Nya Porsche 911 GT3: YOLO-köpet

Maskeringen har fallit av, samtliga tekniska data är framme i ljuset. Nu vet vi ännu mer om nya Porsche 911 GT3. Typ allt utom hur den är att köra. Pandemin har påverkat utvecklingen, men inte efterfrågan. "Det här är ett YOLO*-köp", säger Andreas Preuninger, chef för Porsches GT-modeller.

Många timmar i vindtunnel har skapat en kaross med massiv downforce. Alla paneler är lättare än på Carreramodellen.

Vi är ett 40-tal motorjournalister från hela världen som deltar i Zoom-mötet. Vi skulle få en timme med Andreas Preuninger, chefen för Porsches GT-modeller, men har dragit över tiden med 45 minuter. Frågorna är många, initierade och Andreas svarar ärligt och entusiastiskt. Det är en kvällsjobbande (sju timmar före oss) journalist från Malaysia som ställer den enkla men ofrånkomliga frågan:

Har pandemin påverkat arbetet med bilen?

"Skojar du?! Precis allt har påverkats av det rådande läget. Det har bitvis varit ytterst besvärligt för vi har inte kunnat köra bilarna på lastbilar till testanläggningar i Italien och andra länder, istället har vi tvingats att köra bilarna själva. För testerna i USA lyckades vi få tillstånd att flyga över testbilar, men inga förare. Det är därför det har florerat så mycket spionbilder på GT3, våra inhyrda förare har inte haft koll på hur man glider under radarn så att säga. Det är okej nu men kändes frustrerande då. Vi har inte heller kunnat arbeta i tillräckligt stora grupper i Weissach och nu när bilen är klar känns det faktiskt trist att behöva möta er så här, över Zoom, istället för att kunna visa bilen på en salong. Jag saknar verkligen att kunna träffa er alla."

Hurra, även PDK har fått en riktig växelväljare, som går att växla med.

Andreas är hela tiden humoristisk och samtidigt väldigt, väldigt kunnig.

Kinesiska medier är inte med, nya GT3 kommer inte att kunna säljas där på grund av utsläppsregler. Och om Covid-19 har varit ett störningsmoment kan man förstå att de allt hårdare miljökraven över hela världen har varit den allra största utmaningen.

"Motorn är densamma som satt i 911 Speedster. Partikelfiltret har krävt en ny mappning och den är vi ytterst nöjda med, faktum är att vi kanske borde ha uppgett effekten till 520 hästar, det är en väldigt pigg maskin. En sak till, den som tror sig få mer effekt av att plocka bort eller slå hål på partikelfiltret misstar sig. ECU-mappningen är anpassad precis för det motstånd som avgassystemet har, börjar man mixtra med det kommer bilen absolut inte att gå bra."

Att partikelfiltret har hämmat ljudbilden är inget man kan sticka under stol med. I stadsmiljö, då motorn har låg belastning, är den betydligt tystare än tidigare. Andreas är dock tydlig med att man inte har jobbat med ljuddesign i avseende att skapa ett fränt avgasljud. Avdelningen för "sound engineering" har emellertid sett till att motarbeta eventuella vibrationer som skapar missljud.

Lanseringsfärgen heter Shark Blue, och den går även att få på invändiga detaljer.

"Bullerkraven skärps ideligen, vi har sett till att GT3 ligger precis på gränsen för det tillåtna", lugnar Andreas Preuninger.

Pandemi och miljökrav är nämnda utmaningar. Men det som verkligen har varit svårast med utvecklingen är allt pappersarbete. "När vi tog fram 991.2 GT3 var allt enkelt. Den här gången bygger vi GT3 på en helt ny plattform i form av 992-generationen. Det har medfört att extremt många dokument måste fyllas i och godkännas. Det är baksidan av jobbet. Belöningen kommer när jag får testköra alla nyutvecklade komponenter. Det är extremt spännande att prova olika delar, få ett kvitto på huruvida vi tänkte rätt vid ritbordet."

Att 992 är en större bil stör Andreas en aning, det märks. Gränsen är nådd! Det har därför varit av yttersta vikt att nya GT3 inte blev tyngre än sin föregångare. Karossen ser ut att komma från 992 men i princip varje plåt på kaross och ram är utförd i lättare metall eller kolfiber. För att nå den önskade tjänstevikten har man behövt pruta rejält på bullerdämpande material. "Vägbullret i kupén är högre än hos föregångaren, det är på nivå med utgångna GT3 RS."

