefär 160 mils körning.

Tesla valde senare att skjuta fram datumet till den 15 januari. Enligt Tesla kommer avgifterna bara påverka de förare som kör längre än genomsnittet. Betalningen görs genom bilägarens Teslakonto på sajten.

Nu avslöjar Tesla hur mycket det kommer kosta att ladda vid en Supercharger i Sverige – det kostar 1,90 kronor per kWh. På de flesta laddstationerna betalar Teslaägarna per kWh, men i vissa amerikanska stater tvingas Tesla ta betalt per minut på grund av särskilda regler om att sälja elektricitet.

Tesla har upprepat att avgifterna inte införs för att tjäna pengar utan för att finansiera fler laddstationer.

De nya avgifterna innebär enligt Tesla att exempelvis sträckan mellan Paris och Rom, drygt 140 mil, ska kosta 570 kronor för den som har "kört slut" på sina 400 kWh.

Utöver nyheten att själva laddningen börjar kosta pengar för nyblivna Teslaägare efter 400 kWh har Tesla också infört en avgift för alla som låter sin bil stå vid laddaren när den är färdigladdad.

