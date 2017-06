Richard Hammond kraschar våldsamt – hälsar från sjuksängen: ”Jag är inte död”

Nu finns det en video på den våldsamma krasch som nästan dödade Richard Hammond. Men bara nästan... Foto: Drive Tribe

Under inspelningen av andra säsongen av The Grand Tour var programledaren Richard Hammond inblandad i en våldsam krasch. Richard körde elbilen Rimac Concept One i Schweiz och gick av okänd anledning av i en kurva.

Elbilen Rimac hamnade på taket och fattade eld, men Richard Hammond kunde för egen hand ta sig ur vraket. Richard Hammond fördes med ambulanshelikopter till sjukhus där han vårdas för en knäskada och mindre blessyrer.

Richard Hammond publicerade en bild från sjukhussängen där han intygade att han "inte är död". Vilket kan låta lite överdrivet, men de minnesgoda kommer nog ihåg de fruktansvärda kraschen 2006 då det var ren tur att Richard Hammond fick hjälp av en närbelägen ambulanshelikopter och kom till sjukhus i rätt tid. Annars hade han hamnat i samma läge som Michael Schumacher.

Att det gick alldeles för fort in i kurvan vittnar Jeremy Clarkson om i sin artikel som beskriver händelsen. Uppgifterna om en olycka var först motsägelsefulla, men sen fick Clarkson klart för sig vad som hänt och insåg att det var mycket allvarligt:

"Jag trodde helt allvarligt att han var död," skriver Jeremy Clarkson, som stod några hundra meter från den brinnande bilen. Clarkson fick sällskap av James May och båda var övertygade om att Hammonds fanns kvar i det flammande vraket. Det tog några minuter innan de fick besked över radion att Richard Hammonds var räddad och vid medvetande. Sannolikt mycket långa minuter.

Rimac Concept One hamnade på taket och fattade eld, men Richard Hammond kunde ta sig ur bilen på egen hand. Foto: Amazon.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.