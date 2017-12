Volvo XC60 utsedd till Årets Bil 2018 – i Japan

En påtagligt stolt Takayuki Kimura, vd för Volvo Japan, tar emot utmärkelsen Årets Bil 2018.

Just nu är det full fart när "Årets Bil" ska utses i olika länder, världsdelar och även globalt. På engelska används uttrycket "Car of the Year", förkortat COTY.

Som vi nämnde tidigare idag har Volvo XC40 tagit sig till final i både den europeiska COTY och den globala COTY. Det kan alltså bli dubbel vinst, men konkurrensen är förstås stenhård.

En modell som inte tog sig till final i den europeiska Årets Bil 2018 var Volvo XC60. Men lite plåster på såren blir det idag då det meddelas att Volvo XC60 vinner den japanska utmärkelsen Årets Bil 2018 (Car of the Year Japan).

Finalen blev tydligen stenhård mellan Volvo XC60, BMW 5-serie och Toyota Camry. När vinnaren skulle utses skiftade ledningen tre gånger men i slutomgången blev Volvo XC60 en vinnare med 294 röster, mot BMW 5-seriens 242 poäng och Toyota Camry som tog tredjeplatsen med 232 poäng.

Det är andra gången som en "icke-japansk" bilmodell vinner utmärkelsen Årets Bil i Japan. Senast var det Volkswagen Golf VII som tog titeln (2014). Fjolårsvinnare blev Subaru Impreza.

Det var en påtagligt stolt Takayuki Kimura, vd för Volvo Japan, som tog emot utmärkelsen i Tokyo inför 200 av sina kollegor inom bilindustrin:

"Det här är första gången i Japan COTY:s 38-åriga historia som Volvo vunnit ett pris. För att vara ärlig skulle jag ha varit nöjd med 'Årets importbil'. Men att komma hem med totalsegern i Årets Bil i Japan är helt oväntat och något vi är mycket ödmjuka inför. Jag tillägnar denna utmärkelse till Volvos 100 återförsäljare och 1.400 anställda över hela Japan."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.