Peter Ternström: Drönarkrig i Tokyos luftrum

Maffian och polisen slåss i luftrummet över Tokyo. Vapnen är drönare, allt mer avancerade för varje dag.

Nu ska vi till Tokyo. Det pågår nämligen ett fullskaligt krig där sedan en tid tillbaka. Inte med pansarvagnar och infanteri – nej, med högteknologi, drönare och falkar. Ja, du läste rätt. Drönare och fåglar.

Allt började våren 2017. Då kom den japanska maffian, Yakuza, på den briljanta idén att testa drönarteknik, alltså små radiostyrda helikoptrar med fyra rotorer, för att snabbt frakta pengar och narkotika mellan grossister och handlare i Tokyo. Ett första försök, med en lätt modifierad kinesisk kameradrönare för cirka 1.000 dollar, gav väldigt gott resultat.

Det var mycket säkrare och smidigare att frakta hemska grejer i luften än via kurir på marken.

Hänförda av det lyckade försöket skapade Yakuza en egen utvecklingsavdelning. Ett dussin datanördar och modellbyggare rekryterades och sex månader senare var deras helt egenutvecklade flygmaskin färdig.

I bästa japanska stil var den ett tekniskt underverk. Den var byggd i kolfiber, hade kraftigare motorer, rotorblad i kolfiber, mer kompakta batterier och framför allt – betydligt längre räckvidd.

Drönaren kunde flygas manuellt av en pilot iförd VR-glasögon, eller med hjälp av en förprogrammerad färdplan och gps. Kontakt med piloten skedde via 4G-nätet. Total lastmängd? Strax över ett kilo. Låter det lite? Det är det inte. För de ändamål Yakuza skulle använda den till var det mer än tillräckligt.

Det blev snabbt en enorm framgång. Bara några månader senare var hela systemet i full drift.

Under en period, som Yakuza kallade "den gyllene eran", gjordes nästan ett tusen leveranser per dag. Flottan av flygmaskiner ökades snabbt till tre hundra stycken, och det fanns landningsplatser i skyskrapor utspridda i både Tokyo och närliggande stora städer.

Det startades även en mycket professionell trafikledning där operatörer jobbade i skift, dygnet runt, för att säkerställa effektiv logistik och att inga maskiner krockade i luften. Vid vissa tillfällen var hundra drönare i luften samtidigt. Mycket snabbt nådde hela verksamheten en bisarrt stor skala, perfekt systematiserad av maffian.

Det tog inte lång tid innan polisen förstod att något var på gång. Efter en spektakulär olycka, när en drönare fullastad med knark kraschat rakt igenom en ruta in i ett konferensrum på 42:a våningen på koncernen Hashimotos huvudkontor i Yokohama, fattade polisen galoppen.

Det första motmedlet var att skaffa ett dussin specialtränade jaktfalkar från Dubai. Det gav viss framgång. Jaktfalkarna var duktiga på att både identifiera och haffa smuggeldrönare i staden.

Yakuzas ingenjörer svarade då med att förstärka rotorbladen och montera vassa skenor på dem. Det blev ett blodbad. Det formligen regnade ned blod och delar av fåglar på de perfekt städade gatorna i Tokyo. Många arabiska jaktfalkar fick sätta livet till innan polisen avbröt insatsen.

Nästa steg var speciella gevär som sköt en riktad elektromagnetisk puls genom luften. Det hela såg ut som en bazooka från framtiden. Även detta gav framgång, innan drönaravdelningen hos Yakuza uppgraderade flygmaskinerna att motstå EMP-attacker. De byggde en liten faraday-bur runt flygdatorn och all vital elektronik. Plötsligt var drönarna säkra för all elektronisk krigföring, inklusive kärnvapenkrig.

Katt-och-råtta-leken i Tokyos luftrum har nu pågått i snart två år. Varje månad trappas kriget upp med nya tekniska framsteg, hos båda sidor.

Det senaste vapnet som introducerats av polisen är speciella jaktdrönare. En lite större och mer robust flygmaskin med fyra rotorer. Drönaren flygs, precis som Yakuzas smuggelmaskiner, av en pilot med VR-glasögon. Jaktdrönaren är snabb som tusan och jagar i kapp smuggelmaskinerna. Vid rätt tillfälle skjuter den ut ett nät som trasslar in rotorbladen och sänker motståndaren.

När en smuggelmaskin upptäcks av radar, skickas polisens jaktdrönare upp i luften. Därefter sker en luftstrid utan dess like, pilot mot pilot, mellan Tokyos skyskrapor. Ibland skjuts smuggelmaskinen ned, ibland inte. Det blir en dogfight som över England under andra världskriget. Fast nu är det battle of Tokyo.

Dramatiken i Tokyos luftrum är stor. Under en presskonferens i oktober, som hölls av polismyndigheten, berättade de något intressant: de har inte haft så roligt på mycket länge.