Mitt namn ropas upp av den närvarande presschefen och jag får ställa mina frågor i Zoom-mötet.

Clubsportpaketet (bur m.m.) är gratis – men kräver skalstolar för 55 900 kr...

Kommer GT3 ha kolfibertaket som är tillval på Carrera? Och kan du redan nu berätta när GT3 Touring kommer? Till sist, den manuella växellådan i förra GT3 Touring kunde växlas utan att man släppte gaspedalen, lever den funktionen vidare?

"Ah, skoj att du tänkte på det, jag börjar bakifrån. Japp, "shift without lift" finns kvar på den manuella lådan! Nu pratar vi helst om GT3 men det är ingen hemlighet att Touring är på gång, jag kan säga så pass mycket att den lanseras i tid för att köparna ska kunna njuta av bilen åtminstone ett tag innan vinter kommer tillbaka. Kolfibertaket, det blir tillval. Personligen tycker jag att detta är 'too much' på modellen, det passar bättre på GT3 RS."

En vaken journalist från Österrike har noterat att motorkåpan saknar "Ram-luftintag" som tvångsmatar maskinen med luft i högre farter. Lösningen fanns med på planeringsstadiet men det visade sig att detta störde luftströmmarna kring den nya topphängda vingen. Men totalt sett är aerodynamiken över tak och bakruta bättre, det kommer tillräckligt mycket luft ner till luftslitsarna på motorkåpan.

Chassits stora nyhet med dubbel länkarmsfjädring fram (första gången på en gatlegal 911) gör tydligen och föga förvånande underverk för väghållningen. Men även fyrhjulsstyrningen bör framhållas. 992 GT3 är inte testkörd utan denna styrning, men föregångaren blev tre till fyra sekunder snabbare runt Nürburgring tack vare adderad styrning på bakaxeln.

Ljusrampen löper nu över hela bakpariet.

Aerodynamiken har varit den viktigaste komponenten för väghållningen. Nya GT3 har 15–115 procent mer downforce jämfört med föregångaren, beroende på vilken inställning man har på frontspoiler och vinge, det finns fyra lägen på båda.

"Vi har skippat aktiva motorfästen, det behövs inte på denna plattform där motorn utgör en del av karossförstärkningen. Där sparade vi närmare fem kilo. Vi valde också bort åttastegad PDK-låda av två anledningar. Dels går den inte att växla manuellt, för det andra skapar överväxeln onödig vikt. Sjustegade PDK Sport är 18 kg lättare. Viktbesparing är framtiden för oss. Jag tror inte på högre effekt än den vi har nu, det kommer inte att gå utan elektrifiering eller överladdning. Utvägen är att frysa effekten kring 520 hästar och framgent jaga prestanda i lättviktsmaterial."

Andreas måste rusa till nästa möte. Ännu en gång förtydligar han att han gärna hade tagit detta möte öga mot öga. "Pandemin har som sagt påverkat oss i alla led, utom ett. Köpsuget finns kvar och är kanske rentav starkare. Folk har bytt levnadsvanor och hittat mer tacksamhet i livet. YOLO liksom, GT3 kommer att vara ett riktigt YOLO-köp!".

* YOLO = Akronym för mottot You Only Live Once

TEKNISKA DATA Porsche 911 (992) GT3 man./pdk

Motor: B6, bensin, 3 996 cm3, 510 hk vid 8 400 r/min, 470 Nm vid 6 100 r/min. Sexväxlad manuell låda/sjustegad dubbelkopplingslåda, bakhjulsdrift.

Kaross: L/b/h 4 573/1 852/1 279 mm. Axelavstånd 2 457 mm. Bagagevolym 132 liter. Tjänstevikt 1 418/1 435 kg.

Prestanda: 0–100 km/h 3,7/3,4 sek. Toppfart 320/318 km/h. Förbrukning (NEDC) 13,3/12,4 l/100 km.

Pris: 1.840.000 kr. Beställningsbar nu, leverans i juni.

911 gör Zoom-succé

KLICKA FÖR STÖRRE

Under Zoom-mötet avbryter Porsches presschef för att utnämna min bakgrundsbild på Zoom till journalistkårens bästa. Andreas Preuninger håller med och avslöjar: "Den där klädsen kommer ni se snart igen." Spännande! Klädsen Schottenkaro Rot verkar alltså göra comeback, troligen i GT3 Touring. Vill du ha samma Zoom-bakgrund som jag? Klicka på bilden så får du upp den i större format!