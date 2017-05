Mazda bekräftar att wankelmotorn kommer tillbaka snart – i en elbil?

Hoppet om en ny sportbilsmodell med wankelmotor finns kvar. Men wankelmotorns comeback sker på annat håll.

I Mazdas magasin "Zoom-Zoom" kommer den första, officiella bekräftelsen på wankelmotorns snara återkomst. "Wankelmotorns comeback är faktiskt snart här" skriver man.

Men det verkar inte vara i form av den sportbilsmodell som många hoppats på, utan istället som räckviddsförlängare i en elbil. Mazda skriver att wankelmotorn är idealisk för att driva en generator, då motortypen är mycket kompakt och fungerar bäst vid ett stabilt varvtal. Wankelmotorn går också näst intill vibrationsfritt.

En annan fördel med wankelmotorn är att den kan köras på vätgas, något som Mazda experimenterade med innan RX-8 blev nedlagd 2012. De prototypbilarna kunde drivas med både bensin och vätgas.

Tidigare i våras blev det känt att Mazda ansökt om patentskydd i USA för en elbilskonstruktion där en förbränningsmotor fungerar som räckviddsförlängare. Konceptbilen Mazda 2 RE, som visades 2013, hade en liknande drivlina. Även Audi har visat en konceptbil där wankelmotorn fungerade som räckviddsförlängare.

Mazda har tidigare utlovat att deras första elbil ska nå marknaden senast 2019. Fördelen med en räckviddsförlängare är att föraren inte behöver känna sig osäker över körsträckan och batteripaketet kan göras mindre – vilket sparar både vikt, kostnad och utrymme.

Citat ur Zoom-Zoom:

"The rotary may indeed be on the verge of a comeback. As the primary power source, it may be comparatively thirstier as revs rise and fall and loads vary. But at constant and optimal rpm, such as experienced by a generator, it is ideal."



"Little wonder that Mazda has experimented with using these delightfully small engines — one-third the size of a conventional petrol or diesel engine — as on-board power generators, or 'range extenders'. There are other future possibilities. Rotary engines can run superbly on hydrogen, the universe's most abundant element. It's also very clean: combusting hydrogen produces only water vapour."

Mazda visade hur en wankelmotor kan fungera som räckviddsförlängare i konceptbilen Mazda 2 RE.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.