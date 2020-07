"Flash" tankar om årets F1: "Mercedes kommer vinna allt"

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Nu är det då äntligen start på årets Formula 1 serie på Red Bull ring, och med Max Verstappen som sista vinnare 2019. Vad tror jag då om årets VM-serie?

Med det komprimerade schemat så kommer de stora teamen med resurser ha "upper hand" på de små. Jag tror Mercedes kommer vinna med både förare etta som tvåa och även segra i märkesmästerskapet. Kanske kan Red Bull bli tvåa, kanske? Och Ferrari två eller trea. Sedan är det svårt att gissa.

Covid 19-pandemin har slagit sönder ekonomi som tekniska arbetet att utveckla bilarna under våren, de stora teamen klarar sig bäst i detta då de har resurser att jobba på ändå. McLaren har även just i dagarna fått ett lån på över en och en halv miljard för att säkerställa teamet efter corona slog till, så de ser kortsiktigt ut att ha kontroll, men resten? Många frågetecken där just nu.

Förarna:

Då handlar det nog bara om Lewis Hamilton vill ta sin sjunde VM titel eller inte, och jag tror han vill. Den ofrivilliga förlängda pausen och "lock downen" som skett har nog gett han den vila han behöver för att få tillbaka suget och tända till igen. Bottas kommer lika taggad till varje säsong men det hjälper inte, Lewis spelar ut han varje år. Ska jag vara ärlig så har jag aldrig trott på Bottas. Han körde jämt med Massa, när Massa fick gå från Ferrari för att lämna plats åt snabbare förare. Och Bottas gick då till Mercedes för att bli världsmästare i snabbaste teamet. Tittar man på tider och race, Massa VS Bottas gjorde i Williams så var de väldig jämnt snabba, så jag blev förvånad när man tog han till bästa teamet, Hamilton kan nog leva med det tror jag ;).

Teamen:

Ferrari

Har hamnat i ett negativt snurrande, anklagade för att ha fuskat när det gick bra, förarna ovänner och drog åt olika håll, får liksom inte till det. Leclerc måste börja leverera för att segra i mästerskapet i år, nu är det han som är frälsaren, andraplatser duger inte. Tifosi fansen och fabrikens tyngd hänger på hans axlar. Han är en talang, men det ska bli intressant om han kommer klara årets och nästa års jättekrav som ligger på han, snurrningar, krascher, bortkörda frontvingar i första kurvorna osv är inte helt omöjligt och inte speciellt ovanligt när kraven kommer. Vi får hoppas han får en bil som kan vinna… annars…….

Vettel däremot är fri, han kör sina sista race, i Ferrari han skiter i Tifosi, fabriken och teamet han är sig själv närmast, och bestämmer själv hur han ska eller inte ska ladda, han kan förvåna om ni frågar mig. Utan press, utan ansvar mer än för sig själv kan han blixtra i år, en gissning meeeeeen den känns bra.

Red Bull.

Max Verstappen har alltid känts som ett osäkert kort, grymt snabb men bortskämd av teamet tillåts gör för mycket misstag och sätter sig själv och andra i omöjliga situationer. Jag gillar hans kritiserade hårdare körstil vid omkörning men även när han försvarar sig, men i år måsta han börja leverera, nu har han varit talang så länge så nu är det dags att visa det också. Han kändes stabilare 2019 så kanske?

Renault, Mclaren, Torro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo:

De är "best of the rest". McLaren och Renault verkar inte trots resurser klara av att ta sig närmare de tre första, eller i alla fall två största teamen. Och kommer även 2020 slåss om sjunde plats och bakåt, Riccardo känns väl starkast där av förarna och McLaren av teamen i en hyfsad gissning.

Ska bli spännande då de även ska köra åtta race på nio raka veckor, även det kommer gynna Mercedes och missgynna de små teamen.

Nu kör vi.