Mercedes-AMG Project One – hyperbilen med F1-teknik – är redan slutsåld

Har du runt 20 miljoner kronor som ligger och skräpar? Sugen på en Mercedes-AMG Project One? För sent!

Knappt hade Aston Martin visat de första illustrationerna av sin hyperbil AM-RB-001 förrän det kom liknande rykten från Mercedes-AMG. Senare på hösten bekräftade Mercedes att man ska bygga en helt ny hyperbil – Project One – baserad på teknik från Formel 1:

"Vi ska skapa en AMG-prestandahybrid med drivlineteknik från Formel 1," sa utvecklingschefen Thomas Weber på en presskonferens. "Under ledning av AMG kommer våra prestandadivisioner samarbeta för att skapa den mest effektiva och samtidigt bäst presterande och mest spektakulära AMG-bilen någonsin. Vissa skulle till och med kalla den en hyperbil."

Mercedes-AMG Project One får en V6-motor på 1,6-liter, hämtad från Formel 1. Motorn ska kunna köras på vanlig handelsbensin och laddas i vägguttag, då det är en hybriddrivlina med fyra elmotorer – två på framhjulen, en på vevaxeln och en i turboaggregatet. Energiåtervinningen ska se på samma sätt som i Formel 1.

Inte mer än 275 bilar ska produceras och de väntas få en prislapp kring 20–25 miljoner kronor. Mercedes har hittills fått in över 1.000 intresseanmälningar och nu väntar det svåra jobbet att gallra ut de mest lämpade ägarna. Mercedes prioriterar aktiva bilägare som använder sina hyperbilar och inte parkerar dem i garaget i väntan på värdestegringen.

Under New York Auto Show, som inleddes i påskhelgen, uttalade sig projektledaren Melissa Witek för tidningen Road & Track. Hon berättade då att designarbetet är klart till 85 procent och att orderböckerna i USA stängdes 17 mars. Det går alltså inte längre att skicka in en föranmälan om intresse för Mercedes-AMG Project One.

Premiärvisning av Mercedes-AMG Project One sker sannolikt under höstens bilsalong i Frankfurt och leveranserna ska inledas under 2018. Även om Mercedes-AMG Project One består av F1-teknik så ska bilen inte vara komplicerad att använda eller underhålla.

Toppeffekten i F1-motorn och elmotorerna ska ge en systemeffekt kring 1.000 hk och ha en rödmarkering vid 11.000 rpm. Målet är att komma ner i en vikt kring 1.300 kilo, vilket borde innebära prestanda i klass med "den heliga treenigheten".

Så här tror vår illustratör Schulte Design att kommande Mercedes-AMG Project One ska se ut. Publik premiär blir det på Frankfurtsalongen i höst. Illustration: Schulte Design.

